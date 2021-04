Oroscopo del giorno, le previsioni del 30 aprile segno per segno

Un profilo dei transiti che vi fa godere di tranquillità emotiva e di discreto buonumore se siete nati nella terza decade. Fate però attenzione nel manovrare gli oggetti, specialmente se festeggiate gli anni in prima o terza decade. Suscitate l’interesse di una persona che non sospettavate se invece fate parte della seconda decade. Il Sole in Toro vi sorregge in ufficio.

Giornata lievemente complicata per via di qualche contrarietà in cielo. Potrete vivere qualche imprevisto o incertezza decisionale ma niente paura perché Marte e Plutone vi sosterranno. Si apre una fase di chiarimento per quanto riguarda i sentimenti grazie alla combinazione Urano-Giove-Plutone: troverete un’intesa con il partner. Saturno in Acquario vi invita oggi a stare sulla difensiva in ufficio.

Uno scenario promettente e sereno per voi oggi. Venere, Marte, Saturno e Sole vi danno vigore a livello fisico se siete gli uomini e grande eccellenza negli sport se appartenete a prima e seconda decade. Per conquistare la persona amata vi affidate a metodi semplici ma sempre apprezzabili, come l’organizzazione di una cenetta. Se lavorate come liberi professionisti o svolgete mansioni nell’ambito della comunicazione fate attenzione a come vi muovete.

Una proiezione planetaria particolarmente felice oggi. Dal punto di vista sociale e mondano avrete modo di trionfare. Occhio però a Plutone che potrebbe dare ai nati della terza decade un po’ troppo protagonismo. Il vostro cuore batte per qualcuno che sembra essersi accorto di voi, specie se festeggiate gli anni tra l’11 e il 14 luglio. Scivola invece velocemente la giornata lavorativa.

Sole e Urano in Toro mostrano effetti variabili dandovi sesto senso e concretezza ma pure un po’ di stanchezza e insofferenza. Non sottoponete il vostro fisico a sforzi eccessivi. In amore vivete la relazione all’unisono, specie se nati in agosto. Se svolgete una professione di vendita o di conti abbiate i riflessi pronti perché Urano e Saturno potrebbero non rendervi la vita semplice.

Un quadro dei transiti segnato da avvenimenti discretamente positivi. Familiari e amici vi daranno soddisfazioni, mentre Urano, Venere e Plutone delle buone idee ma pure energie fisiche e mentali per realizzarle, soprattutto se nati in settembre. Il vostro cuore è affamato di emozioni e lo dimostrate al vostro partner ma pure se siete single, in particolare se nati dal 10 al 13 settembre. La vostra risolutezza viene riconosciuta in ufficio, specie se appartenete alla terza decade.

Qualche nube di troppo sul vostro cielo. Plutone e Marte vi provocano qualche rallentamento specie se nati in prima o terza decade. In famiglia dovrete stabilire un dialogo intelligente per evitare fraintendimenti o risolverne di presente. Giove migliora la vostra forma fisica se nati tra il 17 e il 20 ottobre. Puntate troppo in alto in amore in questo momento e non vi conviene, visto che non siete ancora del tutto sicuro dei sentimenti che provate. Aspettate un attimo anche prima di condurre in porto un affare potenzialmente infruttuoso.

Conclusione del mese con un ottimo Marte in Cancro. Riflettori sulla famiglia ma pure sulle questioni economico-patrimoniali e la salute. Il vostro stato fisico è caratterizzato infatti da una forma robusta e da ottime resistenze ai malanni stagionali. Se siete single proponetevi senza timore a chi vi interessa e troverete conferme. Se invece siete in coppia datevi tempo. Giove è dissonante a lavoro, quindi prudenza!

Una Luna benefica nel vostro segno vi supporta in maniera solida se nati nella terza decade. Salute piuttosto buona, sia psicologicamente che fisicamente. Chi nasce nella terza decade faccia solo attenzione alle allergie. Saturno vi riserva una serata splendida con il vostro partner se siete nati nella seconda decade. A lavoro mettete in campo la vostra grande professionalità e ovviamente venite lodati per questo.

Urano vi sorride dal Toro se nati in dicembre. Grande compagnia familiare e armonia nel nido. Qualche freddezza può arrivare da Marte ma niente di particolare se non per i nati nella prima decade. Vi dedicate con tutto il vostro ardore alla dolce metà e riceverete grandi sentimenti in cambio. A lavoro vi muovete con sicurezza.

Un cielo di primavera un po’ capriccioso. Venere, Mercurio, Sole e Urano vi danno qualche piccolo inciampo se nati tra il 29 gennaio e il 5 febbraio. Forma fisica buona ma cercate di essere meno sedentari. Se non avete ancora il cuore occupato potrete trovare la persona giusta per voi specie se nati tra il 10 e il 16 febbraio. La Luna favorirà un colpo di fulmine! In ufficio aguzzate l’ingegno e vi impegnate nelle mansioni professionali più disparate.

Marte, Venere, Urano, Plutone e Nettuno vi daranno intuizioni illuminanti. In ambito familiare dedicatevi al miglioramento delle situazioni, anche le più delicate. Forma fisica che risente di qualche acciacco per via della negatività della Luna. Occhio a polmoni e bronchi, specie se nati nella terza decade. Non raccogliete alcune provocazioni che arrivano da una vecchia fiamma. A prescindere, per voi eros alle stesse! Marte in Cancro vi invita a uscire allo scoperto in ufficio e vi impone di dire la vostra per affermare i vostri diritti, specie se appartenete alla prima decade.