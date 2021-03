Oroscopo del 30 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Moti celesti benefici vedono la presenza stabile di Giove e Saturno in Acquario. La giornata scivola in serenità. Solo in serata potreste accusare un po’ di stanchezza e declinerete inviti da parte di amici e parenti. In amore, incoraggiati da una persona che avete conosciuto da non molto, vi lanciate in una conquista vittoriosa, specie se nati dal 4 al 13 aprile. Venere vi darà molta fortuna sentimentalmente parlando specie se festeggiate gli anni a marzo. A lavoro dovrete gestire diversi impegni ma Marte e Giove vi aiuteranno a minimizzare.

Una previsione astrale abbastanza soddisfacente sotto vari punti di vista. La vita familiare vive un momento di profonda armonia: splendidi rapporti con figli e nipoti. In amore l’Io sentimentale è totalmente in rilievo oggi, specie se siete nati nella terza decade. I single non faticheranno a trovare calore umano. Con tempi pacati e atteggiamenti umili macinate un’enorme quantità di lavoro, specie se festeggiate gli anni tra il 14 e il 17 maggio.

Transiti odierni con andamento positivo e spensierato. La Luna in Bilancia vi alleggerisce umore e spirito. In amore si allontana la tendenza alla noia e all’apatia che stavate sperimentando di recente. I single avranno ottimi auspici in fatto di conquiste, specie se nati tra il 21 maggio e il 5 giugno. Lavorativamente avvertite un po’ di stanchezza, specialmente se festeggiate gli anni tra l’8 e il 14 giugno.

Giochi planetari che stanno diventando positivi. Interessante la presenza di Mercurio in Pesci, in particolare: darà una vita familiare fluida e serena. In serata potreste avvertire una certa nota di apatia. In amore troverete una speciale sintonia con una persona incontrata da poco, specie se il vostro compleanno arriva tra il 10 e il 13 luglio. Fate un po’ di fatica ad arrivare a fine giornata lavorativa oggi e vivete un po’ di stanchezza dovuta all’ansia.

Marte, Venere e Sole vi fanno la corte dai Gemelli e dall’Ariete. A contrastarvi restano invece Giove e Saturno, specie se festeggiate il compleanno dal 2 al 9 agosto. Un clima pacato caratterizzerà la vostra relazione, specialmente se fate parte di prima e seconda decade. Volete edificare il rapporto ed eliminare le complicazioni inutili. La fine del mese lavorativo vi consegna risultati di alto livello. Chi è in una situazione di comando incasserà una grande soddisfazione dai suoi dipendenti.

Due forze planetarie vi sono ostili: si tratta di Mercurio e Marte. Non demordete però: continuate a risultare intuitivi e a servirvi della vostra intelligenza analitica fornita da Plutone. Questo specialmente se festeggiate gli anni nella terza decade. In amore risolvete una questione pratica legata a una disfunzionalità casalinga o una vettura capricciosa. La vostra abilità tecnica è un ingrediente prezioso per chi ha la fortuna di accompagnarsi a voi. Vivete il lavoro come parte integrante dell’esistenza, specie se fate parte della prima decade.

Un profilo astrologico che va lentamente ma progressivamente schiarendosi. La Luna è tornata nel vostro segno e vi facilita molti aspetti dell’esistenza. Avrete note di rinnovamento a partire dalla serata e la famiglia vi darà soddisfazioni considerevoli. In amore trovate un accordo per la prossima vacanza primaverile con la persona amata. Vorreste infatti non stare con troppe persone intorno ma avere giusto pochi intimi. I single potrebbero invece vivere una fase di irrequietezza. Con un po’ di fiatone riuscirete comunque a concludere le scadenze lavorative del mese, specie se siete nati tra il 25 e il 30 settembre.

Il duo Giove-Saturno in Acquario non intralcia il vostro quadro positivo di oggi. Non vi mancano sensibilità, intuito e affabilità. In amore una Luna complice vi fa avvicinare la persona che avete in mente e nel cuore. Lavorativamente non troverete particolarmente faticosa la giornata odierna. Peraltro Mercurio vi darà diligenza e passione, specie se nati tra il 7 e il 15 novembre.

Mercurio e Nettuno in Pesci e Marte in Gemelli vi daranno qualche complicazione – non grave – durante lo scorrere della giornata. Ci sarà un po’ di irrequietezza mentale e fisica oltre che un desiderio di evasione. La persona con cui siete insieme può rimproverarvi di essere un po’ latitanti per svariati motivi: dedicatele più spazio, specialmente se fate parte della terza decade. Siete un po’ messi sotto pressione dai capi oggi a lavoro ma senza distrazioni porterete a termine ogni compito in maniera puntuale.

Rotte planetarie che prendono una via molto felice per voi grazie a Mercurio in Pesci, che vi darà umore alto e capacità di intendervi con l’ambiente circostante. In amore sta per iniziare una fase estremamente favorevole, specie se fate parte della prima e della seconda decade. Questo vale sia per chi è già impegnato che per i single. Giornata lavorativa nella quale la fatica non vi pesa più di tanto. Urano in Toro vi darà grande capacità stakanovista, specie se festeggiate gli anni dal 27 dicembre al 2 gennaio.

Aspetti positivi e altri meno per voi oggi. Giove è favorevole, Urano invece non vi guarda di buon occhio. Il vostro carattere aperto e flessibile riesce a sfruttare anche quello che inizialmente sembrava poco conveniente. Un flirt iniziato tempo fa rispunta e vi incuriosisce di nuovo. Non vi chiudete con la scusa di aver avuto già a che fare con questa persona: datele un’altra chance. La vostra abilità tecnica con computer e web vi renderà grande prestigio oggi a lavoro, specie se festeggiate gli anni dal 9 al 12 febbraio.



Pesci

Passaggio di Marte in Gemelli se appartenete alla seconda decade. Questo evento vi provoca alti e bassi nell’umore ma niente di preoccupante: con il calare della sera il clima si rasserenerà. Potreste dimostrarvi un po’ troppo pressanti nei confronti della persona amata. Datele un po’ di tempo e non statele troppo addosso, specie se fate parte dei nati tra l’1 e il 7 marzo. In serata ritorneranno armonia e voglia di stare insieme. Un po’ di fatica in ambiente lavorativo ma Venere vi alleggerirà – sempre in serata – lo spirito, soprattutto se siete parte della prima decade.