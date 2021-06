La nuova collezione di cappelli di Stella Manente

Una passione nata in famiglia e alimentata con gli anni, che è diventata una linea di cappelli che ha l'ambizione di vestire le teste coronate durante il Royal Ascot, l'evento ippico più importante del mondo, con oltre 300 anni di storia.

Lei è Stella Manente, stilista, modella e influencer.

Veneta ma trapiantata a Milano appena maggiorenne, è fra le nuove promesse della moda made in Italy.

"Il cappello è l'espressione della nostra identità, non semplicemente un accessorio - spiega Stella - Ho pensato al cappello come a una cornice. Io immagino la donna come un'opera d'arte e un'opera d'arte ha bisogno della sua cornice per risaltare ancora di più. Questo progetto nasce a Milano che è la capitale della moda, ma si vuole sviluppare in tutto il Mondo".