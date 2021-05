Oroscopo del giorno, le previsioni del 12 maggio segno per segno

Saturno in Acquario vi dona una particolare esuberanza psicofisica. Non avete che da scaldare i motori e tagliare il nastro di partenza! Plutone però vi ostacola se siete nati tra il 14 e il 18 aprile. Vi state predisponendo a costruire un rapporto con salde fondamenta affettive. Venere in Gemelli vi calma e, al tempo stesso, vi regala la magia dell’eros. Mercurio, specie se lavorate tramite contatti sociali, vi suggerisce autocontrollo.

Una giornata positiva con il Sole in congiunzione favorevole, specie se festeggiate dal 10 al 12 maggio il vostro compleanno. Sul piano relazionale, sentimentale ed erotico il vostro carisma farà la differenza, soprattutto se nati tra il 15 e il 18 maggio. Coltivate le vostre ambizioni professionali con pazienza e umiltà.

Mercurio attraversa il vostro segno e vi dà sia entusiasmo che spirito lieve. Vi rende inoltre particolarmente intraprendenti e temerari in amore, anche grazie alla simultanea presenza di Saturno in Acquario. Se svolgete un lavoro che riguarda commercio o vendita, Giove, Saturno, Mercurio e Venere vi spalleggeranno.

Plutone è dissonante: niente di grave ma fate attenzione all’attività sportiva e alla muscolatura, specie se nati tra il 15 e il 19 luglio. Le coppie di lunga durata godono di una stagione di corresponsione amorosa lirica, specie se nati tra l’11 luglio e il 14 dello stesso mese. Se svolgete una professione legata alla vendita avrete un’occasione lavorativa da cogliere al volo!

Sole e Plutone vi danno energia attiva e volitiva, mentre in amore la parte sensuale ed erotica oggi prevarrà su quella strettamente sentimentale. Fate attenzione alle delicatezze della vostra relazione, specie se siete uomini e siete nati a luglio. A lavoro per voi si dipingono nuovi scenari, specie se nati nella prima decade.

Luna in Toro vi solleva il tono e l’umore, con una forma fisica addirittura smagliante. In amore Giove vi proteggerà e farà la differenza, specie se festeggiate il compleanno tra il 14 e il 18 settembre. Sole vi dà anche una felice sicurezza in voi stessi per ciò che concerne l’apparato lavorativo.

Venere in Gemelli vi darà allegria e senso dell’umorismo, riceverete anche qualche soddisfazione in ambito mondano, specie se festeggiate gli anni dal 17 al 22 ottobre. Sempre Venere sarà apripista di una serata magica con la persona amata, in particolar modo se appartenete a prima e terza decade. Un amico vi fa trovare le dritte giuste per affrontare svolte cruciali in ambito professionale.

La vostra forma psicofisica richiede relax ritemprante. In amore riuscite nell’impresa di contemperare passione e ragione, nonostante qualche piccola difficoltà pratica portata da Sole in Toro. Eros a mille per i single. Se lavorate in ambito creativo o artistico sarete pronti per emergere, specie se nati tra il 9 e il 14 novembre.

Un ottimo Saturno vi rende ben decisi e con una buonissima salute psicofisica: allenatevi anche in vista della prova costume! Saturno e Giove vi stimolano all’avventura amorosa, mentre Mercurio, Venere e Nettuno decretano la volontà di romanticismo: ci saranno dunque sia momenti di batticuore che piccanti. Se lavorate nel mondo del business non vi lasciate sfuggire un investimento conveniente.

Luna in Toro vi stimola ad adattarvi intelligentemente ai mutamenti, soprattutto se festeggiate il vostro compleanno a dicembre. In amore seguite il flusso dell’esistenza e non pentitevi di aprire il vostro cuore, specie se nati nella terza decade. Se siete liberi professionisti nati in gennaio occorrerà oggi grande concentrazione produttiva.

Mercurio in Gemelli provoca qualche spiritello vivace che vi spinge a cercare l’avventura e l’azzardo. Giostra emozionale per quanto riguarda le relazioni, specie per chi è nato dal 16 al 18 febbraio. Grande estro per chi lavora, specialmente nel campo dei sistemi informatici.

Il vostro carattere appassionato ha modo di esprimersi. Un bel Nettuno transita in congiunzione con il vostro segno se festeggiate gli anni dal 10 al 14 marzo e vi darà una metamorfosi in tutti i campi. Volete anche migliorare con intelligenza il mondo dei sentimenti, cercando di aumentare la bontà del rapporto con la vostra dolce metà. Affrontante con coraggio anche le incognite di nuovi assetti lavorativi grazie a Marte, Urano e Plutone, che vi sosterranno nel caso in cui siate parte di prima e terza decade.