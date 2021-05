Oroscopo del 14 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Una scena planetaria abbastanza serena con Luna tornata in Acquario che vi favorisce nella vita familiare. Se siete a caccia dell’anima gemella Plutone vi scombina un po’ le piste ma non esitate per questo: otterrete comunque successi, specie se nati nella prima decade. Venere, Saturno e Mercurio sono molto positivi a livello di prospettive professionali.

Prosegue il transito di Urano nel vostro segno: ora interesserà prevalentemente i nati nei primi di maggio. Accesa un’intensa creatività, dovrete solo capire il momento giusto per farla partire. In amore Giove in Pesci vi conferisce adattabilità alle circostanze di coppia. Possedete un’espansività che sarà ricambiata dal vostro partner. Serietà e rigore sono invece le vostre qualità in ufficio.

Correnti un po’ contrarie soprattutto per i nati dal 21 al 24 maggio: ci saranno contrasti nelle questioni professionali e private che però non vi daranno troppo filo da torcere. Venere vi procura una grossa carica di sensualità nel corso della giornata mentre Luna vi farà respirare aria nuova a livello lavorativo, specie se appartenete alla seconda decade.

Attingete alla vostra forza evolutiva per superare momenti un po’ complicati, combattendo con Plutone che si è mostrato ostile. Giove invece favorirà i destini di chi è nato tra il 22 e il 24 giugno. Se siete ancora single una complessa situazione astrale potrebbe confondere le piste ma, al tempo stesso, aumentare i giri del vostro motore. Se avrete autoironia un volatile flirt vi sorprendere, soprattutto in caso di nascita nella prima decade. Incorrete in spese pazze oggi ma siate prudenti.

In questo nuovo giorno sfoggiate un ottimismo davvero notevole ma Urano in Toro vi inviterà alla prudenza suggerendovi di valutare bene ogni rischio, soprattutto per i nati dal 28 luglio al 4 agosto. Venere in Gemelli vi regala invece la volontà di sedurre e lasciarvi andare se nati tra il 9 e il 16 agosto. Il vostro fiuto felino vi fa capire quali scelte compiere a livello professionale oggi.

Urano continua la sua marcia in Toro e vi apre a nuovi scenari sia a livello familiare che professionale, specialmente per i nati nei primi 4 giorni di settembre. Plutone invece favorirà i nati tra il 15 e il 18 settembre con prodezze erotiche di tutto rispetto. Se svolgete una professione indipendente e siete nati tra il 30 agosto e il 3 settembre, sempre Urano vi suggerirà di riprendere un po’ il fiato.

Un quadro astrologico abbastanza positivo dove spiccano Luna, Mercurio e Venere in Gemelli e Saturno in Acquario. Siete più leggeri e vivete una forte sensazione di libertà. Mercurio è generoso anche per quanto concerne l’armonia e la condivisione di coppia. Se siete single Marte vi provocherà per nuove imprese amorose. Avete abbracciato la libera professione? Sarete favoriti se nati tra il 18 e il 22 ottobre.

Giove esce dalla posizione di contrasto precedente e ne sentirete gli effetti specialmente se siete nati dal 23 al 26 ottobre. Plutone vi suggerisce in amore una strategia da scacchista mentre, se siete single, Urano – per i nati dal 29 ottobre al 4 novembre -vi costringerà a tenere gli occhi aperti. Oggi affronterete anche una sfida in campo professionale della quale, nel corso della giornata, riuscirete a far quadrare i conti.

Un profilo astrale con posizioni un po’ altalenanti. Avrete un po’ di stress fisico, specialmente se nati nella prima decade. Mercurio in Gemelli vi provoca e genera qualche scaramuccia di coppia ma nulla di realmente serio. Saturno vi dice quale possa essere il momento giusto per procedere in alcune questioni lavorative.

Giove e il Sole sono benefici dal Toro: preparatevi quindi a una giornata indimenticabile per certi versi. Urano favorirà la pacatezza e la pazienza che già naturalmente presentate. Plutone vi darà un grande smalto in amore specialmente se nati dal 14 al 18 gennaio. Il vostro senso del dovere sarà favorito ancora da Urano, che sottolineerà la vostra attitudine alla pianificazione.

Un nuovo giorno che si presenta senza troppi pensieri. Urano transita in Toro e vi favorisce spudoratamente se nati tra il 28 gennaio e il 4 febbraio. Siete pervasi da una insolita voglia di tenerezza se festeggiate gli anni tra il 15 e il 19 febbraio. Mentre se siete single avrete buone probabilità di incontrare una persona con cui instaurare un rapporto stabile. L’arte della diplomazia vi favorirà in ufficio dandovi la stima di capi e colleghi.

Giove entra nel vostro nume tutelare favorendo i nati dal 19 al 24 febbraio. Un piccolo gruppo di pianeti in Gemelli vi ostacolerà ma nulla di grave, solo qualche limite per i nati della seconda decade. Urano in Toro regala serenità alla vostra relazione e magari potrebbe accompagnarvi fino all’altare! Nettuno, se festeggiate gli anni dal 9 al 13 marzo, amplifica le vostre doti intellettuali aiutandovi negli studi e negli interessi speculativi.