Oroscopo del 7 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Nella prima parte della giornata ci saranno aspetti super favorevoli in cielo, con entusiasmo e voglia di realizzare. Nella seconda parte di giornata invece si noteranno varie fasi di contrasto ma niente paura, perché nel vostro segno continua a splendere Marte in Gemelli, così come Giove in Acquario. In amore siete riusciti a organizzare con la vostra persona preferita un bel weekend: può essere l’occasione giusta per recuperare un po’ di tempo perso, specie se festeggiate gli anni dal 28 marzo al 3 aprile. Ogni segno ovviamente ha un mestiere che si avvicina di più alle sue caratteristiche. Per l’Ariete è l’attore, che sia televisivo, teatrale o cinematografico.

Una Luna piazzata in Capricorno vi spiana la strada per un giorno particolarmente sereno e capace di offrire soddisfazioni esaltanti. Specie in ambito familiare avrete la conferma che i vostri parenti sono importanti per voi, al netto di qualche piccolo malumore o difficoltà. La vostra metà si mostra un po’ solitaria oggi ma non fateci caso e non travolgetela con comportamenti impulsivi, specialmente se siete nati tra il 9 e il 14 di maggio. Il vostro lavoro suggerito dagli astri? Una professione artistica in generale, come potrebbe essere il cantante, il fotografo o il regista.

Una discreta configurazione astrale vi accompagna oggi. C’è un po’ di negatività da parte di Venere e sarete quindi un po’ scontrosi e irritabili ma nella seconda parte di giornate queste nubi spariranno. Se siete single oggi Giove in Acquario vi dona grande possibilità di conoscere qualcuno, specialmente se siete parte della seconda decade. Il vostro talento che può diventare una professione artistica può esser quello di presentatori, conduttori radiofonici o attori teatrali.

La Luna si pone in angolo disarmonico quindi non date peso a qualche atteggiamento che vi dà noia da parte di altri familiari e sappiate inquadrare le situazioni senza saltare subito a conclusioni. In serata organizzate una cena tra coppie di amici ma la vostra dolce metà si rivelerà un po’ pigra nelle iniziative: non prendetevela troppo, presto vi ripagherà con molto del suo affetto. Il vostro talento da sviluppare in una potenziale occupazione artistica può essere nel campo dell’architettura o dell’arredamento della casa.

Mattinata piacevole grazie a Marte che continua a transitare in Gemelli. Nel pomeriggio l’atmosfera sarà più calma anche con amici: potreste sfruttare la serata per guardare un bel film insieme. Se siete nati in agosto e siete single riceverete il supporto fondamentale di Marte che vi promette nuovi contatti e promettenti incontri a livello amoroso. Il mestiere artistico che fa per voi riguarda soprattutto l’ambito delle performance sportive, come per esempio il nuovo sincronizzato oppure la ginnastica artistica.

Cielo molto positivo per quasi tutti i rappresentanti del vostro segno, a eccezione dei nati nella prima decade che devono tenere sotto controllo un po’ di nervosismo. In amore la Luna in Capricorno vi apre a una giornata da vivere con la persona amata. I single invece possono ottenere conquiste insperate, soprattutto chi appartiene al gentil sesso. Le attitudini artistiche di questo segno riguardano soprattutto le mani. Di conseguenza, potreste essere degli ottimi giornalisti o scrittori.

Prima parte della giornata in cui Giove e Marte vi tengono alto l’umore. Con lo scorrere del giorno avvertite un po’ di stanchezza e desiderate un po’ di quiete casalinga. Se siete single un Giove in Acquario molto fortunato vi offrirà l’occasione di vivere avventure che potrebbero tramutarsi in qualcosa di più serio, specialmente se fate parte della terza decade. Le attitudini artistiche dei Bilancia riguardano principalmente la vocazione lirica ma anche la pittura e la grafica.

Un orizzonte dei transiti planetari segnato da ottimi aspetti celesti. Venere, Nettuno e il Sole continuano a spalleggiarvi in Pesci, con la Luna in Capricorno che vi scalderà con razionalità e capacità di conduzione. Anche in amore il parterre planetario è senza nubi, specialmente se festeggiate gli anni tra il 13 e il 16 novembre. La vostra passione artistica potrebbe riguardare la scrittura e la capacità di scrivere romanzi di alto livello.

Moti planetari molto propizi, in cui si avvicendano felicemente corpi celesti legati all’empatia e alla socialità. In amore Mercurio in Acquario vi rende sensibili e ricettivi: sappiate porvi in maniera giusta con la persona amata. Marte e Venere entrambi ostili vi consigliano però di stare attenti ai passi falsi, specie se festeggiate tra il 29 novembre al 5 dicembre. La vostra professione alternativa o complementare potrebbe riguardare l’ambito della musica, anche perché grandi personaggi come Maria Callas e Frank Sinatra erano del vostro stesso segno. In secondo luogo, la regia cinematografica potrebbe andare bene.

La Luna nel vostro segno può alleggerire alcune tensioni e darvi uno stato psicofisico soddisfacente, oltre a simpatia e buonumore. Sforzatevi in amore di essere un po’ più emozionali e di mostrare ciò che provate: ne ricaverete una dedizione inattesa, specie se appartenete alla seconda decade. Professionalmente, gli astri vi suggeriscono di tentare una carriera nell’ambito teatrale, dell’editoria, della televisione.

Diversi corpi celesti fanno la vostra fortuna su molti fronti. La salute è in una condizione particolarmente ottimale, in particolare cuore e arterie. Rapporto con la famiglia molto sereno e capace di coinvolgere. La vita sentimentale risulta empatica, emotiva ed eroticamente scintillante. Ci sarà anche una comunicazione molto profonda con il partner. I vostri talenti da sviluppare riguardano soprattutto l’ambito dell’intrattenimento e dell’inventiva.

Panorama zodiacale che diventa completamente positivo a partire dal mattino. Marte tuttavia vi è ostile dai Gemelli. In amore la Luna in Capricorno vi dona serenità e sicurezza in voi stessi. Si schiariscono quindi alcune nebbie e le emozioni prendono corpo in maniera vera. Giornata che passate in compagnia della persona amata godendo di tenerezze e gesti delicati. I sentimenti però non solo lezioso e c’è la volontà di dimostrare l’affetto in modo genuino e anche sincero. I talenti su cui il vostro segno può contare riguardano soprattutto la danza, il balletto, il tango e in generale il mondo musicale, specie a livello lirico.