Ripatransone, il video “lūmĕn” omaggia la festa del Cavallo di Fuoco

In un filmato pubblicato sui canali social “Visit Ripatransone”, alcuni artisti e creativi celebrano la tradizionale festa del borgo in provincia di Ascoli Piceno, annullata per il secondo anno consecutivo a causa delle restrizioni anti-Covid. Ma la clip è anche un omaggio al mondo dell’arte e dello spettacolo, e vede il lavoro di diversi professionisti rientrati nella loro terra d’origine dopo esperienze di lavoro in Italia e all’estero

L’evocazione di una festa tipica e un omaggio al mondo dell’arte e dello spettacolo, in sofferenza a causa delle conseguenze economiche della pandemia. Sono questi gli ingredienti alla base di lūmĕn (luce in latino), un video che celebra il Cavallo di Fuoco, lo spettacolo folcloristico-pirotecnico simbolo di Ripatransone, paese in provincia di Ascoli Piceno, impossibile da realizzare per il secondo anno consecutivo a causa delle restrizioni anti-Covid. Il filmato è on air sui canali social “Visit Ripatransone” (YouTube, Facebook e Instagram).