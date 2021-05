Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 28 maggio

Nettuno si trova moderatamente dalla vostra parte se siete nati nella terza decade. Vivete uno stato di grazia per quanto concerne le amicizie, però Luna tende a non favorirvi troppo oggi se siete nati dal 2 al 4 aprile. Sole in Gemelli vi apre a nuove conoscenze se nati tra il 24 e il 30 marzo: non tiratevi indietro se avrete l’opportunità di conoscere altre persone! Il vostro carattere espansivo vi porta a non essere troppo equilibrati nei giudizi sui colleghi.

Un Saturno un po’ dispettoso non vi favorisce nel tono e nell’umore, soprattutto se nati nei primi di maggio. Prendetevi una pausa dagli impegni familiari. Mercurio in Gemelli vi favorisce invece donandovi grande lucidità. Nettuno è il regista di un momento di grazia nell’ambito relazionale mentre a lavoro Urano spianerà i vostri passi con efficacia.

Siete al centro di grandi interessi che affronterete con disinvoltura e versatilità. Forma fisica scattante e vigorosa: Mercurio vi sostiene costantemente dal vostro segno. Venere invece vi dona una marcia in più per ciò che concerne i sentimenti, specie se siete nati a giugno. Urano in Toro si trova lavorativamente in posizione abbastanza positiva se siete della seconda decade.

Una splendida posizione di Giove aiuterà i nati tra il 22 e il 25 giugno. Nettuno muove positivamente le acque delle vostre passioni a livello culturale. In amore c’è aria da ritorno di fiamma ed è possibile che qualcuno si faccio vivo nuovamente. Se lavorate nell’ambito di una professione autonoma gestirete benissimo le tempistiche.

Firmamento che si presenta discreto per voi grazie a Sole. I nati dal 30 luglio al 4 agosto avranno però Saturno contrario che porterà potenziali problemi in famiglia. Condividete invece con la vostra dolce metà interessi e realtà che vi vengono proposte. Urano è dissonante per i lavoratori della seconda decade.

Il vostro senso pratico si rivela utilissimo in famiglia. Luna vi donerà infatti l’intuito per risolvere alcune situazioni. Urano invece non vi farà mancare l’arma della diplomazia se siete nati in agosto. Sarete accoglienti, sensibili e ricettivi nei confronti del vostro partner oggi. I vostri figli vi fanno spendere tanto ma qualche “no” ben assestato li aiuterà a crescere.

Sole e Venere vi garantiscono una giornata piena di buonumore e di efficienza fisica. Provate qualche sport in maniera tale da tenervi in allenamento. Venere in Gemelli peraltro apre il vostro cuore se siete nati tra il 9 e il 16 ottobre. Se siete single vi lascerete affascinare da una persona conosciuta giorni fa. Date inoltre aiuto a un collega in difficoltà tecniche.

Un giorno rallegrato da Giove in Pesci se fate parte della seconda decade. Urano vi darà qualche aspetto familiare contrario ma tutto tornerà sereno. Siete presi da un nuovo legame sentimentale? Saturno è in angolo contrario per i nati a novembre, quindi l’invito è quello di andarci cauti. Luna vi rende facile la sinergia di gruppo a lavoro.

Una bella giornata di fine mese vi illumina il cammino, specie se appartenete alla seconda decade. I rapporti con la famiglia si coloreranno di un clima gioioso e affettuoso. Provate sport come jogging o corsa per ottenere ottimi risultati. La vostra dolce metà chiede maggiori tenerezze che voi volentieri conferite. Se siete single accettante un corteggiamento che non vi stimola più di tanto perché nasconde delle sorprese. Dopo una giornata di grande creatività ed efficienza, riposate un po’ questa sera.

Nettuno vi sorride se siete nati nella terza decade e innalza il livello degli slanci emotivi, soprattutto in famiglia. Luna vi favorisce ma Marte vi è ostile: prestate quindi attenzione agli sport, non sforzatevi troppo. Non andate nemmeno dietro a capricci del partner se appartenete a prima e seconda decade. Se siete nella prima decade, inoltre, avrete un’energia lavorativa inesauribile.

Caratterizzata da una lieve stanchezza psicofisica, questa giornata vi renderà comunque affaccendati. Urano è dissonante specie per i nati tra il 30 gennaio e il 4 febbraio. C’è bisogno di una maggiore partecipazione emotiva nella vita di coppia perché la vostra dolce metà richiede giustamente collaborazione attiva. Se siete nati nella seconda decade riceverete quanto state donando professionalmente con gli interessi.

Luna in Capricorno oggi vi darà ottime prospettive, anche di relax. Urano in Toro inoltre vi renderà capaci di concertare decisioni importanti in famiglia. Sentite il bisogno di coccole e di tenerezze oggi, anche se il vostro partner invece vorrebbe uscire fuori e fare le ore piccole: trovate un accordo. Giove vi sorride a livello lavorativo, specie se nati nella prima decade.