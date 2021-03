Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 29 marzo

Una giornata di fine mese in cui vi apprestate a organizzare le prossime scadenze. La vostra energia e capacità di decisione avranno come al solito la meglio, anche perché molte forze planetarie vi assistono. Parliamo di Sole, Giove, Mercurio, Venere, Nettuno, Urano e Marte in Gemelli. Quest’ultimo vi consentirà di essere più incisivi e brillanti, specie se nati tra il 3 e il 10 aprile. Se invece siete nati nella terza decade vivrete un momento positivo con la vostra dolce metà, anche grazie a Giove in Acquario. A lavoro c’è nell’aria una nuova proposta di collaborazione, soprattutto se siete nati dal 9 al 15 aprile.

Profilo dei transiti con Marte, Venere, Urano, Nettuno e Plutone tutti ben disposti. Non mancheranno sensibilità, energia attiva, forza della razionalità e anche estrosità e creatività. Solo Giove in Acquario vi invita a venire allo scoperto e a non essere troppo timidi. In amore a volte faticate a dimostrare esplicitamente i vostri sentimenti ma cercate di farlo maggiormente, specie se nati tra il 29 aprile e il 5 maggio. A lavoro un ultimo sforzo è richiesto per portare a termine un progetto ambizioso iniziato tempo addietro.

Un quadro abbastanza radioso in questa giornata di fine mese, anche se sarà possibile qualche tensione nell’habitat familiare. In amore ottime posizioni di Sole, Venere e Marte che vi renderanno entusiastici, appassionati e con una grande verve, specie se fate parte della prima decade. Favorite le passioni e i flirt passeggeri ma chi invece ha una relazione seria vive una fase di allegria con la dolce metà. Un po’ di stanchezza a lavoro ma non lasciatevi frastornare da pigrizia e chiacchiere inconcludenti.

La vostra personalità schietta e calorosa brillerà anche oggi in famiglia grazie a Mercurio in Pesci. Non vi manca la capacità pragmatica di risolvere situazioni. La Luna continua a navigare però contraria in Bilancia e potrebbe darvi più affaticamento del previsto. In amore i vostri progetti affettivi sono molto tranquilli se avete una relazione stabile. Chi invece ha il cuore libero potrà avventurarsi in situazioni avvincenti ma occhio a non lasciarsi travolgere da ambizioni eccessive, specie per chi nasce dal 14 al 17 luglio. In ufficio concludete una giornata con intuizione e motivazione, specie se appartenete alla terza decade.

Atteggiamento frizzante e colorato oggi. Sarete inoltre anche molto energici e generosi con gli altri. Sentimentalmente trovate un ottimo accordo emotivo con la persona amata, mentre se siete single una passioncella potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante. Il duo Venere-Sole in Ariete vi spalleggia se siete cuori solitari nati tra il 24 e il 31 luglio. A lavoro prendete in carico una situazione complessa ma riuscirete a uscirne fuori da trionfatori veri.

La Luna vi gratifica ancora dal segno della Bilancia e vi mostra la strada giusta da intraprendere in varie situazioni, soprattutto in famiglia. Venite incontro alla vostra dolce metà con dolcezza ma senza inutili smancerie. Dispensate tenerezze con parsimonia, badate alla sostanza. Urano vi sostiene se fate parte nella prima decade. Vi attivate con grande energia anche sotto il profilo lavorativo, specie se festeggiate gli anni dal 9 al 14 settembre.

Giove in Acquario vi sorregge in modo prepotentemente protettivo. Date fondo alla vostra infaticabilità che vi apre molte porte. C’è la necessità di una comunicazione più profonda con il vostro partner. Alcune distanze emotive recenti potrebbero giocare a sfavore del rapporto. Gli astri vi chiedono impegno nella vita emotiva specie se siete nati dal 14 al 19 ottobre. La Luna nel vostro segno vi garantisce un’efficacia lavorativa ancora superiore rispetto al solito.

Una configurazione planetaria discreta, grazie a una Luna in Bilancia mediamente positiva per voi. Una bella sintonia sul piano sessuale ma anche mentale accompagna questa giornata. Vi avvicinate con particolare delicatezza alla persona amata toccando corde importanti con la vostra magnetica personalità, specie se fate parte della terza decade. Ricevete l’affetto e la stima dei vostri colleghi nell’ambiente lavorativo, specie se nati nella terza decade. Nettuno in Pesci e Plutone e Capricorno vi daranno manforte.

Il Team di Venere e Sole in Ariete vi guarda sornione e benevolo. Solo Mercurio e Nettuno sono vostri nemici (ma blandi). Quadro complessivo insomma abbastanza buono, salvo qualche negatività che più che altro mette un po’ di pepe alla vostra esistenza. Alcune incombenze lavorative vi tengono lontani dalla persona che avete accanto ma recuperate il terreno perduto e rivitalizzate la relazione, specie se fate parte della terza decade. Lavorativamente parlando risolvete una faccenda apparsa molto difficile, specie se festeggiate gli anni tra il 10 e il 15 dicembre.

Un cielo fortunato illumina il vostro cammino in questa giornata di fine marzo. Forze planetarie lente e potenti vi guardano benevole. La bella posizione di Plutone vi consentirà di approcciare con facilità i vostri rapporti affettivi e sentimentali, specie se siete single. Una delicata sensibilità accompagna le vostre mosse. Se non vene siete ancora accorti, siete anche in una posizione lavorativa molto florida e vincente: non sprecate questo momento!

Profilo dei moti celesti che vi favorisce pian piano e vi darà una primavera splendente per forma psicofisica. La situazione familiare per il momento non desta preoccupazioni. In amore Venere, insieme a Nettuno, si alleano per portarvi entusiasmanti novità, specie se siete single. Tutte le circostanze sono a vostro favore, specie se fate parte della prima decade. Se la vostra professione richiede intensi contatti sociali oggi sarete molto favoriti, specie se siete nati tra il 13 e il 18 febbraio.

Oggi posizioni favorevoli ma anche dissonanti tra i transiti odierni. In linea di massima però prevalgono le situazioni positive quindi non badate troppo alle inquietudini. Un prorompente bisogno di evasione e di gusto per l’avventura vi anima e vi mette alla prova, anche se avete un rapporto fisso e stabile. Nettuno e Plutone – specie se fate parte della terza decade – creano un momento di appagamento emotivo per dare lo stimolo di volontà per il nuovo. Avvertite una fase di stanchezza e di volontà di riposo anche in ambito professionale. Non esagerate nel voler dare troppo, se appartenete alla terza decade.