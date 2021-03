Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 21 marzo

Un cielo positivo per questo nuovo giorno. Continua la sosta di Marte in Gemelli: vi proporrà sfide e momenti di confronto dinamico con l’ambiente circostante, specialmente se festeggiate gli anni dal 22 al 29 marzo. In amore il buon aspetto del Sole vi allieta la dimensione emotiva di coppia, sia che si tratti di una relazione stabile che occasionale. I single si destreggiano oggi con conquiste impreviste se non insperate. Se lavorate anche di domenica non vi peserà l’impegno e non ci sarà fatica. Saturno e Giove vi assistono specie se siete nati nella prima o nella seconda decade.

Prosegue con successo la sosta di Urano nel vostro segno, specie se siete nati dal 25 al 30 di aprile. Potrete acchiappare con vigore alcune situazioni che vi avevano visto al palo, specie se nati nella prima decade. Sole e Venere vi favoriscono per quanto concerne il profilo del romanticismo e delle atmosfere magiche. Se svolgete (anche oggi) una professione creativa, Plutone e Nettuno vi daranno una maniera estrosa di sbrigare le commissioni, specie se fate parte della terza decade.

Un profilo dei transiti discreto in cui diversi pianeti sono dalla vostra parte. Venere favorirà la vita familiare, amicale ed emotiva. Non vi allargate troppo nelle spese se siete nati tra il 10 e il 15 giugno: Nettuno vi rema contro in tal senso. Un’atmosfera tipicamente romantica si crea per la congiunzione di Sole e Venere in Ariete. I single di maggio vivranno questa fase con spensieratezza e conquiste. Oggi riflettete sulla vostra situazione lavorativa: siete in difficoltà professionale ma riuscirete a ribaltare tutto. Marte vi assiste se nati nella prima decade.

Quadro dei transiti planetari che mostra cambiamenti significativi. Venere vi provocherà in tutti i campi per stanarvi e farvi migliorare. Se ne accorgeranno soprattutto i nati nella prima decade. Sole e Venere si congiungono e vi darà emotività piena – e corrisposta – con la vostra dolce metà, in particolare se nati tra il 17 e il 22 luglio. Se anche oggi lavorate avvertite un po’ di stanchezza e noia ma saprete come difendervi bene.

Una felice associazione tra Marte in Gemelli e Venere in Ariete vi permette di avviare iniziative audaci e sorrette da ottimismo e fortuna, specie se siete nati in luglio. Il Sole vi darà piena condivisione con la vostra famiglia. In amore Giove non vi dà tregua e non farvi demordere da imprese sentimentali non facilissime. La su presenza è stimolo di successo e di vittorie anche consistenti. Ricordate però che in questo momento dovete proporzionare la vostra ambizione in base alle reali possibilità. Lavorativamente Venere vi fornisce intuizioni eccezionali.

Scena astrale mediamente positiva per voi. Avrete tono e umore eccellenti con la famiglia. Urano in Toro vi renderà più combattivi e porrà l’accento sulla vostra voglia di conquista. In amore continua a splendere ancora il Sole. Non vi manca lo slancio sessuale quanto quello emotivo: datevi più da fare in questo settore. I vostri capi a lavoro vi tartassano anche se è domenica ma non vi preoccupate, risultati parleranno per voi.

Nuovi eventi costellano il vostro cielo. Venere toccherà in particolare i nati in settembre del vostro segno per pungolarvi e per farvi affermare con decisione. Sentimentalmente parlando sarete contenti di imprimere un moto di rinnovamento alla vostra relazione di coppia. Se da poco avete iniziato un cammino insieme a qualcuno, tale cammino sarà favorito da poesia e romanticismo. Se siete ancora a lavorare anche oggi probabilmente riceverete un impegno prestigioso con una strada in discesa, specie se siete nati nella seconda decade.

Marte in Pesci vi lancia il guanto di sfida, provocandovi a livello creativo ma al tempo stesso dandovi grande grinta e forza fisica, oltre che morale. In particolare ne sentirete gli effetti se nati in ottobre. In amore sperimenterete un’empatia mai provata con una persona amata, specie se la relazione è nata da poco. Ci saranno magiche atmosfere specie per chi è nato nella seconda decade. Sorprese stuzzicanti per i single. Se ancora lavorate trovate inaspettati escamotage per svolgere le ultime mansioni a cui dovete dedicarvi, specie se appartenete alla terza decade.

Giove benefico vi dà energia vitale se festeggiate il compleanno tra il 4 e il 9 dicembre. Siete particolarmente in gamba e risolverete in prima persona una situazione familiare poco chiara. Sole e Venere vi portano a lavorare maggiormente per migliorare il rapporto di coppia, fisso oppure occasionale. Lavorativamente c’è una proposta di scambio professionale che vi obbliga a dover scegliere: dovrete dare la risposta in settimana. Saturno spiana i vostri passi se siete nati nella prima decade.

Venere in Ariete vi invita a essere più calorosi, a costo di sacrificare qualcosa per voi stessi. Urano in Toro vi darà invece un desiderio di vivere aggressivamente la vita, usando però al contempo la testa e il pensiero prima di muovere le azioni. Maggiori benefici per i nati in dicembre e nella terza decade. In amore la congiunzione di Sole e Venere esalterà le emozioni di coppia, in particolare per chi fa parte della terza decade. I single potranno decidere di gettarsi in avventure esaltanti. Se lavorate anche oggi Plutone vi spalleggerà alla grande e ci saranno ottime prospettive.

Un quadro dei transiti con alti e bassi oggi. Urano fa cambiare un po’ l’aria in cielo e vi rende tutto più ironico e leggero. Saturno vi darà una grande intelligenza deduttiva che vi aiuterà a risolvere una questione tra amici con garbo e diplomazia. In serata un’uscita imprevista vi rende più felici del solito. In amore Sole e Venere vi supportano se siete nati in gennaio. Ci sarà un effetto romance nella coppia, in particolare modo se fate parte della seconda decade. Se state lavorando persino oggi chiudete le vostre mansioni con facilità.

Venere esce dal vostro segno ed entra in Ariete alle 15:17. Potete iniziare a vivere iniziative in ogni campo, saranno protette dalla buona sorte. Mettete in gioco la vostra intelligenza fuori dal comune, unita alla capacità di comprensione delle sfumature e delle sfaccettature dell’anima. Vi impegnate anche a programmare una vacanza con gli amici per la prossima estate. Urano in Toro vi predispone a una bella intesa erotica con il partner, specie se festeggiate il compleanno nella prima decade. Il pianeta vi darà anche un notevole sex-appeal. Se lavorate anche oggi avrete formidabili intuizioni che aumenteranno le prospettive per la vostra carriera.