Oroscopo del 10 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Un cielo di marzo contraddistinto da valori affini che sposano le caratteristiche più significative del vostro segno. Marte innalza il livello dei vostri entusiasmi mentre la Luna in Acquario vi dona affabilità ed empatia, in particolare se fate parte della seconda decade. La primavera per voi significa passione ed emozione e anche quest’anno non fa eccezione. Se avete una relazione stabile, una convivenza o un matrimonio saranno vivificati gli stimoli innovatori positivi. Sul posto di lavoro non date peso a una polemica sterile nata in ufficio, soprattutto se siete nati tra il 2 e il 9 aprile.

Una configurazione discreta per le vostre aspettative oggi. Sole, Venere e Plutone vi inviano aspetti corroboranti per il vostro Io e una bella sicurezza in voi stessi. La vostra forma psicofisica è eccellente ma attenzione a non esagerare con il cibo per chi nasce tra il 27 aprile e il 2 maggio. Un nuovo interesse sentimentale vi sta invadendo il cuore, specie se appartenete alla seconda decade. Lavorativamente la giornata si svolge all’altezza della collaborazione fruttuosa con i vostri colleghi.

Mercurio transita in posizione felice per il vostro segno dandovi concentrazione e ottimi mezzi sia fisici che mentali. Occhio però a Nettuno che per i nati nella terza decade sarà imbronciato in Pesci. Giove, Saturno e Luna continuano a darvi manforte in amore, specie se siete nati a maggio. Chi sta iniziando una relazione avrà l’appoggio di freschezza e fascino, mentre Marte vi darà qualcosa in più se siete single per le nuove conquiste. Lavorativamente parlando un nuovo arrivato in ufficio riscuote la vostra simpatia e gli offrite amicizia e aiuto.

Quadro dei transiti abbastanza neutro. Vi sostengono la maggior parte delle forze planetarie ma a contrastarvi c’è Plutone. Trovate morale e capacità di andare avanti con il sorriso sulle labbra nonostante alcune lievi difficoltà. In amore vivrete una fase di appagamento grazie a Venere, soprattutto se siete nati tra il 2 e il 9 di luglio. Attenzione però perché alcuni di voi dovranno fare una scelta tutt’altro che comoda a livello amoroso. In ambito lavorativo i vostri capi vi tartassano più del dovuto, per fortuna la settimana sta per finire.

Tendenza positiva soprattutto se siete nati a luglio. L’organizzazione di un viaggio potrebbe tenervi occupati. Dalla vostra ci sono forze planetarie potenti che vi permettono di avere grande lucidità a livello morale e spirituale. Possibile che desideriate fare un bilancio della vostra vita sentimentale, specialmente se il vostro compleanno avviene tra il 28 e il 31 luglio. Se invece siete nati tra il 10 e il 17 agosto vi attendono tante novità sentimentali ed erotiche. In ambito lavorativo c’è qualche momento di tensione in ufficio che, nonostante i vostri modi, non riuscite a stemperare.

Profilo dei transiti lievemente disturbato da Marte in Gemelli. La vostra capacità di superare le sfide però non ha avversario che tenga! Aggirate gli ostacoli con intima soddisfazione e a fine giornata avrete la percezione di averli lasciati alle spalle. Una nuova fiamma sta prendendo il controllo del vostro cuore: non la soffocate con critiche alla ricerca della perfezione, che non esiste. Plutone vi dona il coraggio per osare, specie se festeggiate gli anni nella terza decade. Qualche problema in ufficio a livello pratico ma pazienza e razionalità risolveranno tutto.

La Luna in Acquario vi consente di aggirare alcuni ostacoli che troverete oggi. Anche Marte vi darà grinta e coraggio nel corso della giornata, specialmente se siete nati nella prima decade e cercate un po’ di rinnovamento nella vostra vita. Alcune fasi di silenzio e pausa possono rivitalizzare in modo sorprendente la vostra relazione, cominciata da poco e nella quale – in effetti – avevate riposto poche speranze. Sappiate ricavare da questi momenti la passione necessaria che caratterizzerà poi i giorni successivi. Ritrovate armonia con i colleghi ma pure il rispetto e la stima dei capi in ambito lavorativo, soprattutto se festeggiate il compleanno nella seconda decade.

Un disegno planetario che vi favorisce moderatamente quello di oggi. Saturno, Luna, Giove, Mercurio e Urano infatti vi sono ostili: non esagerate con le ambizioni che potrebbero non essere proporzionate alle vostre abilità. Per fortuna Plutone in Capricorno vi spalleggia con la sua razionalità e con senso pratico, specie se siete nati tra il 15 e il 18 novembre. Venere, Nettuno e il Sole in Pesci vi daranno grande comunione sentimentale, specie se fate parte della terza decade. In campo passionale ed erotico sarete imbattibili! Guidati da un intuito eccezionale, riuscite a trovare la quadratura del cerchio anche in ufficio, in special maniera se siete nati all’interno della terza decade.

Un buon transito della Luna in Acquario vi apre a una giornata di leggerezza e buonumore: ci sarà grande sintonia con le persone e avrete molta empatia in generale nei confronti degli esseri umani. Buone notizie anche per la vostra salute, soprattutto se fate parte dei nati di novembre. In amore l’organizzazione di un viaggio futuro insieme alla dolce metà occupa i vostri pensieri. Riceverete un colpo di fortuna inaspettato che faciliterà l’organizzazione. Il vostro lavoro vi vedrà esprimervi alla grande, specialmente se fate parte della seconda decade.

Prosegue la grande fase di pacatezza e amore per la solitudine da parte del vostro segno. Chi di voi dovrà svolgere ricerche, studi o similia sarà obbligato a una fase di grande concentrazione razionale e di pausa riflessiva. Aumenteranno la forza di speculazione e la capacità di razionalità, specie se siete nati nella terza decade. In amore costruite un sentimento unico che non vivevate da tempo: via il campo dagli equivoci e dalle distrazioni, specie se festeggiate gli anni dall’8 al 13 di gennaio. Inquadrate bene un problema che si è verificato in ufficio e la vostra efficienza nel risolverlo vi darà la stima dei colleghi.

Una Luna nel vostro segno vi predispone a una giornata estremamente frizzante e in linea con le vostre corde di sensibilità, intuito ed empatia. Sarete dotati anche di lucidità mentale, forza decisionale e simpatia, specie se festeggiate gli anni dal 27 al 31 gennaio ma pure dall’8 al 14 febbraio. In amore cercate stabilità anche se siete stimolati da richiami esterni e dalla voglia di evasione, specialmente se fate parte della prima decade. In ambito professionale i risultati in tasca saranno apprezzabilissimi e i vostri capi ve ne daranno merito.

Marte resta ancora un po’ imbronciato e tiene in stallo alcune vostre iniziative, specie se siete nati a febbraio. Nulla di particolarmente rilevante, solo qualche lievissima contrarietà che tenderà a frenarvi e a riflettere prima di agire. Ma non preoccupatevi: il meglio deve ancora venire! In amore una persona rivista di recente non abbandona più la vostra mente e il vostro cuore. Sentite il bisogno di cercarla? Non è una brutta idea, specie se siete nati nella prima e nella terza decade. Se invece fate parte della prima decade avrete Urano come consigliere fidato in Toro: sarà lui a indirizzare le vostre mosse. Lavorativamente inserite sempre un po’ di estro in qualsiasi vostra mansione.