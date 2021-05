Oroscopo del giorno, le previsioni del 6 maggio segno per segno

Una giornata di inizio maggio abbastanza promettente. Giove e Saturno fanno il tifo per voi: in famiglia gestite con garbo i rapporti con genitori e figli. Qualche lievissimo dissapore con gli amici rientrerà molto rapidamente. La persona che vi è accanto ha il pregio di farsi riscoprire da voi e dare nuove emozioni. Urano in Toro invece vi vuole dinamici in ufficio se nati tra il 26 e il 29 marzo.

La vostra richiesta di assenza di ansie si concretizza per oggi grazie a un notevole gruppo di forza planetarie. In particolare Luna vi propone una giornata totalmente nelle vostre corde. Plutone e Marte sono i registi di una grande attrazione erotica con il vostro partner, specie se nati nella terza decade. La vostra natura concreta vi consentirà di bruciare i tempi a livello lavorativo.

Un nuovo giorno che inizia con Mercurio che vi darà senso pratico e organizzazione. Occhio a qualche raffreddore o allergia stagionale ma pure a muscolatura e ossa. Diverse possibilità sentimentali oggi, se siete single. A lavoro il vostro fiuto infallibile vi aiuterà a farvi strada nel vostro ambito.

Una configurazione planetaria che si scopre abbastanza agevole per voi. Luna in Pesci vi dà equilibrio nel tono e nell’umore. Esprimete anche la vostra natura sensibile, comprensiva e profonda con la vostra dolce metà, specie se nati tra il 12 e il 18 luglio. Il lavoro implicherà uno spostamento che però darà gioie economiche.

Mercurio e Marte sono i vostri padrini oggi: avrete ottimismo e un pizzico di fortuna. Siete ancora single? Allora fate brillare il vostro irresistibile fascino specialmente se festeggiate gli anni a luglio. Investite le vostre energie in progetti lavorativi sostanziosi che poi – se nati dal 18 al 22 agosto – si riveleranno vincenti.

Marte in Cancro vi riempie di interessi e voglia di fare. Urano inoltre può darvi una mano a gestire le cose in famiglia. Vi entusiasmate come un adolescente al nascere di un nuovo interesse sentimentale con Venere, Sole, Urano e Plutone che vi coinvolgeranno. Conservate più che rischiare oggi in ambito lavorativo.

Marte invece stimolerà le sfide se nati nella prima decade. Mercurio in Gemelli vi fa rivendicare i vostri spazi di libertà nella relazione ma fate attenzione a non esagerare perché essere in coppia vuol dire prendersi cura l’uno dell’altro. Se festeggiate il compleanno tra il 9 e il 15 ottobre veleggiate lavorativamente verso lidi più tranquilli.

Un quadro planetario di positività oggi grazie a Marte, Nettuno e Plutone, soprattutto per i nati tra il 7 e il 15 novembre. In amore ascoltate e fatevi ascoltare: non fallirete nel rapporto con lo spirito di chi avete scelto al vostro fianco. Inoltre gli astri vi consigliano di usare i vostri risparmi con grande oculatezza oggi.

Oggi siete un po’ affaticati dagli impegni quotidiani, specie se fate parte della terza decade. Mercurio e Nettuno vi rendono altalenante l’umore e quindi avete bisogno di una giornata di riposo in molti ambiti. Lo stesso Mercurio in Gemelli crea un po’ di mancanza di altruismo con il partner ma questo non vi impedirà di mostrare comunque il vostro amore. Se svolgete una professione autonoma proponete nuovi contenuti a clienti e collaboratori.

Una giornata discretamente serena con Urano, Sole e Venere che sono molto belli e vi daranno un grande senso pratico. Positivi anche Nettuno e Plutone, di fatto solo Marte vi rema un po’ contro se nati in dicembre. Se siete single è arrivato il momento di abbandonare la solitudine e di prendere qualche rischio, specie se nati tra il 13 e il 17 gennaio. Vi attendono sorprese erotiche e sentimentali! Nettuno e Plutone vi gratificano a livello economico dopo il lavoro.

Scenario astrologico con Mercurio, Saturno e Luna tutti dalla vostra parte. In famiglia sarà una giornata di condivisione di interessi. Se siete single potete puntare dritto al cuore di un nuovo interesse sentimentale, con Giove e Saturno che vi inviano lo slancio per direzionare gli strali di Cupido nel modo giusto, questo specialmente se appartenete a seconda e terza decade. Saturno è anche il regista di novità in campo professionale, soprattutto se siete nati a gennaio.

La Luna in Pesci vi porta all’approfondimento interiore. Avvertite il desiderio di vivificare il vostro animo inquieto attraverso l’amore o il viaggio. Plutone vi regala nuove esperienze se nati tra il 15 e il 18 marzo, soprattutto dal punto di vista erotico. Veleggiate su un mare calmo e programmato in ambito lavorativo.