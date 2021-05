Oroscopo del giorno, le previsioni del 24 maggio segno per segno

Profilo astrale abbastanza positivo malgrado la negatività di Plutone, specie per la terza decade. Saturno vi sorride promuovendo felici intese. Se siete single si affacceranno ambizioni sentimentali notevoli. Fuochi d’artificio nel settore lavorativo grazie a Sole e Mercurio.

Moto dei pianeti mediamente positivo con Saturno dispettoso pronto a darvi qualche contrattempo mentre Venere e Mercurio vi rassicureranno sui rapporti sociali. Plutone vi rende letteralmente irresistibili insieme a Venere e Mercurio: avrete un sex-appeal che vi renderà corteggiatissimi. Saturno vi incalza a tirar fuori la vostra baldanza lavorativa, specie se nati tra il 30 aprile e il 4 maggio.

Prospetto dei transiti un po’ alternato, in particolare molto attivo Sole in Gemelli positivo. Urano in Toro può farvi avvertire discreta sintonia con la persona amata, Mercurio vi darà capacità di ascolto. Date sfogo a un pizzico di fantasia in ufficio specie se nati tra il 2 e il 6 giugno.

Pianeti benefici vi danno effetti genuini oggi, specialmente se siete nati tra il 27 giugno e il 4 luglio. Giove in Pesci chiede al vostro cuore una maggiore partecipazione emotiva, specialmente se fate parte della prima decade. A lavoro Nettuno vi dona buona educazione e garbo per non trascendere contro persone che in realtà non sopportate.

Sole e Saturno vi consentiranno di scoccare le vostre frecce nel momento più opportuno, specie se nati nella seconda decade. In amore c’è aria di rotazione di partner se appartenete alla prima decade. In ufficio invece vi prefigurate obiettivi di lungo respiro anche se oggi siete un po’ stanchi.

Cielo primaverile molto produttivo e amichevole, con Luna, Urano, Plutone e Marte dalla vostra parte. Amanti appassionati vi vogliono oggi le forze planetarie. Se siete in una relazione iniziata da poco vi dedicate a non far mancare nulla al partner. Se invece siete in una relazione stabile da un po’ avrete comunque molto felicità nel gestire insieme un impegno. Mercurio vi darà capacità di collaborazione e comunicazione a lavoro.

Alti e bassi oggi con soddisfazioni emotive miste a blocchi di tipo pratico. Luna vi dà una mano in amore: se siete single guardatevi attorno con attenzione perché interessate a qualcuno. Siete liberi professionisti e festeggiate gli anni dal 14 al 18 ottobre? Avrete allora, grazie a Plutone, alcune brillanti intuizioni.

Forma fisica mediamente buona, attenzione solo ai malanni di stagione. Se siete in attesa delle mosse sentimentali di qualcuno non dimenticate che in amore vince chi fugge! Un po’ di noia per chi è in una relazione stabile dal 25 ottobre al 3 novembre. Clima molto migliorato tra i colleghi a lavoro.

Movimenti planetari vivaci e molto promettenti. Saturno vi rende freddi programmatori se nati nella seconda decade ma servirebbe un po’ di romanticismo in più! Saturno in Acquario inoltre è il vostro benefattore in campo professionale perché sarà il vostro coach in una partita che vi vedrà vincitori sul posto di lavoro.

In famiglia date ascolto ai consigli. Luna e Marte non frenano i vostri progetti nonostante la loro contrarietà. Respirate un’aria di diffuso benessere che vi invita a proporvi a chi vi piace se siete single. Nettuno esalta in voi una fine arguzia lavorativa che vi sarà molto utile.

Una giornata di primavera iniziata in perfetta forma fisica. Sole e Saturno sono positivi. Urano invece è ostile e non può sempre farvi vivere i sentimenti all’unisono, specie se fate gli anni tra il 30 gennaio e il 5 febbraio. Volete dare un forte impulso alla vostra vita lavorativa soprattutto se siete nati tra il 21 e il 24 gennaio: servirà però pazienza.

Moto dei transiti abbastanza positivo. Intelligenza, concretezza e lungimiranza non vi mancheranno se siete nati a marzo. Se siete single Giove può crearvi un’occasione fortunata specialmente se siete nati nella prima decade. A lavoro Plutone e Urano vi spingono a puntare in alto, soprattutto se siete nati a marzo. Nettuno, Plutone e Giove vi fanno programmare i vostri prossimi passi in ambito professionale.