Oroscopo del giorno, le previsioni del 6 aprile segno per segno

La Luna è sempre nel segno dell’Acquario e vi pungola a non stare fermi. Molto favoriti i rapporti di amicizia e le conoscenze, che diventano legami durevoli. In amore ogni cosa è al suo posto ma la parte emotiva chiede di essere ascoltata e soddisfatta: non dimenticatevene. Allentate i freni della vostra diffidenza specie se siete nati tra il 5 e il 10 aprile. Sfida importante in ambito professionale che vi provoca voglia di esserci e di agire.

Un firmamento celeste che mostra un quadro astrologico stimolante. Marte in Gemelli è il punto centrale dei transiti planetari. Famiglia e vita affettiva occupano il posto d’onore. In amore la posizione di Mercurio benevolo vuole chiarire le acque un po’ tormentate che agitano il vostro cuore. Plutone vi dice che è ora di agire se siete della terza decade. In ambito lavorativo si delinea la voglia di affermare la vostra personalità, specie se siete nati in aprile.

Luna in Acquario e Marte nel vostro segno vi invitano a esprimervi in modo leggero. Le incertezze passate si sono dileguate: il mondo è nelle vostre mani. In amore Venere vi manda in tilt per un nuovo amore che improvvisamente vi è capitato, non lasciatevelo scappare specialmente se fate parte della terza decade. Sempre se siete nati nella terza decade vi incamminate nel sentiero degli impegni professionali, anche se Nettuno confonde le piste?

Sole, Venere e Mercurio occupano l’Ariete ma restano ostili. Momento di rivoluzione in cui vi confrontate con pianeti ancora imbronciati (come Urano e Nettuno). La Luna è neutra in Acquario e Marte invece positivo moderatamente in Gemelli, specie se festeggiate il compleanno dal 22 al 26 giugno. Armonizzate i legami affettivi in famiglia, nelle amicizie ma anche in amore. Al lavoro vivete un momento in cui vi liberate un po’ del passato. Urano e Nettuno spianano i vostri passi specie se nati nella prima e nella terza decade.

Una benefica azione della splendida Venere in Ariete saggia le vostre abilità di rimettere in moto le energie. Siete sornioni, pacati, vi muovete con passo felpato. Se appartenete alla prima decade dovete reggere e accogliere i suggerimenti del team Luna-Giove-Saturno in Acquario. Un Urano invece un po’ imbronciato non vi aiuta nella comunicazione sentimentale se festeggiate gli anni dal 27 al 31 luglio. Privilegiate la facoltà di ascolto su quella di parola. Lavorativamente il Sole vi farà da guida, in modo incisivo soprattutto se siete parte della seconda decade.

Un Marte imbronciato in Gemelli vi farà avvertire alti e bassi nel tono e nell’umore specie se appartenete alla prima decade. In serata la situazione cambia completamente e potete sentirvi leggeri come una piuma. In amore rinnovato il look con l’appoggio di Urano e il vostro fascino non si discuterà, specie se nati in agosto. Vi avventurate poi nel giardino delle delizie cogliendo la mela del desiderio, specie se nati tra il 29 agosto e il 2 settembre. Rassodate anche le vostre sicurezze lavorative se fate parte della terza decade.

Una giornata in cui un vigoroso Marte si trova in posizione favorevole consentendovi di essere pimpanti, vivaci, sotto i riflettori ma senza clamore. Abbondanti soddisfazioni dalla vita familiare, con i rapporti genitori-figli che godranno di particolare armonia, specie se siete nati tra il 10 e il 14 ottobre. Saprete coltivare anche il sentimento d’amore in modo equilibrato, sereno. Non difettate della splendida virtù dell’ascolto a discapito della parola. Provate le vostre abilità lavorative in una giornata in cui vi siete alleggeriti di alcuni carichi, specie se appartenete alla terza decade.

Questo sarà un giorno molto positivo. La persistenza di Nettuno in Pesci vi darà spirito lieto, specie se fate parte della terza decade. Urano in angolo dissonante in Toro prova a porvi dei limiti, senza però troppe fortune! Anzi, se farete le mosse giuste avrete la strada sempre spianata. In amore inizierete a sognare e magari potrete anche concretizzare una cicogna sul vostro nido, specie se siete nati in novembre. Giornata lavorativamente da non dimenticare perché raggiungete molte tappe che stavate inseguendo.

Una configurazione abbastanza fausta anche in questa giornata di inizio aprile. La vostra forma fisica è abbastanza buona e ve lo garantiscono tanti pianeti tra cui Venere, Mercurio e Sole in Ariete. Avrete naturalezza e benessere specialmente se nati dal 29 novembre al 4 dicembre. Saturno benefico in Acquario avrà il merito di sugellare alcuni rapporti che hanno mostrato fedeltà e concordia nel tempo. Plutone in Capricorno sarà il benefattore della fortuna di coppia. In ambito professionale invece la concretezza dei vostri risultati vi farà capire quanto valete.

Profilo dei transiti illuminato dalla presenza di Plutone che vi guarda benevolo nel vostro segno e vi allieta con espansività, generosità e capacità di essere empatici con l’ambiente, specie se festeggiate gli anni nella terza decade. Proprio chi è nato in questa decade avrà modo di vedersi confermate tante possibilità di seduzione e in serata riceverà un appagamento dei sensi. Per chi è nato nella seconda decade il consiglio è di starsene più buoni del solito e non esporsi in prima persona: Sole è ancora imbronciato. In campo professionale la costanza che mostrate sarà continua e di grande livello.

Oggi gli astri vi danno libertà di azione in ogni campo: giocatevela come sapete fare! I pianeti in Ariete vi daranno sensibilità, emotività e capacità percettiva, specie se fate parte della seconda decade. Venere inoltre vi darà un fascino irresistibile, specialmente se festeggiate gli anni nella terza decade. Per chi invece festeggia gli anni dal 27 al 31 gennaio grandi successi professionali.

Momenti di grande benessere e fiducia anche oggi. Plutone continua a darvi ottimismo e bonomia, specie se siete nati dal 14 al 17 di marzo. Anche se Marte è contrario questa presenza non vi scalfisce più di tanto perché tutto è abbastanza fluido. Nettuno vi dota di un’avvenenza che fa colpo, specie se appartenete al gentil sesso. Per l’uomo invece si innalza il livello di fascino in stile bel tenebroso. Se cercate l’anima gemella non dovete far altro che tendere l’anima gemella. Siete liberi professionisti? Giove è dalla vostra parte: riceverete successi strepitosi.