Oroscopo del 7 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Un quadro dei transiti abbastanza luminoso e colorato grazie a Saturno e Sole, anche se Marte e Venere saranno imbronciati. Lo stesso duo appena citato vi consiglia di cambiare rotta per quanto riguarda l’aspetto sentimentale, specialmente se fate parte di seconda e terza decade. Urano vi aprirà promettenti strade lavorative se fate parte della seconda decade.

Transiti particolarmente stimolanti con una giornata positiva, anche grazie a Luna benefica. Giove vi invia preziosi influssi dal punto di vista emotivo facendovi vincere la timidezza, specie se appartenete alla prima decade. Venere e Marte sono positivi e di daranno una mano. A lavoro non fatevi coinvolgere nelle provocazioni.

Una bella combinazione di forze planetarie vi dà manforte. Per esempio Venere, Marte, Mercurio e Sole vi costruiranno vivaci e brillanti. Giove è dissonante e vi impone una riflessione sui sentimenti e una maggiore intensità nel rapporto di coppia se nati dal 21 al 25 maggio. Se fate una professione legata alla comunicazione o alla vendita, gli astri vi favoriranno.

Un quadro astrale con molti corpi celesti a favore, come per esempio Giove, Nettuno, Marte, Urano, Venere e Luna. Momento molto coinvolgente in amore, specialmente se siete nati tra il 12 e il 15 luglio. Chi è single e nasce nella prima decade oggi vedrà messa alla prova la sua capacità seduttiva. Plutone è dissonante in ufficio, quindi vi porrà davanti a qualche ostacolo.

Mercurio e Venere vi preparano una giornata radiosa, con una forma fisica discreta per chi è nato tra il 30 luglio e il 4 agosto. Urano in Toro transita in angolo contrario quindi occhio a non mangiare troppo! Venere in Cancro rafforza la vostra voglia di stabilità durante i rapporti, specialmente se siete parte della seconda decade. Mercurio vi permette un balzo in avanti a livello lavorativo.

Giornata variegata in cui i corpi celesti sono abbastanza positivi, così come Marte e Plutone. Solo Giove è un po’ disarmonico in ambito familiare ma niente di grave. La persona che avete accanto vi chiede una maggiore partecipazione emotiva quindi cercate di contribuire. La vostra pacatezza viene fraintesa come pigrizia in ufficio: fate capire – gentilmente – che non è così.

Espansivi e solari, brillate oggi di un fascino autentico. Mercurio innalza il livello di buonumore mentre un grande Saturno vi aiuta in amore, specialmente se siete nati tra il 30 maggio e il 4 giugno. Mostrate una grande efficienza e competenza nel campo lavorativo, specie se nati tra il 4 e il 10 ottobre.

Una costellazione decisamente benefica oggi con Venere, Giove, Nettuno e Marte tutti dalla vostra parte. Momento sì anche per i sentimenti, specie per chi è nato tra il 23 e il 26 ottobre: Venere in particolare spianerà i vostri passi. Una buona occasione lavorativa sarà valorizzata dall’intervento di Giove.

Oggi alti e bassi per voi: Mercurio è dissonante e vi crea qualche problemino di ordine pratico e familiare. Giove pure transita in angolo sfavorevole in amore se siete nati a novembre: non adagiatevi troppo se siete in una relazione stabile. Attenti anche ai piccoli dettagli del vostro lavoro, perché così facendo potrete volare più in alto di altri.

Luna in Toro accompagna ogni capacità di sintonizzazione con il prossimo. Nettuno in Pesci inoltre vi dà fascino discreto se siete nati tra il 12 e il 14 gennaio. Marte è dissonante per buona parte della giornata lavorativa quindi potrebbe mandarvi un po’ in tilt.

Il vostro cielo continua a schiarirsi grazie a Mercurio e Sole che cambiano un po’ la situazione a livello familiare e amichevole. Marte e Venere non sono dissonanti ma nemmeno così significativi oggi. La vostra vita affettiva si mostra piuttosto scorrevole. Luna e Urano, se nati nella seconda decade, vi invitano però a dare di più. Saturno e Mercurio vi faranno primeggiare in ufficio.

Previsione per oggi tutto sommato positiva, solo Mercurio e il Sole vi guardano un po’ con il broncio ma giusto per provocarvi un po’. Venere vi aiuta a comprendere meglio le situazioni intricate e vi darà maggiore capacità diplomatica. Forma psicofisica discreta, specie se siete donne. Luna e Urano vi obbligano a fare delle scelte sentimentali che implicano progetti di vita di ampio respiro. Marte è positivo a lavoro, specie per i creativi che fanno parte della terza decade.