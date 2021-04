Joe Bastianich cede Del Posto, ristorante italiano di New York

Il locale sull'85esima strada della Grande Mela, chiuso dall'inizio della pandemia di Covid per via delle restrizioni, è stato venduto alla chef che già lavorava nel locale Melissa Rodriguez, al manager Jeff Katz e allo chef James Kent, ex dell’Eleven Madison Park

Cambia insegna un simbolo della ristorazione italiana a New York. Chiude Del Posto, il locale sull’85esima strada della Grande Mela, aperto nel 2005 da Joe Bastianich, insieme alla madre Lidia, alla sorella Tanya e al cuoco Mario Batali. Il ristorante è stato ceduto alla chef che lavorava già nel locale Melissa Rodriguez, al manager Jeff Katz e allo chef James Kent, ex dell’Eleven Madison Park. Come si legge sul sito dello stesso ristorante la nuova proprietà ha "in programma di aprire un nuovo ristorante nello spazio precedentemente occupato da Del Posto questo autunno”.