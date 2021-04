Oroscopo dell’11 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Plutone ancora imbronciato vi rende poco agevoli i rapporti in famiglia. Con calma e sangue freddo gestite però la situazione. Alti e bassi nella forma fisica e nell’umore, in particolare se siete nati in marzo e tra il 15 e il 18 aprile. Plutone vi stimola anche ad agire per costruire un rapporto di coppia soddisfacente. Non siate però precipitosi, specie se festeggiate nella terza decade. In questa giornata un bel film da guardare è la strada giusta per il relax. Nel vostro caso può essere “L’ora più buia” con uno straordinario Gary Oldman, Ariete come voi.

Segno abbastanza favorito dai flussi astrali, specie se siete nati dal 27 al 30 aprile. Avrete una forma psicofisica davvero eccellente. In amore Urano e Plutone vi daranno grande sicurezza nei vostri mezzi, specie se festeggiate il compleanno tra il 13 e il 18 maggio. Grandi successi amorosi anche per i nati nella prima decade. Un film recente da vedere è senz’altro “A casa tutto bene” di Gabriele Muccino, esponente del segno Toro.

Una domenica che vi vede molto vivaci, brillanti e spiritosi, specie se festeggiate gli anni nella terza decade. Sole in Ariete vi assiste dandovi prontezza di spirito in ogni occasione. Può capitare di incappare in questioni di cuore non previste e senza accorgervene potreste farvi travolgere dal gusto del romance! “Vittoria e Abdul” è il film consigliato per voi dagli astri, con una regale Judi Dench. Il regista Stephen Frears è un Gemelli.

Luna, Mercurio, Venere e Sole non vi guardano favorevolissimi e infatti oggi sarete piuttosto lunatici. In famiglia qualche possibile fraintendimento ma nulla da ingigantire. In amore non stupitevi di essere ricercati e corteggiati: avete un carisma del quale nemmeno siete consapevoli! Avrete grandi successi specie se siete nati tra il 27 giugno e il 2 luglio. Il film giusto per le vostre caratteristiche è “The Post” con due straordinari attori del vostro segno, cioè Tom Hanks e Meryl Streep.

Vari pianeti vi spalleggiano, in particolare il Sole che infonde vitalità, calore umano e voglia di imporsi. Attenzione però a non esagerare, specie se siete nati tra l’8 e il 16 agosto. Mercurio in Ariete vi fa salire su una giostra di emozioni e sentimenti molto felice. Non ponete freni all’amore per il vostro partner, soprattutto se siete nati tra il 29 luglio e il 3 agosto. Il film più nelle vostre corde oggi è “Chiamami col tuo nome” del regista Leone Luca Guadagnino.

Configurazione astrale ottimale. Urano vi fa alzare le antenne della creatività e Plutone vi darà una grande grinta se nati nella terza decade. Ottimi aspetti anche in amore e nelle questioni affettive: siete maestri nell’arte della diplomazia e riuscite dove altri hanno fallito, specie se nati tra il 27 e il 31 agosto. Un thriller tratto da una storia vera è il film consigliato per oggi: “Devil’s Knot – Fino a prova contraria”, con Colin Firth, anch’egli Vergine.

Il team composto da Luna, Venere, Mercurio e Sole in Ariete vi fa risentire di alti e bassi nel tono e nell’umore, anche se non vi dovreste preoccupare più di tanto. Reagite con la vostra consueta razionalità per mettere le cose a posto. L’eros fa scintille oggi specialmente se siete parte della terza decade e se siete single. Se invece fate parte di una coppia accettate qualche compromesso nella routine del rapporto. “La forma dell’acqua – The Shape of water” è il bellissimo film consigliatovi oggi dai pianeti. Guillermo del Toro, regista della pellicola, rappresenta ottimamente il vostro segno zodiacale.

Un quadro dei transiti con Nettuno in Pesci che vi sostiene fortemente. Saprete essere simpatici nelle amicizie e genererete grande armonia attorno a voi. Giove e Saturno in Acquario e Urano in Toro rappresentano delle negatività per la fascia amorosa, specialmente se siete nati tra il 26 ottobre e il 4 novembre. Sappiate capire quali sono i limiti nel vostro rapporto. Il film di oggi è “Moonlight”, vincitore tre Premi Oscar tra cui Miglior Film. Il regista Barry Jenkins è anche lui uno Scorpione.

Un quadro di forze planetarie che vi accende gli entusiasmi. Avrete grandi energie ma prima di agire accertatevi che le vostre intenzioni siano comprese dagli altri. Siete single? Una preziosa amicizia potrebbe sorgere se nati tra il 23 e il 26 novembre: non sottovalutatene importanza e implicazioni. Il film consigliato per oggi – “Wonder Wheel – La ruota delle meraviglie” di Woody Allen, anche lui un Sagittario.

Malgrado alcune negatività in Ariete, i pianeti tutto sommato vi favoriscono. Se appartenete a prima e terza decade niente e nessuno potrà fermarvi dal punto di vista sentimentale. Fate però attenzione a non essere indotti a credere che tutto vi sia permesso, specie se festeggiate gli anni dal 12 al 15 gennaio. “Intrigo a Berlino” è il film di oggi, con un bravissimo George Clooney e un regista Capricorno come Steven Soderbergh.

Giove e Saturno vi stimoleranno a stare con la gente e a condividere qualcosa con gli altri. Non si escludono interessi politici e sociali. In amore Urano dissonante vi induce a prendere alcune decisioni e posizioni all’interno della vita emotiva. Più in là magari le cose si risolveranno, specie se fate parte di prima e seconda decade. “La Grande Scommessa” di Adam McKay è il film consigliato per oggi, anche perché il grande protagonista Christian Bale fa parte del vostro stesso segno.

Diversi e sorridenti i pianeti in angolo benefico. Nettuno in particolare è molto positivo se siete nati tra il 9 e il 14 di marzo. L’amore bussa alla vostra porta: non dite di no! Arriveranno soddisfazioni affettive sia nel caso siate single che in coppia, specialmente se fate parte della prima decade. La pellicola giusta per questa domenica è “Ella and John – The leisure seeker”, con Helen Mirren e Donald Sutherland a firma di Paolo Virzì, regista Pesci.