Oroscopo del giorno, le previsioni del 30 maggio segno per segno

Qualche piccolo problema familiare oggi dovuto a Urano che vi mostra la necessità di essere chiari con l’ambiente familiare. Alti e bassi nel tono e nell’umore ma finite per non curarvene più di tanto, specie se siete della prima decade. Venere in Gemelli dà voce al vostro animo e solletica il cuore per trovare l’anima gemella. A livello lavorativo invece un bel Saturno vi sorride dall’Acquario.

Urano vi illumina il cammino con buonumore. La vita familiare si arricchisce di condivisione, specialmente se fate parte della prima decade. Occhio alla forma fisica: se volete arrivare tranquilli all’estate, dovete mettervi un po’ a dieta. In amore ci sarà grande abbandono nella passione se nati dal 9 al 17 maggio, con Giove, Nettuno e Plutone registi di questo momento. Saturno può darvi tante frecce a livello lavorativo ma dovrete imparare a pazientare.

Il Sole continua a essere ospite del vostro segno e a farvi sorridere. Saturno in Acquario vi rende inoltre la vita più facile se fate parte della prima decade. Azione decisa e fermezza di polso vi aiuteranno in amore, mentre professionalmente l’estro che possedete – grazie a Saturno – vi darà fruttuose collaborazioni.

Una comitiva di pianeti si schierano dalla vostra parte anche se Plutone vi tiene ancora il broncio in ambito familiare. Per fortuna Urano vi darà fermezza e cuore impavido. Grande ardore erotico nel rapporto di coppia, con erotismo alle stelle in questo periodo. Avete racimolato inoltre un discreto gruzzoletto: attenti dunque agli investimenti negli affari.

Saturno oggi è vostro oppositore se fate parte della seconda decade: attenzione ai mezzi di comunicazione rapida. Se avete iniziato una nuova relazione, Venere e Mercurio (oltre che Sole) vi favoriranno se nati nella terza decade. Nonostante vogliate fare i duri a lavoro, avete della bontà d’animo da non celare e quindi aiuterete colleghi in difficoltà.

Un nuovo giorno che vi vede attivissimi, con Marte e Urano che vi favoriscono nell’organizzazione se nati nella seconda decade. Grande avanzamento dell’erotismo grazie all’intervento vigoroso di Plutone. Anche i single vivranno successi persino insperati. Mai come ora siete infallibili anche a lavoro, vista la vostra eccezionale energia psicofisica.

Giornata vivace perché alcuni pianeti tifano per voi mentre altri sono in contrasto. Vi impegna molto la vita familiare, specie se avete parenti anziani o figli piccoli. Momento variabile anche dal punto di vista emotivo, con Marte e Plutone ospiti ma Venere e Saturno vostri alleati, a cui si aggiungono anche Sole e Mercurio. Sarete quindi in grado di riconoscere l’amore vero. Luna in Acquario può aiutarvi inoltre a dirimere contrasti lavorativi, con Saturno che vi fornirà la giusta diplomazia.

Configurazione astrale complicata, tra pianeti favorevoli e altri dissonanti. Giove benefico vi guida se festeggiate gli anni dal 24 al 26 ottobre. Forma fisica buona ma è arrivato anche il momento di rimettervi in forma! Legame di coppia che va curato con più attenzione. Nettuno vi apre le pagine di un manuale d’amore che, per il vostro bene, vi consigliamo di leggere! Se lavorate anche oggi occhio perché nel campo professionale c’è qualcuno più scaltro di voi.

Saturno vi favorisce se nati nella seconda decade. In generale, in questa giornata, gli astri vi invitano a osare. In particolare in amore, per una sortita erotica da single o da compagni già affiatati. Saturno resta al vostro fianco anche negli impegni professionali, specie se nati in prima e seconda decade.

Urano vi aiuta a fronteggiare delle situazioni un po’ difficili. Marte contrario invece può obbligarvi ad accettare dei cambiamenti, specie in famiglia. In amore dovrete tirare fuori un po’ di grinta per farvi rispettare. Se siete in coppia dovrete far valere i vostri diritti e le vostre ragioni. Plutone vi aiuterà se nati dal 14 al 17 gennaio. Ancora Urano sarà consigliere lucido – per i nati dal 29 dicembre al 4 gennaio – in chiave lavorativa.

Qualche nuvola nella giornata di oggi nonostante Luna in Acquario rallegri lo spirito. Questo perché Urano vi guarda di traverso specialmente se festeggiate il compleanno tra il 28 gennaio e il 4 febbraio. Ritrovate un po’ di serenità nel rapporto amoroso grazie a Venere, che vi sosterrà se nati nella seconda decade. Se invece siete nati nella prima Urano vi impone di non fare il passo più lungo della gamba dal punto di vista professionale.

Una bella giornata per voi nonostante Sole, Mercurio e Venere non vi favoriscano e vadano a creare qualche piccolo dissidio familiare (che però non preoccupa più di tanto). Il richiamo del desiderio torna insistente se nati dal 15 al 18 marzo: Plutone vi trasforma in guerrieri indomiti alla ricerca del cuore giusto. Se oggi lavorate, vi lasciate tentare da qualche progetto professionale un po’ troppo ambizioso.