Oroscopo del giorno, le previsioni dell’11 giugno segno per segno

La vostra saggezza mette in accordo tutta la famiglia, con Venere che però è dissonante e vi crea qualche turbolenza a livello diplomatico. Mercurio in Gemelli vi obbliga a farvi avanti con chi ha toccato le corde della vostra anima se siete nati tra il 31 marzo e il 5 aprile. Infondete la voglia di osare ai vostri colleghi di lavoro, specie se fate una professione connessa alla stampa o alla comunicazione.

Vivete un desiderio di metamorfosi e Nettuno vi aiuta transitando positivamente nel vostro segno. L’attività lavorativa e la sfera della privacy subiranno dei mutamenti se siete nati dal 9 al 14 maggio. Giove in pesci è vi fa riunire meglio con la persona amata, specie se fate parte della seconda decade. Saturno è contraria ma vi dà comunque notevole energia combattiva in ufficio.

Saturno porterà un po’ di polemica in casa, andando però in seguito a smorzare il tutto con convivialità. Un fitness di tutto rispetto vi accompagna ma preventivamente dovreste controllare l’apparato gastrointestinale. Giove è contrario e potrebbe infatti non far funzionare totalmente questi apparati, specie se fate parte della seconda decade. Se siete nati dal 5 al 15 giugno Mercurio vi rende pazienti, attenti e meticolosi nei confronti della vostra dolce metà. Se svolgete una libera professione vi muoverete molto bene oggi.

Plutone è scomodo ma Urano positivo, quindi si alterneranno durante la giornata per decidere il vostro destino. Giove e Nettuno vi avvicinano in maniera naturale alla dolce metà, specie se nati a luglio. Se svolgete la libera professione Nettuno vi aiuterà a mostrare adattabilità.

Giorno radioso e pieno di promesse e occasioni. Luna, Venere e Sole vi coccolano, mentre Mercurio vi dà un acutissimo raziocinio. Sempre Mercurio vi aiuta a sintonizzarvi su ogni livello con la vostra dolce metà, specie se fate parte della seconda decade. Vi applicato a nuovi interessi culturali che elevano la vostra tempra intellettuale.

Il vostro forte è risolvere situazioni complicate e anche oggi, grazie a Venere e Luna, ci riuscirete, specie se fate parte dei nati tra il 2 e il 7 settembre. La vostra vita sociale si arricchisce di nuovi contatti, specialmente se fate parte della terza decade e se avete al vostro fianco Plutone. State un po’ abusando della vostra salute ultimamente, quindi fermatevi e datevi una calmata!

Avvenimenti cruciali in diversi settori della vostra vita oggi, dal lavoro alla famiglia fino ai rapporti amicali ed emotivi. Mercurio vi apre alla possibilità di mettervi in gioco e Saturno vi infonde tocco di genio per risultare irresistibili. A tal proposito, avrete grandi successi sentimentali specie se nati a settembre. La costanza con cui vi dedicate al lavoro paga adesso e pagherà anche in futuro.

Oggi sentite il bisogno di stare a contatto con gli altri anche se Urano vi ostacola se siete nati tra il 30 ottobre e il 4 novembre. Lo slancio vitale promesso da Giove vi aiuta ma non esagerate nelle manifestazioni di virilismo. Vi trovate in un periodo di orizzonte di gloria lavorativo ma attenti a non pestare i piedi a nessuno!

Saturno è il vostro paladino celeste specie se festeggiate gli anni dal 30 novembre al 4 dicembre. Siete ancora con il cuore libero? Datevi all’avventura, senza per questo però far equivocare il vostro temperamento espansivo, perché Giove contrario potrebbe farvi qualche sgambetto se fate parte della prima decade. Stabilite rapporti di cordialità e affetto con tutti i colleghi di lavoro.

Ottimi aspetti di Giove e Urano vitalizzano lo spirito, con la forma fisica che riprende quota se fate parte di seconda e terza decade e una forma mentale davvero smagliante. Avrete dei momenti di gloria a livello erotico, specie se festeggiate gli anni dal 10 al 15 gennaio. Buone anche le gratificazioni economiche.

Sole e Mercurio vi rendono intraprendenti e con mille progetti da realizzare. Saturno peraltro – se nati nella seconda decade – tende a favorirvi anche nella vita mondana e nelle relazioni, sempre in relazione ai nati della seconda decade. Siete infaticabili anche a casa, non solo sul posto di lavoro: non riuscite a staccarvi mai dalle mansioni.

Nettuno orchestra per voi un ambiente congeniale che vi darà tanti cambiamenti, i quali soddisferanno il vostro insaziabile gusto per l’avventura. Mercurio è negativo mentre Venere e Giove sono positivi e quindi vi faranno aggirare ogni ostacolo a livello sentimentale. Se avete abbracciato la libera professione vi adattate a ciò che arriverà oggi.