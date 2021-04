Oroscopo del 14 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Vi preparate a una giornata in cui riuscite a portare a termine molte iniziative, specie se appartenete a prima e seconda decade. Venere, Marte, Sole e Saturno vi consiglieranno come muovervi. In amore vi avvicinate ai sentimenti con tocco, delicatezza e seduzione. Se avete una relazione in corso metterete basi più solide, se siete single e festeggiate il compleanno nella prima decade sfrutterete il vostro fascino alla grande. Alto livello di ambizioni a lavoro, specie se avete abbracciato la libera professione. Saturno vi favorirà se siete della seconda decade.

Una Luna ospitata nel vostro segno rafforza la sensibilità, l’empatia, l’intuito e favorisce i rapporti in famiglia. Se siete in coppia vi godete una splendida giornata con la vostra dolce metà, in particolare se appartenete alla prima e alla terza decade. Giornata lavorativa abbastanza fluida e con ottimi propositi, specialmente se festeggiate gli anni tra il giorno 13 e il 16 di maggio.

Giove, Marte e Saturno vi favoriscono, qualche nuvola nel vostro cielo sarà presente solo dopo pranzo. In amore non siate troppo distratti e cercate di prestare ascolto a quel che ha da dirvi la persona amata. Recentemente avete concentrato le energie psicofisiche solo nelle ambizioni individuali ma non intestarditevi, specie se nati in prima e seconda decade. Sempre chi appartiene alla seconda decade spesso crede di aver ragione a lavoro anche se non ne ha, quindi attenzione.

Venere in Toro in serata vi rende dolce l’atmosfera. La sfera familiare è favorita specie se nati tra il 9 e il 15 luglio. La persona che avete scelto al vostro fianco vi riempie di delicatezze e dolcezze, specie se nati tra il 9 e il 14 luglio. Se fate un lavoro che si occupa di rispondere del massimo rendimento altrui avrete l’opportunità di comunicare in maniera fluida e serena con i vostri collaboratori.

Transiti abbastanza positivi salvo piccole negatività che comunque dureranno poco, specie se nati tra il 7 e il 13 agosto. Discreta forma fisica ma riposate il più possibile. In amore Saturno è ostile specialmente se siete nati tra il 27 luglio e il 3 agosto. Non chiedete troppo alla vostra relazione, anche se nata da poco! Mercurio vi guarda benevolo sotto il profilo lavorativo.

Oggi andate spediti come un treno, la vostra solidità è un faro su cui anche altri possono fare affidamento. In amore è arrivato il momento di organizzare le vacanze estive con la vostra dolce metà. Plutone invece assisterà i single, specie se festeggeranno gli anni dal 14 al 17 settembre: colpi di fulmine inattesi in arrivo. Spirito infaticabile a lavoro anche oggi, specie se nati tra il 14 e il 19 settembre.

Giornata tranquilla con soddisfazioni di non poco conto. Favorito soprattutto l’ambito familiare, con un clima di armonia e condivisione. Momento ottimo anche dal punto di vista emozionale, specie se siete in una storia iniziata da poco. Lo Zodiaco vi raccomanda solo di essere meno possessivi nei confronti del partner. A lavoro Mercurio in Ariete è dissonante se nati tra il 14 e il 20 ottobre: mancherete di organizzazione e mostrerete un po’ di svagatezza.

Giornata con cose buone e altre meno. Giove e Saturno in Acquario formano un aspetto contrastante se nati in novembre. Difficoltà di comunicazione nel rapporto tra genitori e figli. Se siete una coppia stabile oggi potreste avvertire qualche nube passeggera nel rapporto, magari con qualche capriccio. In serata tornerà il sereno. In ufficio affrontate i vostri impegni con fare volenteroso.

Marte e Venere non vi guardano positivi: fate attenzione a non esagerare nel chiedere troppo alla sorte. Intesa di coppia invece saldata dalla splendida posizione di Giove, Mercurio, Sole e Saturno. Questo soprattutto se festeggiate gli anni dal 12 al 17 dicembre. Il vostro piglio un po’ direttivo può irritare i vostri colleghi: preoccupatevi di non essere fraintesi.

Sole in Ariete vi stimolerà molto a trovare concordia ed espansività, soprattutto se fate parte della terza decade. Particolare armonia in famiglia. In amore condividerete gli stessi interessi e le medesime passioni con il vostro partner: l’intesa a due sarà perfetta! I single si preparino a sorprese in aspettate, specie se nati in aprile. Grande inventiva in ufficio se nati tra il 26 e il 31 dicembre.

Buoni auspici in questo giorno di metà aprile. Giove nel vostro segno vi regalerà ottimo riposo notturno. Cercate di passare più tempo in famiglia: ultimamente siete parsi latitanti. Usate parole dolci e opportune con la vostra dolce metà oggi. I single nati nella terza decade avranno invece il sostegno di Giove, Saturno, Mercurio, Marte e Sole. In ambiente lavorativo grande padronanza dei vostri mezzi in special modo se nati dal 10 al 14 febbraio.

La Luna in Toro vi consentirà di ricevere il meglio dagli affetti familiari, dalle amicizie e dai rapporti di coppia. Con la vostra preveggenza eviterete l’insorgere di contrasti e complicazioni di ogni genere. Momento di particolare intesa con la vostra dolce metà, specie se appartenete alla prima decade. Una vera e propria atmosfera da fiaba circonderà il vostro idillio. A lavoro mostrerete grandi capacità diplomatiche, soprattutto se nati tra il 9 e il 14 marzo.