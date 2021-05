Oroscopo del giorno, le previsioni del 27 maggio segno per segno

Molti corpi celesti dalla vostra parte, in particolare Sole e Venere ma pure Saturno. A darvi qualche piccolo problema è invece Marte, che minerà l’intesa amorosa se nati tra il 7 e il 13 aprile. Siate sempre chiari ed espliciti con il vostro partner. Uno strepitoso aspetto celeste vi darà forza e risultati a lavoro, specie se nati tra il 21 e il 24 marzo.

Marte in Cancro vi sostiene e vi riserva eccitanti sorprese per oggi. Riuscite a conoscere per esempio una persona che vi incuriosiva da un po’ e con cui otterrete un’interazione che può portare a qualcosa di più. Se svolgete una professione che riguarda i contatti sociali, Mercurio in Gemelli vi favorirà.

Un quadro di transiti esaltante con Sole e Venere ma pure Saturno che vi danno il meglio e vi rendono il top. Venere e Saturno vi invitano anche a salire su una notevole giostra sentimentale e sessuale. L’attività professionale vi dà plateali soddisfazioni se nati tra il 21 e il 25 maggio.

Firmamento astrale incoraggiante con Marte che vi dà una marcia in più, oltre che verve e prontezza di battute. Forma fisica piuttosto discreta ma occhio ai piaceri gastronomici! Organizzate uno splendido fine settimana con la vostra dolce metà. I single, se nati dal 6 al 13 luglio, saranno protagonisti di un incontro coinvolgente. Se svolgete un lavoro intellettuale Mercurio vi darà traguardi agognati, specie se fate gli scrittori, i giornalisti o gli avvocati.

Saturno e Urano sono dissonanti, avrete dunque qualche inciampo in famiglia e nei rapporti interpersonali. Siete in una relazione nata da poco? Sole e Venere vi invitano a non aumentare i vostri slanci e lasciare libertà all’altra persona, specie se nati tra il 29 luglio e il 5 agosto. Saturno in Acquario vi farà essere precisi e puntuali in ufficio, mentre Sole vi darà equilibrio.

Una giornata di primavera che vi vede in ottima forma fisica e mentale. Marte e Urano vi sorreggono e vi rendono attraenti sotto il profilo culturale. L’organizzazione della serata con la vostra dolce metà vi renderà soddisfatti. Se siete single Plutone e Marte vi faranno tornare l’entusiasmo di cercare incontri, specialmente se nati tra il 27 e il 31 agosti e dal 14 al 18 settembre. Un ottimo investimento vi elettrizzerà oggi.

Una bella giornata con un’ottima condizione di spirito. Sole e Mercurio vi aiuteranno in amore: se siete single non smettete di guardarvi attorno! Probabilmente avrete già trovato la persona giusta se siete nati nella seconda decade. Sole vi aiuta anche in ufficio se siete parte della prima decade.

Un gruppo di forze planetarie dissonanti può creare qualche problema nei rapporti sociali e familiari. Se festeggiate gli anni a novembre Nettuno vi favorisce. Fascino e bellezza fisica sono alle stelle: con il vostro romanticismo incorporato ora potrete conquistare chi vorrete! Sul posto di lavoro servirà tanta pazienza oggi.

Un nuovo giorno vi si presenta denso e scoppiettante. Saturno in Acquario aggiunge entusiasmi e slancio vitale se nati in dicembre. Lo stesso Saturno vi fornirà anche occasioni uniche per entrare in contatto con nuovi potenziali partner, mentre Venere, Nettuno e Sole saranno contrari. A lavoro vi segnalate per efficienza e rapidità di esecuzione.

Un felicissimo rapporto celeste di Urano in Toro vi favorisce se nati nella seconda decade. Se provate qualche sport state attenti perché Marte è in angolo dissonante. Dal punto di vista erotico e mentale dovrete un po’ rinforzare l’intesa con la vostra partner, specie se siete nati dal 22 al 25 dicembre. Luna è vostra amica in ufficio e vi aiuterà a gestire l’agenda lavorativa.

Una fortunata triangolazione astrale tra Saturno, Sole, Venere e Mercurio vi manderà grandi benedizioni, specie se festeggiate gli anni a febbraio. In amore Urano vi è ancora ostile: cercate di usare le parole sempre a ragion veduta e, soprattutto, di ascoltare. Discreti introiti economici in arrivo per voi.

Plutone e Nettuno sono i vostri geni protettori che esaltano l’estro creativo che possedete. Marte in Cancro potrebbe invece portare qualche tensione in famiglia. Un potente gusto per l’avventura si impadronisce di voi oggi e vi stimola a creare occasioni di nuovi incontri se sete single e se siete nati tra il 9 e il 17 marzo. Un affare particolarmente vantaggioso vi fa drizzare le antenne.