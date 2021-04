Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 16 aprile

Configurazione planetaria abbastanza discreta con forze celesti fauste. Luna in Gemelli e Mercurio in Ariete vi sorridono promettendo doni splendidi come un prodigioso intuito e una grande capacità di approfondimento intellettuale. Plutone vi ammonisce a non cercare di modificare i comportamenti del partner se festeggiate gli anni dal 14 al 17 aprile. In ufficio vi candidate a concorrere per una posizione di primordine specie se nati tra il 14 e il 19 aprile.

Un quadro planetario molto propizio oggi. Plutone e Nettuno sono al vostro fianco e la forma fisica non vi darà problemi. Percepite anche l’amore sincero e partecipe del vostro partner, con cui vivrete una serata all’insegna del comfort. Tenete a freno personalità troppo esuberanti che scalpitano per emergere in ufficio oggi.

Nettuno vi rende poco comunicativi con l’ambiente circostante. A cena non vi fate trascinare in polemiche che toccano argomenti di politica o economia dove potreste non essere d’accordo con le opinioni della maggioranza. Costruite anche una bella intesa con la vostra dolce metà se festeggiate gli anni nella terza decade. Se siete invece nati dal 27 maggio al 3 giugno Saturno in Acquario vi darà grossi mezzi per fare bene in ufficio.

Venere in Toro vi fa scoprire tutta la fiducia che i vostri cari ripongono in voi. Non fatevi venire dubbi sulle corde della vostra emotività, soprattutto se nati tra il 15 e il 18 luglio e ancor di più se festeggiate gli anni tra il 12 e il 14 dello stesso mese. La vostra classica intuizione lavorativa vi aiuterà a fare quadrato in ufficio, specie se festeggiate gli anni nella terza decade.

Giorno di metà aprile che vi trova in forma ottimale ma con alcune questioni ancora aperte da chiudere. La vita di coppia vi facilita la risoluzione di alcuni problemi con una certa leggerezza. Se lavorate con i social media o avete abbracciato la libera professione potrete vivere nuove prospettive e allacciare relazioni sociali, specie se nati nella prima e nella terza decade.

Curate splendidamente il fitness grazie a Venere e Plutone positivi dal Toro e dal Capricorno. I vostri sport preferiti sono ciclismo, tennis, calcio o canottaggio. Se siete single dovete fare uno sforzo per cogliere la prima mela capitata a tiro mentre dal punto di vista lavorativo Venere e Urano vi riserveranno momenti di sfacciata fortuna, in special modo se appartenete alla terza decade e svolgete una professione indipendente.

Giornata in cui si incrociano pianeti positivi e negativi. Il risultato? Una serenità globale ma anche un po’ meno stabilità ed equilibrio a livello interiore. In amore Mercurio contrario spegne un po’ gli entusiasmi sentimentali se siete single e nati nella terza decade. Sotto il profilo lavorativo invece Plutone e Sole sono in angolo contrario se appartenete sempre alla terza decade.

Plutone in Capricorno vi consente di curare maggiormente le cose familiari e di coltivare il vostro nido. I pianeti in posizioni variate spostano il baricentro dell’affettività dalla zona emotiva a quella erotica. Se siete single potrete mettere a punto le vostre capacità di seduzione, specie se nati in seconda o terza decade. Se siete imprenditori metterete in piedi un piano d’azione destinato al successo, soprattutto se il vostro compleanno avviene nella terza decade.

Il Sole in Ariete vi apre a una giornata produttiva sotto ogni punto di vista. La sfera familiare darà soddisfazioni notevoli e anche la forma fisica risulterà abbastanza buona. Il vostro partner comprende bene tutte le vostre esigenze lasciandovi libertà e spazi fondamentali. Saturno a lavoro vi farà conquistare posizioni di rilievo grazie alla vostra capacità di essere pazienti e rigorosi.

Una configurazione planetaria mediamente positiva per voi oggi. Il lato notturno dell’Io riceverà sollecitazioni favorevoli, quello diurno invece potrà risentire di qualche problema. Momento decisamente buono per l’amore con Saturno, Giove, Venere e Urano che non vi faranno sfuggire alcuna occasione, specie se nati a dicembre. Un po’ di distrazioni in ufficio ma anche prontezza di spirito per togliervi dagli impicci.

Se siete nati a gennaio Venere in Toro vi invita a dedicare più spazio alla sfera familiare. Luna in Gemelli è benefica per il vostro segno: riavvicinatevi alla persona amata dopo aver fatto o detto qualcosa che potrebbe aver condizionato il rapporto. In serata proponete un romantico incontro, specie se siete nati nella seconda decade. Raccogliete pure una sfida lavorativa con risultati produttivi piuttosto significativi, specie se nati dal 25 gennaio al 4 febbraio.

Moti planetari che vi guardano di buon occhio anche oggi in maniera corale. La forma fisica sarà ottimale così come la capacità di capire gli altri e di soccorrere il prossimo. In amore un totale abbandono al coinvolgimento vi attende, che si tratti di una coppia o di single. Godetevi i benefici del duetto Giove-Plutone che renderà tutto piccante dal punto di vista erotico specialmente se siete nati dal 9 al 17 marzo. In ufficio intervenite al momento giusto per evitare incidenti diplomatici, specie se nati tra il 23 e il 28 febbraio.