Oroscopo del giorno, le previsioni dell’8 marzo segno per segno

Venere in Pesci vi rappresenterà al meglio nella giornata dedicata alle donne. Giove in Acquario vi darà sensibilità, ricettività ed empatia. Tra le eroine che hanno cambiato il mondo, con il vostro stesso segno c’è da ricordare la figura di Elsa Oliva, partigiana leggendaria conosciuta con il nome di battaglia di Elsinki e tenente-comandante della Volante di polizia della Brigata “Franco Abrami”. In amore il Sole vi donerà slancio e generosità con il partner, specie se siete nati in aprile. A lavoro si verifica una circostanza inaspettata che vi consente di farvi strada in modo energico, specie se appartenete alla prima decade.

Sole e Luna garantiscono una giornata all’insegna dell’equilibrio e della razionalità. Al vostro segno, particolarmente matriarcale, appartiene anche Madame Olympe de Gouges, scrittrice attiva al tempo della rivoluzione francese che fu decapitata da Robespierre a causa delle sue idee rivoluzionarie. Sentimentalmente avrete una giornata in cui l’amore occuperà un ruolo di primo piano: grandi successi per le donne che prendono l’iniziativa e diventano conquistatrici. Lavorativamente parlando risolvete con piglio grintoso una questione economica impellente.

Mercurio e Saturno vi favoriranno soprattutto se siete nati tra il giorno 24 e il giorno 31 del mese di maggio. Una figura femminile molto importante abbinata al vostro segno è Aung San Suu Kyi, politica birmana che ha vinto il premio Nobel per la pace nel 1991. In amore la freschezza fa superare alcune piccole o grandi difficoltà sul vostro cammino Venere vi provoca se fate parte della terza decade ma niente paura: ci vuole ben altro per scalfire le vostre sicurezze! Attenti però a lavoro a un investimento che vi viene proposto.

Sole in pesci guiderà la vostra giornata in questa Festa della Donna. Tra le tante, il personaggio femminile più influente per il vostro segno è Malala Yousafzai, attivista e blogger pakistana che a soli 20 anni è diventata la più giovane vincitrice del premio Nobel per la pace. In amore smorzate qualche piccola tensione e vi ritrovate poi in armonia con la dolce metà. Lavorativamente invece si rende necessario sistemare i vostri introiti e capire come investire il vostro denaro.

Quadro dei transiti positivo. Marte vi darà manforte soprattutto se siete nati a maggio e il vostro fascino appariscente non smetterà di stupire. Un Leone molto influente tra le donne è sicuramente Tina Modotti: fotografa, attrice, agente segreto e politica militante, una donna emancipata e vincente! Sentimentalmente parlando, un mix di simpatia e coinvolgimento vi aprono a nuove storie d’amore. Mentre in ambito lavorativo non pensate a fare le cicale perché è necessario investire quanto state guadagnando. Muovetevi con prudenza se lavorate nel settore della vendita.

Oggi sarete presi da mille iniziative e tanti impegni da portare a termine. Il vostro punto di riferimento femminile? Senz’altro Maria Montessori, educatrice ma anche pedagogista, filosofa, medico e scienziata, nota per il suo metodo educativo che porta il suo nome. Fu tra le prime donne a laurearsi in medicina in Italia. Parlando di sentimenti, Plutone e Urano orbitano in angolo magnifico da Capricorno e Toro: l’eros appare in primo piano soprattutto se festeggiate dal 9 al 14 settembre il compleanno. Con prudenza e costanza saprete anche come gestire i vostri guadagni (ma fatevi comunque consigliare da chi ne sa più di voi).

Il vostro segno è in una discreta posizione di transiti planetari: Mercurio in Acquario vi dona entusiasmo e forza di volontà ma pure senso dell’umorismo, in particolar maniera se fate parte della terza decade. La vostra figura femminile di riferimento in occasione della Festa della Donna è Emily Davison, attivista inglese impegnata nella lotta per la conquista del voto per le donne che fu uccisa dopo essere stata colpita dal cavallo del Re Giorgio V nel giugno del 1913.

In amore tendete a creare l’armonia con la vostra dolce metà: la sensibilità che mostrate è un ingrediente fondamentale per riuscire a ottenere serenità. Un buon intuito inoltre vi consente di capire dove destinare i vostri soldi. I commercianti oggi guadagneranno particolarmente bene.

Momento discreto con diversi corpi celesti schierati a vostro favore. Tra le donne Scorpione più influenti ricordiamo Vandana Shiva, attivista politica e ambientalista indiana che si è battuta per la biodiversità e la bioetica. In amore Plutone, Luna e Nettuno vi regalano momenti di gloria, specialmente se siete nati tra il 6 e il 14 del mese di novembre. Manovre azzeccate di investimento vi consentono inoltre di mirare bene la destinazione del vostro denaro.

Uno splendido Giove in Acquario accompagna la vostra Festa della Donna rendendovi attivi e sinceramente predisposti a difendere i diritti femminili. Così come d’altronde fece Dolores Ibarruri, la “Pasionaria” che capeggiò nel 1934 il gruppo socialista di sinistra e in seguito diventò autrice di scritti e saggi. In amore godete di una fase particolarmente intensa sotto il profilo emotivo. Una vostra vecchia fiamma ritorna a farvi battere il cuore. Lavorativamente parlando non fatevi tentare da facili guadagni e chiedete consigli a un esperto, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Clima di buonumore in questa giornata, con gli astri che vi fanno avvertire particolarmente i diritti delle donne. Tra le tantissime donne Capricorno da ricordare c’è anche Kathrine Virginia Switzer, maratoneta americana che nel 1967 decise di sfidare il divieto di partecipazione imposto alle donne per la maratona di Boston. Aggredita persino dai giudici di gara, riuscì a resistere e a terminare la gara in 4 ore e 20 minuti. La Luna in amore esalta la vostra anima passionale, specialmente se siete nati tra il 9 e il 14 gennaio. Inoltre la vostra prudenza vi consiglia di scegliere un investimento che farà fruttare i vostri soldi in maniera sicura.

Giove, ospitato proprio nel vostro segno, infonde entusiasmo, gioia di vivere, saggezza, leggerezza. Tra le donne che sono riuscite a lasciare il segno c’è sicuramente Angela Davis, militante del movimento afroamericano e docente universitaria. Sarà accusata di aver procurato armi alle Black Panthers ma verrà assolta nel 1972. Sentimentalmente parlando potete contare su una bella carica di sensualità da mettere in campo con la persona amata. Non vi mancherà la tenerezza, soprattutto se siete parte della prima decade. Non lasciatevi tentare da facili investimenti: Saturno vi consiglierà dove piazzare i vostri quattrini, specie se siete nativi della prima decade.

Un Marte in Gemelli molto stimolante nel far venire fuori la parte combattiva e coraggiosa di voi nella giornata di oggi. Potreste avere qualche difficoltà a seguire iniziative per la Festa della Donna o anche risultare critici su alcune manifestazioni. Tra i Pesci la figura femminile di rilievo è sicuramente Rosa Luxemburg, rivoluzionaria polacca naturalizzata tedesca che disse “Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene”. In amore Marte oggi pare un po’ imbronciato: fate attenzione a non far scambiare il vostro modus amandi con invadenza o prepotenza, specie se siete nati tra il 22 e il 27 febbraio. Una vostra magica intuizione lavorativa vi consente di vedere dove si nascondono gli affari e dove invece sono le fregature.