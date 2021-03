Oroscopo del giorno, le previsioni del 17 marzo segno per segno

Si osservano moti planetari che vi favoriscono considerevolmente. Luna in Toro e Giove in Acquario vi daranno appoggio incondizionato e un aumento della sensibilità. In amore momento molto positivo soprattutto sotto l’aspetto romantico e specialmente per i nati tra il 6 e il 12 aprile. Se invece festeggiate il compleanno tra il 24 e il 29 marzo, contate su passionalità da parte degli astri. Oggi può essere un giorno interessante per guardare un film adatto alle caratteristiche del vostro segno. In questo caso il titolo giusto è “L’ammutinamento del Bounty” il cui protagonista Marlon Brando era un indomito ariete.

Quadro dei transiti in cui la vostra natura semplice e spontanea trova naturale espressione di sé. Luna e Plutone sono positivi per la terza decade del vostro segno e vi rendono volitivi senza mai prevaricare. In famiglia siete più collaborativi e la vostra vita va migliorando specie se fate parte della seconda e della terza decade. In amore saprete essere affettuosi e sensuali specialmente se nati in aprile. Mentre il film più adatto alle vostre corde oggi potrebbe essere “Riso amaro” del 1949 con Silvana Mangano, anch’ella un Toro.

Affollamento di pianeti in segni amici che vi regala temperamento frizzante, vivace e protagonistico. Riuscite a condividere momenti positivi sia con la famiglia che con gli amici. In amore sarete impavidi conquistatori se nati tra il 30 maggio e il 5 giugno. Vi piace scommettere e giocare al rialzo ma occhio a non esagerare perché Venere, Mercurio, Sole e Nettuno vi sono ostili. Il film giusto per oggi è “Million Dollar Baby” del 2004 di Clint Eastwood, altro Gemelli.

Un Sole splendente vi promette vitalità e capacità di osservare la realtà in modo sfaccettato e complesso, specialmente se festeggiate gli anni dal 18 al 22 luglio. La vita familiare richiederà tutta la vostra partecipazione e attenzione: sappiate dedicarvene con la cura necessaria, senza distrazioni e non fate mosse azzardate, specialmente se siete all’inizio di una nuova relazione. Qualche piccolo contrattempo – che supererete brillantemente – se siete nati dal 10 al 17 luglio. Il film consigliato dagli astri oggi è “Piano, piano dolce Carlotta” del 1964 con Bette Davis e Olivia Mary de Havilland, tata proprio sotto il segno del Cancro.

Una giornata di primavera in cui siete pimpanti e briosi. Marte in Gemelli vi donerà un grande temperamento e una vita vivace. Buoni rapporti con i membri della vostra famiglia, in particolare tra genitori e figlie e tra zii e nipoti. In amore Sole e Marte vi daranno straordinario slancio verso situazioni di indubbio successo. Grandi vittorie amatori per chi è già avanti con l’età. Chi vive una situazione di coppia tranquilla invece sperimenterà un po’ di passione, specie se nato nella seconda decade. Il film giusto per oggi? “Gioco di donna” del 2005 con Penelope Cruz e il Leone Charlize Theron.

Sole in Pesci vi tiene il broncio dandovi qualche difetto di protagonismo ma nulla di irreparabile. Plutone infatti vi dona sicurezza in voi stessi, specie se fate parte di prima e terza decade. In amore stabilità e volontà di costruzione insieme sono le parole chiave per tale momento sentimentale. I nati nella prima decade non si lascino però tentare da facili evasioni e intemperanze erotiche. A livello cinematografico la pellicola di oggi può essere “La notte di San Lorenzo” dei fratelli Taviani, anno 1982: tra i due fratelli Vittorio appartiene al vostro segno.

Un momento in cui i transiti vi guardano sorridenti, specie Marte e l’accoppiata Giove-Saturno. Plutone invece sarò ostile a chi è nato nella terza decade. Preparatevi a qualche tensione o incomprensione con amici o famiglia. Per fortuna Giove tenderà a minimizzare o annullare totalmente ogni danno. In amore dovete dedicarvi alla vostra dolce metà con più passione e attenzione: forse, negli ultimi tempi, la state trascurando senza volerlo. Il vostro temperamento pacato e razionale risolverà le cose. Successi strepitosi per i single di settembre. Il film di oggi per voi Bilancia è il classico “Ben Hur” del 1959 con il formidabile Charlton Heston, con cui condividete il segno zodiacale.

Un Sole luminoso transita in Pesci per darvi energia vitale e ricettività, specialmente ai nati dal 17 al 22 novembre. Venere, Mercurio e Nettuno saranno tutti in angolo benefico: andate incontro alle novità, seppur guidati da spirito razionale. Se siete single non vi troverete di certo a secco di corteggiatori o corteggiatrici al momento. Ci saranno colpi di scena ma anche colpi di fulmine per voi, in particolare se fate parte di prima e terza decade. I nati nella seconda decade invece saranno pronti a scalare le impervie montagne dell’eros! Anche in questo caso gli astri consigliano un film dei fratelli Taviani: si tratta di “Cesare deve morire” del 2012. L’altro fratello, Paolo, appartiene al vostro segno.

Sole in Pesci è ancora un po’ ostile e vi darà qualche dubbio e qualche esitazione. Saturno in Acquario però sarà vostro alleato e vi farà innalzare il livello di razionalità e lucidità, specie se nati a novembre. In amore il vostro desiderio di avventura è molto in rilievo. Se avete una relazione stabile dovrete tenere a bada i vostri pruriti di trasgressione, soprattutto se festeggiate gli anni dal 9 al 15 dicembre. “Sindrome cinese” del 1979 è il film consigliato dagli astri per oggi, con Jane Fonda anche lei facente parte del segno del Sagittario.

Un profilo dei transiti che vi metterà di fronte ad alcune sfide oggi. Sfide che però per il vostro temperamento saranno esaltanti. Supererete ogni ostacolo con vitalità insospettabile, specie se festeggiate gli anni dal 16 al 20 gennaio. Prendetevi un po’ più cura della vostra relazione, poiché la vostra dolce metà potrebbe lamentare qualche assenza. Il film consigliato è “Monuments Men” del 2014 con George Clooney.

Momento di confusione e di caos che però non vi dispiace, poiché vi consentirà di creare ordine dal disordine creativo e a dare il meglio di voi stessi. La vostra relazione viene toccata da alcuni piccoli tumulti e vi sentite investiti da un bisogno di ricreare il rapporto, specie se nati tra il 10 e il 15 febbraio. Il film da guardare oggi può essere “Cuore Sacro” del 2005 per la regia di Ferzan Ozpetek.

Ultimi giorni in cui il Sole occupa il vostro segno. Ci sarà un punto di ripartenza e quindi un po’ di caos creativo, che iniziate in effetti a sentire già da questa giornata sotto gli aspetti culturali, artistici e comunicativi. Rapporti tutti abbastanza buoni e legati agli scambi affettuosi. In amore vi dedicate con solleciti amorevoli alla persona che avete di fianco, esaltando la dimensione romantica del rapporto di coppia. Il film che può toccare le corde giuste in questa giornata è “Lola Corre” del 1998.