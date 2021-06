Oroscopo del giorno, le previsioni dell’8 giugno segno per segno

Una splendida Luna si trova in posizione congeniale. Il vostro lato fantasioso emergerà se siete nati dal 4 al 10 aprile: troverete dunque soluzioni funzionali per tutti. Il Sole vi risolve inoltre problemi di comunicazione nella coppia, dandovi calore umano. Saturno vi dà invece razionalità in campo lavorativo.

Panorama dei transiti che si mostra positivo. Luna vi dona risorse emotive in campo amicale e familiare. Plutone, Nettuno e Venere sono altrettanto positivi. Se siete ancora in cerca dell’anima gemella avrete oggi la possibilità di interagire con persone nuove che vi intrigheranno. Non raccogliete le sfide che qualcuno vi lancia in ambito professionale, specie se appartenete alla prima decade.

Mercurio e Sole ma anche Saturno e Urano sono tutti buoni alleati. La vostra simpatia è alle stelle, troverete grande arricchimento morale dalle amicizie. Giove e Nettuno oggi vi remano contro in amore ma niente di grave: solo piccole prove per rafforzare il rapporto. Non vi lasciate tentare da un investimento lavorativo e chiedete consiglio a un esperto.

Plutone disarmonico vi contrasta ma è l’unico a farlo dato che Luna, Venere, Marte, Giove, Urano e Nettuno sono dalla vostra parte. Possibile qualche piccolo dissapore in famiglia se siete genitori. Giove e Nettuno vi consentono di ottenere oggi risultati clamorosi in amore, mentre Luna e Venere faranno lo stesso a lavoro.

Una giornata gaia e anzi particolarmente esplosiva grazie a un Mercurio ricettivo e notevolmente favorevole, specie se festeggiate gli anni dal 10 al 17 agosto. Lo stesso Mercurio vi favorisce in maniera decisa in amore e anche in lavoro, dandovi capacità di andare lontano.

Urano continua dal Toro a favorirvi. Nettuno, Giove, Mercurio e Sole sono dissonanti e potrebbero giocarvi qualche tiro mancino. L’amore lo intendete come stabilità affettiva e volontà comune di costruire un percorso insieme: gli astri oggi vi aiuteranno a portare a termine questi prospetti. Plutone vi offre grinta necessaria per la giornata lavorativa.

Pianeti abbastanza congeniali oggi. Saturno in particolare vi donerà freschezza e simpatia. I nati nella seconda decade vivranno una fase di grande vivacità e di amplificazione di stimoli culturali e umani. Se il cielo vi vuole accanto a un partner stabile cercate di non entrare in conflitto con la persona in questione, anche perché oggi Venere è dissonante. Possibili novità buone invece per i single. Se svolgete una professione indipendente Saturno e Sole vi faranno volare in alto.

Buona condizione di spirito in questa giornata. Un’intesa affettiva baciata da Nettuno vi favorisce in amore. La vostra dolcezza è controbilanciata dalla capacità di favorire il vostro partner, specie se festeggiate gli anni dal 9 al 14 novembre. Non siete assolutamente un segno scansafatiche: a lavoro oggi metterete il turbo!

Giornata abbastanza positiva specie per i nati della seconda decade. Plutone è benefico, così come anche Giove e Mercurio che favoriscono i nati di prima e seconda decade nei rapporti sentimentali. Saturno vi spiana la strada per quanto riguarda le scelte professionali.

Giornata che vi vede un po’ affaticati in vari ambiti, specie quello familiare e patrimoniale. Questo perché Marte vi ostacola dal segno del Cancro specie se siete nati dal 2 al 10 gennaio. Giove vi apre alla possibilità di appassionarvi a una relazione amore con attitudine prudente ma pure costante. A lavoro risolvete una questione burocratica con piglio e intuito.

Mercurio e Sole continuano a sostenervi dai Gemelli: avrete quindi energia, dinamismo ed entusiasmo, così come grinta e passione. Qualche piccolo contrattempo in amore se siete nati dal 29 gennaio al 4 febbraio ma niente che non si possa sciogliere in un tripudio di emozioni. Con calma e capacità placate alcune tensioni in ufficio, specie se siete nati nella prima decade.

Giove e Nettuno vi donano slancio creativo se siete nella prima e nella terza decade. Solo Mercurio e Sole vi remano contro, limitando alcune vostre ambizioni esagerate. Momento grandioso per l’amore e per l’eros, con Giove, Venere, Marte, Saturno e Plutone che vi favoriscono! Non esagerate però con le pretese. Marte spiana i vostri passi in ufficio.