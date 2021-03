Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 18 marzo

Luna e Marte in Gemelli rafforzeranno la potenza delle idee. Riuscirete dunque ad arrivare fino in fondo a situazioni difficili che avevano costellato il quotidiano negli scorsi giorni. Una rara combinazione di Giove e Venere vi darà maggiore empatia ma pure un carattere più avventuroso e impulsivo in amore. Non si esclude la possibilità che alcuni di voi decidano di mettere su famiglia, specie se nati dal 12 al 16 aprile. Lavorativamente parlando prendete in mano una situazione che gli altri non vogliono mettere a posto, specie se appartenete alla prima decade.

Un discreto profilo dei transiti per voi, pochissime infatti sono le negatività di oggi, rappresentate da Saturno e Giove. Mercurio in Pesci vi stimola invece a essere più affettuosi ma pure determinati nelle questioni familiari e amichevoli. Oggi in amore serviranno costanza, pazienza ma pure un carattere più affettivo con maggiore spontaneità. Lavorativamente parlando se appartenete alla prima e alla terza decade sarete volitivi e vogliosi di cooperare.

Un fidato gruppo di pianeti vi consente di vivere una giornata gioiosa, nella quale saprete essere empatici e avere scambi variegati con il vostro clan familiare. La luna vi promette inoltre una corrispondenza amorosa totale da parte della vostra dolce metà. Se a lavoro i vostri capi vi tartassano un po’ troppo, cercate di opporre loro la forza dei risultati. Questo specialmente se nati in giugno.

Scena astrologica con diversi pianeti che sorridono ma anche Plutone in Capricorno avverso. Certi comportamenti un po’ rozzi e alcuni atteggiamenti spartani da parte di familiari e amici potranno farvi irritare, specialmente se siete nati nella terza decade. Occhio inoltre ai malanni di stagione, specialmente se festeggiate gli anni tra il 26 e il 30 giugno e il 5 e l’11 luglio. In amore troverete molti punti di incontro con il partner per la prossima vacanza estiva. L’accordo da raggiungere sarà faticoso ma soddisferà entrambi. I nati dal 12 al 16 luglio avranno molte avventure, se single. Se svolgete una professione legata alla comunicazione avrete dalla vostra parte Luna, Mercurio e Venere.

Un gioco dei transiti molto prolifico per voi. Luna in Gemelli vi allieta la giornata dal punto di vista emotivo e affettivo. La vita familiare occupa i vostri pensieri: sperimenterete grande armonia con figli piccoli, sorelle o fratelli. La Luna vi darà pure la chance di manifestare una grande tenerezza verso la vostra dolce metà. Riceverete pure un buon rendimento economico per ciò che concerne l’ambito lavorativo.

Urano in Toro vi dona aspetti felici se nati in agosto. Sarete decisi e capaci di non farvi scalfire da nulla. Anche Plutone sarà in angolo magnifico per i nati tra il 27 e il 30 di agosto e tra il 14 e il 17 di settembre. Sole e Venere potrebbero farvi avvertire un desiderio di amore unico e straordinario, specialmente se siete parte della terza decade. A lavoro invece qualche momentanea distrazione vi può leggermente allontanare dalla tabella di marcia che avevate progettato, specie se appartenete alla seconda decade.

Luna, Marte, Saturno e Giove sono tutti pronti a favorirvi da Gemelli e Acquario. Plutone in Capricorno rema contro i nati nella terza decade ma vi darà una spinta salutare e sollecitazioni per aiutarvi a stare al mondo in maniera più coerente. Occhio a non mostrarvi chiusi e silenziosi: allenate di più i vostri sentimenti in amore, specie se siete nati tra il 15 e il 18 ottobre. Dosate bene anche le parole e i gesti in ambito lavorativo perché Plutone contrario potrebbe creare facili fraintendimenti, soprattutto per chi fa parte della terza decade.

Un cielo che vi vede discretamente protagonisti oggi. Plutone e Mercurio vi assisteranno dandovi intelligenza, grinta, forza morale e fisica, specialmente se il vostro compleanno avviene tra il 27 e il 30 di ottobre e tra il 14 e il 17 di novembre. Il duetto Venere-Sole in Pesci magnifica la vostra verve erotica con il vostro partner che ovviamente beneficerà di questa situazione. Occhio però a non avanzare pretese di dominio intellettuale, specie se nati nella prima decade. Da segnalare un ottimo fiuto per gli affari economici e gli investimenti.

Un profilo astrale abbastanza positivo per voi oggi, specialmente se siete nati nella terza decade con Giove che amplificherà la vostra voglia di vivere. Lo stesso Giove vi progetterà in ambito sentimentale dandovi sicurezza e capacità di comprensione con la persona amata. Questo specialmente per i nati dal 5 al 15 dicembre. Siete liberi professionisti? Sarete chiamati a gareggiare in ambito professionale ma avrete buone possibilità di farcela.

Mercurio, Urano e Venere vi rendono oggi super fortunati in campo social e familiare. Occhio però alla situazione in famiglia perché qualche piccolo nervosismo potrebbe verificarsi e voi dovreste stare attenti a non alzare troppo i toni. Plutone vi farà puntare in alto in amore ma oggi è necessaria una pausa di riflessione su quanto raggiunto finora, specialmente se fate parte della terza decade. Se festeggiate gli anni dal 13 al 15 gennaio vi viene offerta la possibilità di emergere in campo lavorativo.

Progetto dei moti celesti abbastanza positivo per voi. Attenzione agli eccessi edonistici e gastronomici, specialmente se fate parte della prima decade. In amore Venere e Giove sono benevoli e daranno capacità di romanticismo e generosità. Se siete single accettate l’invito di un amico per una festa, non importante se non conoscete nessuno. Nettuno in Pesci vi darà l’opportunità di mettervi in evidenza sotto il profilo lavorativo. Questo soprattutto se svolgete una libera attività e se fate parte della terza decade.

Transiti planetari abbastanza promettenti, con Venere che in particolare vi darà molta fortuna specialmente se appartenete alla terza decade. Raggiungerete anche un livello di comunicazione intimo, erotico e mentale come non vi sembrava possibile con la vostra dolce metà. Non dovete stupirvi di questo perché un sentimento nuovo si è impossessato del vostro cuore, specialmente se festeggiate gli anni dal 9 al 13 marzo. Plutone però vi aiuterà comunque a tenere i piedi per terra. Se svolgete una professione che riguarda gli scambi economici e le transazioni finanziarie otterrete risultati di primo livello, soprattutto se fate parte della terza decade.