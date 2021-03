Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 6 marzo

Con la Luna in Sagittario potrete vivere la dimensione familiare in maniera genuina, sincera, come piace a voi. Amate infatti la condivisione amorevole. Mercurio in Acquario vi porta un innalzamento delle qualità mentali e dell’armonia con figlie e figlie, specialmente se festeggiate gli anni tra il 7 e il 14 aprile. Una bella sintonia con la vostra dolce metà vi consente di andare davvero all’unisono oggi. Addirittura se siete nati dal 22 al 25 marzo vivrete il cosiddetto “Colpo di fulmine” sentimentale. Se svolgete un lavoro legato ai soldi, Giove in Acquario vi dona grande efficienza, in particolare se appartenete alla seconda decade.

Dovrete reggere alcune negatività dettate da Giove in Saturno, specialmente se fate parte di prima e seconda decade. Niente di grave ma ci sarà qualche piccolo momento di nervosismo. Un clima di caos invece può scatenarsi tra conviventi quindi affrontate le cose con calma e razionalità. In amore c’è la necessità di un confronto con il vostro partner per risolvere una questione pratica: utilizzate esperienza e saggezza per venirne fuori. Se siete single non è escluso un incontro dai potenziali sviluppi futuri, soprattutto se siete nati tra il 27 aprile e il 4 maggio. Lavorativamente, con equilibrio, riuscite a evitare incombenze impreviste e seccature inutili.

Marte nel vostro segno vi darà agilità in ogni campo, specialmente sociale e mondano. Favoriti i rapporti amichevoli e le nuove conoscenze, con maggiori benefici per i nati tra il 21 e il 24 maggio. Avviate anche un dialogo costruttivo con la vostra dolce metà, mentre se siete single arriverete a ottenere avventure fugaci e un po’ effimere ma gratificanti per il vostro io. Saturno vi aiuterà molto nella gestione di un investimento molto allettante.

Venere in Pesci vi darà sensibilità e intuito, aiutandovi anche con la forza mentale a correggere tante situazioni non buone. Non potete prescindere dalla vita familiare. In amore oggi siete molto più esigenti del solito, soprattutto se nati tra il 26 e il 30 giugno: concentratevi più sull’ascolto che non sulla parola. Lavorativamente fate attenzione se svolgete una professione connessa al commercio o alla vendita: specie per i nati della terza decade Plutone sarà infatti contrario.

Urano continua a contrastarvi specialmente se niente dal 26 al 30 luglio. Per fortuna però c’è Marte in Gemelli che vi rende spumeggianti. La vita mondana prende ancora più vigore in special modo per i nati nella prima decade. Il calore passione nella vostra relazione si alza in maniera che la dimensione di coppia diventi stabile. Non manca di certo anche lo slancio erotico, specialmente per i nati della prima decade. Chi è nella seconda decade deve fare però attenzione alle interferenze amorose. A lavoro non curatevi se qualcuno vi chiama pigri: a queste parole opponete la forza dei risultati.

Godete della presenza stabile di Urano se nati in agosto: il pianeta vi terrà felice compagnia fino al 2026! Si alza ancora di più il livello della vostra lucidità mentale che diventa finissima intelligenza. I nati nella terza decade però subiscono il corruccio di Nettuno e dovranno fare attenzione nelle loro performance sportive. In amore la Luna è in orbita un po’ negativa ma da domani – specie se fate parte della prima decade – recupererete una più consistete sicurezza. Conquiste inattese sono alle porte! Oggi lavorativamente parlando Plutone vi darà il giusto raziocinio per risolvere situazioni delicate.

In questa fase si inaugura una stagione di serietà, di autenticità e di lontananza dalle frivolezze, in particolar maniera se festeggiate gli anni tra il 23 e il 27 settembre. Giove in Acquario vi rende affabili e sensibili con la persona amata, specie se fate parte della seconda decade. Se vivete una relazione di lungo corso i transiti vi invitano a una dimensione intima, privata, romantica, in maggiore maniera se fate parte della terza decade. In ambito professionale c’è da fare una certa attenzione se svolgete una professione che riguarda il commercio, la vendita o le transazioni finanziarie: Plutone in Capricorno vi rema contro, specie se appartenete alla terza decade.

Giornata discreta malgrado Urano in Toro che dà un po’ di fastidio alla prima decade. Nettuno e il Sole infatti vi spingono a cambiare pelle se festeggiate gli anni tra il 5 e il 12 novembre: mutate la forma fisica cambiando look, iniziate a pensare in maniera diversa le piccole e le grandi cose. La forza della metamorfosi vi darà risultati stupefacenti! Venere e Plutone sono in angolo favorevolissimo in amore, promettendovi grandi successi nel campo amatorio. Facilissimo l’avvicinamento del partner che corrisponde perfettamente i vostri desideri. Attenzione però a non esagerare in ambizioni eccessive! Ci sono novità e avanzamenti di tutto rispetto, infine, a livello lavorativo.

Cammino intralciato parzialmente oggi da alcune forze planetarie che vi remano contro. In particolare Marte e Venere. Non date però troppo peso a qualche piccolo fraintendimento creatosi in famiglia. La situazione migliorerà molto a partire da dopodomani. Saturno in Acquario vi suggerisce di vivere l’amore come una corrispondenza comunicativa e mentale, questo specialmente se fate parte della prima decade. Lavorativamente invece trovate il filo per chiudere una questione particolarmente complicata. Giove e Saturno vi consentono di agire con intelligenza e tempismo.

Profilo dei transiti abbastanza discreto. Urano continua a darvi manforte in Toro, specie se siete nati nella prima decade. Forza decisionale, occasioni da cogliere e strade di successo sono nel vostro destino. Sentimentalmente parlando, Venere in Pesci vi spinge all’intimità con il partner specie se nati tra il 2 e il 9 gennaio. Giornata in cui i vostri sentimenti saranno completamente ricambiati! A lavoro vi aspetta un periodo di riorganizzazione razionale in cui le vostre qualità costituiranno una componente fondamentale per un balzo di carriera.

Oggi sarete obbligati a prendere decisioni e prese di posizione in famiglia. Urano sarà infatti con voi (e in Toro) fino al 2026, interessando man mano tutte le decadi. Per adesso si concentra soprattutto sui nati tra il 26 e il 31 gennaio. In amore sappiate esprimere i vostri sentimenti in modo sincero e riceverete in cambio la medesima onestà. Se svolgete una professione connessa al commercio o alla vendita troverete ottimi canali di scorrimento per la vostra attività, specie se fate parte della terza decade.

Venere è ospitata trionfalmente nel vostro segno e vi dona una giornata in cui farete affidamento sull’intuizione, vera costante della vostra personalità e oggi particolarmente attiva e capace di individuare elementi nascosti. Una giornata splendida anche a livello amoroso con Giove in Acquario che vi dona straordinaria sensibilità e anche sensualità, specie se festeggiate gli anni dal 6 al 10 marzo. S’innalza anche il livello del desiderio se fate parte di prima e terza decade. In ambito professionale, Saturno e Giove annunciano una giornata molto serena.