Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 10 aprile

La vostra forma fisica oggi è al massimo delle sue potenzialità. Se siete sportivi Giove e Saturno vi daranno molto favore. Solo se siete dell’ultima decade non esagerate con gli sforzi dei vostri muscoli. In amore è arrivato il momento di rivolgere il vostro sguardo in avanti, se siete single e se fate parte della seconda decade. La giornata lavorativa vi mostrerà grintosi e competitivi.

Giove e Saturno negativi se siete nati a maggio Urano nel vostro segno vi darà però la possibilità di avere svolte decisive. Se siete single è arrivato il momento di giocarvi tutte le vostre carte, in particolar modo se siete nati tra il 27 aprile e l’1 maggio. Se siete nati nella prima decade vi approprierete di quanto vi spetta in campo professionale.

Vi godete aspetti positivi di Venere e Luna, mentre Nettuno in Pesci è ancora un po’ imbronciato. Un generoso Urano in amore segnerà l’inizio di un vento di passione che allieterà soprattutto i nati nella prima decade. Siete coinvolti in un vortice di faccende per quanto riguarda il lavoro, quindi dopo aver finito concedetevi pure un po’ di relax.

Marte benevolo vi darà tono e umore migliori, oltre che una vita familiare più serena e tranquilla. Uno splendido Nettuno in Pesci vi intenerisce e vi stimola a desiderare più coccole dalla vostra dolce metà. Se siete single una nuova e insolita passione vi travolgere. Occhio se siete nati tra il 15 e il 18 luglio a trovare dei compromessi in ambito lavorativo. Se siete nati in prima o terza decade Urano e Nettuno incentiveranno miglioramenti.

Luna e Venere in Ariete così come Marte in Gemelli vi danno la possibilità di essere radiosi e spigliati, anche sui social media. Questo specialmente se festeggiate gli anni dal 3 al 9 agosto. Giove in Acquario vi stuzzicherà invece per quanto riguarda l’amore: dovrete seguirlo e curarlo. Se avete abbracciato la libera professione dovreste mettere tra parentesi alcune ambizione mete creative, specie se siete nati tra il 26 e il 31 luglio.

Siate sicuri e intraprendenti ma poggiate sempre i piedi su un terreno solido. Marte e Nettuno potrebbero generare alcune sorprese. Colpi di scena anche dal punto di vista sentimentale, con Urano e Plutone che vi faranno tenere in mano il timone della vostra vita affettiva, specie se appartenete alla prima decade. Un prodigioso Plutone vi indica la via del successo a lavoro.

Energie mentali e nervose vi verranno fornite dallo Zodiaco. Saturno continua a favorirvi ma la Luna contraria vi renderà un po’ svagati e meno concentrati. Siete single? Torna a ravvivarvi lo spirito di un nuovo innamoramento. Non tiratevi indietro nel caso di nuove conoscenze! Saturno vi osserva benevolo, quindi supererete senza problemi le difficoltà lavorative che potrebbero esserci, specie se fate parte di prima e seconda decade.

Brillantezza caratteriale e intelligenza vi accompagneranno oggi grazie a Nettuno in Pesci favorevole. Sappiate però mollare i legami con il passato e immergetevi nel futuro. Con Plutone Benefico armonizzate i vostri contatti: non siate silenziosi e solitari, specie se festeggiate gli anni nella terza decade. Le vostre finanze risulteranno in netta ripresa specialmente se festeggiate il compleanno tra il 7 e il 13 novembre.

La Luna in Ariete vi darà un po’ di distrazioni e qualche familiare vi rimprovererà un po’ di assenze in casa. In amore Plutone in Capricorno fa raddoppiare le frecce per il vostro arco. Scoccate i vostri dardi nel cuore di chi desiderate. Precisi e meticolosi, in ufficio non vi sfugge alcun dettaglio nonostante sia sabato.

Gli astri vi spingono lontano e vi daranno occasioni d’oro in ogni campo. Capricorno, Urano e Saturno in particolare sono dalla vostra parte, specialmente se siete nati in dicembre. Il fremito dell’avventura vi scorre dentro dal punto di vista sentimentale, soprattutto se siete in coppia e se fate parte della seconda decade. Il vostro piglio direttivo in ufficio vi fa avvicinare a posti di comando.

L’accoppiata Luna-Venere vi consente di raccogliere i frutti di quanto seminato in passato. In famiglia fate tesoro dell’esperienza e mostrate un cuor contento. A proposito di cuore: venti propizi soffiano sul fuoco delle passioni, specialmente se siete nati tra il 5 e il 12 febbraio. Se siete invece nati a gennaio dovrete essere pronti a immergervi in un vortice di romanticismo. Saturno vi favorisce professionalmente se siete parte della seconda decade.

La Luna in Ariete vi guarda benevola ma in realtà quasi tutto l’Olimpo planetario (salvo Marte in Gemelli) tifa per voi: sappiate approfittare di questo momento! In amore ci sono promesse di eros, bellezza e passione! La parola “amore” esiste e voi potete scriverla con la A! Lavorativamente vi avvarrete di forze planetarie che vi apriranno strade insospettate e vincenti, specie se nati tra il 25 febbraio e il 7 marzo.