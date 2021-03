Chi è Lidia Bastianich

Lidia Matticchio, per tutti Lidia Bastianich, è la mamma del restaurant man più famoso del mondo, ma soprattutto una grande donna che ha saputo riscattarsi da una vita che fin da bambina l’ha messa a dura prova costringendola ad abbandonare casa sua per cercare fortuna in America. Nata settantaquattro anni fa sotto il segno dei Pesci a Pola, quando ancora l'Istria era italiana, Lidia ha vissuto il dramma di sentirsi un esule, ma ciò non le ha impedito di costruire un futuro solido e radioso che oggi la vede a capo di un impero gastronomico di grande successo. Sono diversi infatti i ristoranti che possiede con i figli avuti dall’ex marito, anche lui all’epoca, un esule istriano. Felice Bastianich e Lidia si conoscono a New York, dove Lidia si trasferisce con la sua famiglia all’età di dodici anni circa, insieme creano una famiglia, crescono due figli, Joseph, nato nel 1968 e Tanya, nata nel 1971 e iniziano a muovere i primi passi nel campo della ristorazione.

Tra l’America e l’Italia

La regina della cucina tricolore è italiana, ma al tempo stesso si sente anche “molto americana”, del resto la Grande Mela l’ha accolta a braccia aperte regalandole la chance di realizzare se stessa, le sue ambizioni e i suoi sogni. Grazie a questa opportunità e alla sua straordinaria determinazione, oggi Lidia concilia le sue due più grandi passioni, la cucina e la famiglia. E’ questo il motivo per cui cerca di unire idealmente i luoghi dell’infanzia che porta nel cuore e quelli americani che le hanno dato tanto.

Curiosità

Forse non tutti sanno che Lidia Bastianich ha avuto l’onore e il privilegio di cucinare per Papa Ratzinger, Papa Francesco, Elton John e Sophia Loren. Grazie alla sua innata bravura in veste di conduttrice di svariati cooking show della tv pubblica, ha conquistato un Emmy Award, massima onorificenza televisiva degli Stati Uniti.

Da Junior MasterChef a Family Food Fight

Se Joe Bastianich è considerato un personaggio televisivo tra i più celebri e apprezzati in Italia e all’estero, sua madre non è da meno. Simbolo e ambasciatrice della cucina italiana in tutto il mondo, Lidia è una vera e propria celebrità negli Stati Uniti, grazie a lei nelle case degli americani è arrivata la nostra cucina, quella autentica. Abbiamo amato la scrittrice e imprenditrice grazie a Junior MasterChef Italia in veste di giudice accanto a Bruno Barbieri e Alessandro Borghese. E dall'11 marzo siamo pronti a rivederla in quegli stessi panni, insieme a suo figlio Joe e Antonino Cannavacciuolo in Family Food Fight: il primo cooking show in cui le famiglie e le loro tradizioni si sfidano ai fornelli.



L’adattamento dell’omonimo format australiano vede protagonisti, oltre ai giudici d’eccellenza sopra citati, le famiglie e il cibo che le rappresenta in tutta la loro identità e cultura. Queste le parole di Lidia sul programma: “È attorno o seduti a tavola in cucina, che si formano i legami familiari più solidi. Sono quindi molto felice che con mio figlio Joe e il caro amico Antonino Cannavacciuolo potremo osservare e giudicare le dinamiche che si svolgono nelle cucine delle famiglie italiane, frutto di una tradizione millenaria…. Quindi, come dico sempre alla fine del mio programma negli Stati Uniti, “Tutti a tavola a mangiare!”.