Oroscopo del 1 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizio mese abbastanza propositivo e benaugurante. Mercurio, Sole e venere sono i vostri allenatori astrali, mentre invece Marte vi rema contro anche se non in maniera preoccupante. Il Sole vi allieta il cuore con compagnie amorose, specie se siete nati tra il 3 e il 7 aprile. Marte ostile però vi invita a non esporvi troppo nei flirt. Attenzione alla vostra tipica prodigalità che oggi potrebbe risultare incontrollata.

Giove benefico inaugura un mese positivo per voi sotto tutti gli aspetti, specie se nati nella prima decade. Oggi avvertite un grande desiderio di socialità come suggerito da Marte. Venere inoltre vi regala grande convivialità. L’intimità non vi aggrada molto oggi: sentite il bisogno di rinnovamento nella vostra coppia e quindi preferirete una serata con gli amici. Oggi gestirete una situazione difficile anche se non lavorate: ne uscirete bene grazie a Plutone.

Un’ottima configurazione celeste vi assiste se nati nella terza decade. Giove in Pesci vi farà avvertire dubbi sulla validità del vostro rapporto d’amore, specie se fate parte della prima decade. Se invece appartenete alla seconda la vostra calma e ponderatezza risolveranno un problema di lavoro.

Urano in Toro vi favorisce se nati nella seconda decade. Plutone vi dà qualche inspiegabile malumore ma fatevi scivolare da dosso le contrarietà. In amore se siete parte della terza decade fate attenzione perché Urano vi chiederà di non esigere troppo dal vostro partner. La vostra capacità di mettere tutti d’accordo si rivela provvidenziale.

Sole vi è congeniale per darvi brio e vitalità ma ci saranno anche momenti di particolare nervosismo. Il rapporto con la persona amata si rivela prezioso, con Venere che vi assiste se fate parte della terza decade. Urano è ostile e può farvi avvertire qualche prepotenza da parte dei vostri capi.

Urano in Toro vi fa cominciare il mese in maniera ottimale, con allegria e senso dell’umorismo. Marte in Cancro vi spalleggia alla grande, specie se nati dal 15 al 18 settembre. Luna in Pesci vi fa un po’ faticare nel trovare l’alchimia con la persona che avete scelto ma Plutone metterà le cose a posto se nati dal 14 al 19 settembre. Urano vi dà la sveglia su alcune scadenze lavorative.

Una scena astrale decisamente fortunata per questo primo giorno di giugno con Mercurio, Venere e il Sole che vi sostengono. Solo Marte vi contrasta in special modo se nati tra il 2 e il 10 ottobre. Se nati invece dal 2 al 7 dello stesso mese sicuramente non vi mancherà l’ardore passionale con il partner. Se lavorate anche oggi chi è sopra di voi vi chiede di intervenire in una trattativa delicata.

Marte è molto positivo e vi regala una giornata lieta sotto ogni punto di vista. Un’intesa discreta nel vostro rapporto di coppia, con Plutone che – se nati dal 15 al 18 novembre – vi aiuterà a costruire qualcosa di più. Fitta agenda di impegni oggi ma dovete anticipare qualcosa in vista dei prossimi giorni.

Un nuovo mese abbastanza positivo per voi con ottime disposizioni degli astri e una buona forma fisica. Atmosfera decisamente romantica in chiave amorosa, specie per i nati tra il 2 e il 7 dicembre. Il Sole vi darà una fase di grande tranquillità anche se lavorate oggi.

Primo giorno di giugno particolarmente positivo con Urano che vi trasmette un perfetto equilibrio interiore. Giove inoltre vi dà doti da intrattenitori e comunicatori. Se nati dal 12 al 18 gennaio vivrete un ottimo momento per gli affetti stabili e il romanticismo. Se svolgete un lavoro connesso con il business, Giove vi darà il suo favore.

Uno dei mesi più belli dell’anno sta per cominciare per voi. Urano in Toro vi invita a pensare prima di tutto al lavoro e poi a tutto il resto. Luna e Venere sono invece le vostre alleate in amore: oggi potete dare il massimo in questo campo! Vi costerà un po’ di fatica la giornata di oggi ma vi togliete dalle scatole alcuni impegni che vi davano noia.

Urano stimola in voi la voglia di organizzare meglio le cose e creare nuove realtà. Il vostro cuore è particolarmente affamato in questo periodo e sentite la necessità di alimentarlo un pochino. Marte aiuterà in tal senso i nati nella terza decade. Se siete liberi professionisti Mercurio sarà contrario in un giorno in cui dovrete avere capacità riflessiva.