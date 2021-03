Oroscopo del 13 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Il team Mercurio-Giove-Saturno in Acquario vi regala stabilità emotiva, specialmente se siete nati nella seconda decade arietina. I tanti impegni e stimoli vi rendono pieni di iniziative. Dopo una fase di stanchezza potrete dedicarvi con generosità e dedizione alla vostra dolce metà. I single invece potranno lanciarsi in grandi avventure. Se lavorate anche oggi in questo sabato dovrete mettere tutte le energie possibili in un impegno commissionatovi all’improvviso. Sarete assistiti di Marte in Gemelli, specialmente se il vostro compleanno arriva a marzo.

Saturno in Acquario può generare oggi qualche piccolo nervosismo in ambito familiare. Nulla di grave però cercate di soprassedere se qualcuno non vi accompagna nelle vostre decisioni e anzi vi contraddice. Tutto questo specialmente se festeggiate gli anni in aprile. Occhio anche agli eccessi gastronomici se fate parte della terza decade. In amore emerge la necessità di dialogo con una persona che avete scelto come compagna di vita. Saturno vi fa avvertire un momento di incertezza e ora dovete recuperare. Un collega in difficoltà vi toglie un po’ di tempo lavorativamente ma averlo aiutato vi fa sentire in pace e in armonia con il mondo.

Giornata frizzante e dinamica ma pure ricca di novità. Marte abita stabilmente nel vostro segno e vi rallegra la vita con leggerezza di tocco e capacità di trattare chiunque con gentilezza e disinvoltura. Non vi farete mancare la battuta pronta con amici e conviventi. In amore siete molto incuriositi da un flirt che vi ha toccato nell’ultimo periodo. Non rimanete alla finestra e fatevi avanti. Siete in perfetta sinergia con il team lavorativo di cui fate parte, specie se festeggiate gli anni tra il 27 maggio e il 3 giugno.

Previsione astrologica con aspetti celesti che si sono trasformati in eccellenti. Alcuni semi gettati in precedenza stanno per germogliare ma ancora non li vedete venire fuori alla luce. L’aria di primavera vi accende di nuovi stimoli e desideri. Una nuova storia sembra stia iniziando e manifesta ottime premesse, specialmente se siete nati dal 12 al 15 luglio. La fiamma della passione è accesa ma dovrete farla aumentare. I nati nella prima e nella seconda decade avvertono un po’ di stanchezza – solo passeggera – con il partner. Se svolgete una professione lavorativa legata alla bellezza, all’arte e alla comunicazione potreste avvertire una pausa creativa per via di Giove tecnicamente neutro.

Venere in Pesci vi rende irrequieti e nervosi in vari campi, specialmente quello familiare e amichevole. Il vostro carattere generoso ma pure individualista può non adattarsi alle richieste di oggi dell’ambiente esterno. Occhio alle trasgressioni a livello alimentare, specialmente se fate gli anni tra il 7 e il 15 di agosto. In amore Marte in Gemelli vi consentirà di minimizzare alcune contrarietà che disturbano il vostro legame di coppia. Recuperate flessibilità e non spaventatevi. Se svolgete una professione legata all’arte dello scrivere Marte in Gemelli vi renderà assolutamente non banali, specialmente se fate parte della prima decade.

Ottima forma psicofisica per voi grazie alla combinazione di pianeti come Plutone in Capricorno e Urano in Toro. Grande forza creativa ma anche capacità di trovare i giusti compromessi dunque, a eccezione dei nati tra il 7 e il 16 settembre soggetti alla negatività di Luna, Venere e Nettuno. In amore approfondite una relazione che è nata da un incontro avvenuto quasi per caso. Trovate una sintonia impensata, specialmente se siete nati ad agosto. I nati nella prima decade invece si preparino a un momento di grande conferma dal punto di vista lavorativo.

Uno splendido Marte in Gemelli vi predispone a una giornata molto positivo dal punto di vista dell’equilibrio psicofisico e anche della soddisfazione emotiva. Non si può negare come siate uno dei segni con la migliore configurazione planetaria attualmente. Solo un pianeta è in posizione contraria, cioè Plutone in Capricorno. Tutti gli altri invece vi sostengono con vigore. La vostra anima gemella chiede maggiori attenzioni da parte vostra e non vi tirate indietro pur avendo sicuramente molte incombenze quotidiane cui badare. Non perdete mai la vostra classe neppure quando siete al lavoro e incassate l’apprezzamento dei vostri colleghi.

Una fascinosa Venere in Pesci può facilitare lo scorrimento quotidiano in modo semplice e fluido. In famiglia tuttavia potreste incontrare un po’ di mancanza di sintonia. In amore prevale oggi la parte erotica e sensuale su quella sentimentale e romantica: le vostre performance in tal senso non avranno rivali oggi. Un’ottima posizione della Luna vi favorisce inoltre in ambito lavorativo, specialmente se festeggiate il vostro compleanno tra il 7 e il 15 di novembre.

Gioco dei transiti planetari di questo giorno abbastanza discreto. Saturno-Giove-Mercurio è un trittico che continua a darvi uno scorrimento discretamente sereno della giornata, specie se festeggiate gli anni dal 28 novembre al 4 dicembre oppure dal 10 al 14 dicembre. Luna, Venere e Marte sono invece dissonanti in amore e non vi consentono di sintonizzarvi con la vostra dolce metà. Ci sarà però una grande componente erotica per chi è nato nella terza decade. A lavoro mostrerete una indomita forza di volontà nel corso della vostra attività professionale. Se siete nati nella prima decade evidenzierete anche una grande ricerca di ambizioni.

I corpi celesti vi indicano di agire, muovervi, osare. La Luna si trova oggi in Pesci e vi stimola a prendere decisioni in famiglia e intervenire con garbo e gentilezza nelle richieste del prossimo. In amore influssi molto potenti di Saturno e Urano vi promettono esaltanti conquiste amorose, specialmente se siete nati nella seconda e nella terza decade. Lavorativamente parlando siete entrati nelle grazie dei capi che vi stimano e vi promettono una carriera più spedita, specie se siete nati tra il 4 e il 10 gennaio.

Una bella Luna in Pesci vi assiste per tutta la giornata, dandovi facile sintonia con l’ambiente circostante. Progetti, iniziative e idee oggi saranno tutte protette dalla fortuna, specialmente se festeggiate gli anni dal 9 al 13 del mese di febbraio. Ottime indicazioni in campo amichevole e familiare. In amore inoltre un nuovo interesse sentimentale fa capolino soprattutto se siete nati tra l’8 e il 15 febbraio. In ambito lavorativo mettete in campo tutta la vostra competenza per risolvere una delicata questione.

Un cielo illuminato da splendidi transiti planetari il vostro. A parte Marte in Gemelli, tutti i corpi celesti sono schierati a sorridervi. L’affabilità e la voglia di aiutare chi vi sta accanto sono favorite da ottimi influssi astrologici. Solo i nati in febbraio dovranno stare attenti a non spingersi troppo oltre per le ambizioni personali. Il Sole e Nettuno nel vostro segno esprimono un desiderio di sperimentare, proporre e scoprire la dimensione amorosa ed erotica che vi caratterizza, specie se appartenete a seconda e terza decade. Se siete ancora single, agite con slancio decisamente avventuroso. Se lavorate anche oggi, sorreggere un collega appena arrivato e in difficoltà vi farà sentire utili, soprattutto se fate parte della seconda decade.