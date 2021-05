Oroscopo per tutti i segni, le previsioni dell’1 maggio

Giove benefico in questo primo maggio con grandi ingredienti di allegria e gioia. Giornata sì anche per l’amore, specie se siete ancora single. Farete conquiste a ripetizione e anche con persone inaspettate. Nella giornata del lavoratore scopriamo quali mestieri vanno meglio in abbinamento con i vostri segni. Per l’Ariete senz’altro le professioni che richiedono combattività come l’avvocato.

Il Sole vi dà energia e slancio per contrastare qualche piccolo malumore dettato da Saturno in Acquario. Venere e Plutone invece favoriranno l’eros in amore, specialmente se siete single. I nati tra il 12 e il 17 maggio vedranno alzarsi il loro livello di sex-appeal. Il lavoro più giusto per voi potrebbe essere quello del medico. Ma anche il biologo, l’agronomo o il regista.

Festa del lavoro con diversi pianeti che vi allietano. Nettuno in Pesci potrà favorire un po’ di stanchezza soprattutto se oggi avete avuto molti impegni e siete nati nella terza decade. Per chi è nato invece tra il 9 e il 14 giugno ci sarà un aumento di fascino. Giornalista o responsabile di stampa è il lavoro corretto per voi.

Inizio di mese con Sole e Venere in amicizia. Malgrado qualche piccola nube passeggera la giornata sarà buona. Vive una giornata ottima anche all’insegna dei sentimenti, specie se fate parte della terza decade. A livello di professione favoriti i lavori artistici ma i più arditi di voi potrebbero essere tagliati per la carriera politica o amministrativa.

Giornata abbastanza serena, specie in serata. Gli astri si muovono felicemente consentendovi di mietere intriganti successi amorosi. Nella giornata della fase del lavoratore capiamo che siete molto portati a fare i capi e a dirigere. Quindi il campo dell’imprenditoria potrebbe fare al caso vostro. Altrimenti provate come hostess o steward.

Sole e Luna sono in vostra compagnia ed entrambi in angolo positivo: sarà una giornata armonica con il vostro Io. Un ottimo equilibrio accompagna anche l’amore, con Plutone e Luna in Capricorno che vi donano energia vitale con la vostra dolce metà. Lavorativamente siete degli stakanovisti quindi un mestiere che riguarda l’artigianato sarebbe per voi perfetto.

Saturno oggi vi accompagna positivamente regalando contatti piacevoli e una vita familiare al centro dei vostri pensieri. Se siete single potrete conoscere qualche persona nuova all’interno della vostra cricca di amici. Per quanto riguarda la vostra questione professionale, siete sicuramente più portati ai mestieri nell’ambito della giustizia: magistrati, avvocati o giuristi in genere.

Venere e il Sole oggi vi contrastano ma tutti gli altri corpi celesti sono a vostro favore. La Luna e Plutone vi faranno letteralmente perdere la testa per una persona, specie se il vostro compleanno è tra il 15 e il 18 novembre. I nati nella seconda decade non facciano passi più lunghi della gamba. Il lavoro giusto per voi? Il cronista, l’inviato speciale o il giornalista.

Oggi siete in forma psicofisica splendida grazie a Giove. Ci sarà qualche tentazione avventurosa per chi ha una relazione di lungo corso quindi attenzione a non cedere. Ottima giornata invece per i single che potranno darsi alla pazza gioia. Le occupazioni connesse ai viaggi sono sicuramente le più adatte a voi, quindi magari gli agenti di viaggio o i globetrotter.

Niente e nessuno oggi è in grado di contrastarvi. In famiglia da tenere sotto controllo i rapporti genitori-figli, che vivranno alti e bassi. Nettuno e Giove in Acquario vi consentiranno di essere in grado di ascoltare le richieste del partner, se nati nella terza decade. I single troveranno appoggio in Plutone e Luna se nati tra il 15 e il 19 gennaio. Siete lavoratori indefessi, quindi dovrete cercare di emergere nelle professioni mediche.

Splendida forma psicofisica anche per voi. Avrete una giornata serena in ogni ambito, con sorprese positive. Giove vi favorisce nella comunicazione emotiva con la vostra dolce metà. A livello lavorativo le professioni che fanno per voi potrebbero essere quelle degli speaker radiofonici, degli attori o di qualsiasi anima da palco.

Primo maggio all’insegna dell’ottimismo. Vita familiare al centro dei vostri interessi e fulcro della vostra vita. L’organizzazione di una vacanza con la dolce metà costituisce la molla giusta per una ritrovata unità di intenti. Nella giornata dedicata al lavoro sicuramente potreste diventare infermieri e psicologici, se non psichiatri e dentisti. Siete dei fenomeni nella cura e nell’assistenza!