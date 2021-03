Oroscopo del giorno, le previsioni del 27 marzo segno per segno

Una costellazione di transiti planetari che vi vede di buon occhio, fermo restando che Plutone continua a tenervi un po’ il broncio non favorendo le relazioni familiari, specie se fate parte della terza decade. Potrebbero non soddisfarvi i contatti che avrete con i genitori o con i vostri figli. Buoni invece gli scambi amichevoli. In amore cercate di comprendere le richieste della persona che avete accanto. Conviene non dare sfogo a quella che è la vostra natura sbrigativa. In questa giornata primaverile gli astri consigliano a ogni segno un film da vedere. In questo caso potrebbe essere “Lo scopone scientifico” di Luigi Comencini. Tra i protagonisti Domenico Modugno e Bette Davis, anch’ella Ariete.

Un profilo dei transiti molto positivo oggi per voi. Mercurio vi darà influssi di buonsenso e di intelligenza. La vita familiare sarà particolarmente appagante. Urano è al vostro fianco in amore e un ritorno di fiamma vi fa battere il cuore come non accadeva da un po’. Non prevedevate una svolta così intensa per la vostra vita sentimentale. Per una serata di relax il titolo cinematografico consigliato è “Vicky Cristina Barcelona” di Woody Allen, con Scarlett Johansson e il Toro Penelope Cruz.

Prevale il sereno oggi, accompagnato da Sole, Venere, Giove, Saturno, Marte e Urano. In questa giornata emergerà la vostra natura allegra e vivace. Fate divertire gli altri divertendovi voi stessi, specie se appartenete alla prima decade. In amore, se siete nati dall’8 al 13 giugno Nettuno sarà un po’ contrario. Dentro di voi c’è qualcosa che scricchiola e che vorreste correggere. Il film scelto per voi oggi è “Le vacanze intelligenti” del 1978, con il mitico Alberto Sordi che fa parte di questo segno astrologico.

La Luna in positivo dalla Vergine e quindi la vostra natura sensibile e artistica viene fuori in tutta la sua intensità, soprattutto se festeggiate il compleanno nel mese di giugno. Sole, Venere e Plutone vi invitano a riguardarvi dai malanni di stagione, specie se festeggiate gli anni nella prima e nella terza decade. La persona che avete al vostro fianco in amore vi dimostra oggi quanto tiene a voi, in una maniera che non vi aspettavate. I single otterranno una conquista amatoria ed erotica sorprendente. Il film consigliato è Minority Report del 2002, con il segno Cancro Tom Cruise.

Una configurazione astrale estremamente positiva con Marte in Gemelli e Sole e Venere in Ariete. La Luna vi infonde sensibilità e intuito, così come anche delicatezza. La fiamma di una nuova passione amorosa non smette di brillare ed è merito di una focosa Venere in Ariete che vi favorirà specialmente se festeggiate gli anni dal 22 al 26 luglio. Un bel film da vedere per un momento di relax è “Novecento” del geniale Bernardo Bertolucci, con il Leone Robert De Niro protagonista.

Un panorama di transiti che vi vede in ottima forma psicofisica e in perfetta armonia con l’ambiente. Il vostro carattere prudente conserva valori di pragmatismo e razionalità. Trovate un ambiente familiare che si si sposa con le vostre tendenze, specie se fate parte della terza decade. Non vi dispiace farvi tentare dal romanticismo, che si tratti di vicende passionali ma occasionali o di legami forti. Avrete volontà di approfondire un sentimento se siete nati ad agosto. Il film consigliato oggi è “A single man” di Tom Ford con il segno Vergine Colin Firth.

Transiti planetari ambigui che si stanno trasformando in positivi. Riceverete soddisfazioni dall’ambiente familiare e affabilità da parte di un parente lontano. Venere è imbronciata con voi, quindi attenzione a non incappare in malanni di stagione come raffreddori o allergie. In amore attendete una risposta da una persona che avete ricontattato dopo tanto tempo. Non siete un segno molto romantico ma oggi volete lanciarvi in una vera e propria avventura. Se volete un film da guardare oggi il consiglio degli astri è “Un sapore di ruggine e ossa” del 2012 con la talentuosa Marion Cotillard, appartenente al vostro segno.

Influssi planetari di tutto rispetto da parte di Mercurio, Nettuno e Plutone. Avrete ilarità, senso dell’umorismo e capacità di sdrammatizzare. In amore sperimentate la gioia dei sentimenti serenamente corrisposti, specie se fate parte della seconda e della terza decade. Non vi piacciono le situazioni difficili, i tormenti e l’estasi. I nati della terza decade avranno Giove contrario, quindi facciano attenzione ai colpi di testa. La pellicola consigliata oggi è “Polvere di stelle” del 1973 scritto, diretto e interpretato da Alberto Soldi e con Monica Vitti, attrice Scorpione.

Giove-Saturno come duetto vi gratifica la giornata, il cielo sarà splendente e radioso. L’altro duetto Venere-Sole in Ariete è comunque molto congeniale. Avrete ottime capacità di risultare amabili con famigliari e amici. Circondati dall’affetto della persona che vi vuole bene, in questa giornata cercate spazi di intimità e compenetrazione con il partner. Se siete nati nella seconda decade adattatevi ai tempi della vostra dolce metà. Se volete guardare un film adrenalinico “Mad Max – Oltre la sfera del tuono” è la scelta giusta. Nel film c’è anche Tina Turner, un Sagittario.

Venere e Sole sono contrari e vi possono far sentire un po’ isolati, anche se in realtà intorno a voi c’è un clima di ilarità e allegria. Sentirete maggiormente questo stato d’animo se nati dal giorno 12 al giorno 15 di gennaio. Un desiderio di intimità e di pace vi caratterizza in campo sentimentale. Avrete punti di vista simili con il partner, sia a livello ideale che spirituale. Film giusto per la giornata? “Vatel” con Gerard Depardieu, esponente del Capricorno.

Vi spalleggia un parterre di pianeti molti positivi. Sarete ilari, spiritosi, sempre con la battuta pronta. In amore vi sintonizzate molto bene con la persona amata, non sono passionalmente ma anche dal punto di vista dell’anima. Il vostro segno è dotato di molta spiritualità e la posizione di Venere e del Sole amplifica tutto questo. Il film giusto da guardare durante la serata è “Portiere di notte” con Charlotte Rampling, anche lei un Acquario.

A contrastarvi – ma solo lievemente – c’è la Luna che si trova nel segno nemico della Vergine. Muovetevi con passi felpati in casa, specialmente se nati a febbraio. Tutti gli altri pianeti sono dalla vostra parte. Sarete in vero stato di grazia a livello astrologico e potrete mettere in evidenza le vostre prerogative migliori come la capacità di essere accomodanti, intelligenti. In amore la vostra capacità di essere fuori dagli schemi vi aiuterà a trovare la massima aderenza con il vostro partner. Non si tratta infatti solo dell’incastro dei sensi e dell’armonia dei corpi ma anche della concordanza di idee. Il film giusto per le vostre caratteristiche è “La gatta sul tetto che scotta” con la mitica Elisabeth Taylor, attrice appartenente al vostro segno zodiacale.