Oroscopo del 4 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Cielo splendente per voi oggi con Marte in Gemelli. Plutone propone però un po’ di moderata contrarietà per i nati nella terza decade. Alti e bassi nel torno e nell’umore non dovranno inquietarvi. Cercate di mantenere un profilo basso con gli amici e la famiglia perché potreste infiammarvi un po’ troppo nelle discussioni sui temi caldi, specialmente i nati tra il 4 e il 10 aprile. In amore recuperate un po’ una dimensione intima con la vostra dolce metà, specialmente se fate parte della prima decade. Oggi dopo il lavoro la scelta di un bel film può aiutare a rilassarsi. Per il vostro segno la scelta più cadere sulla pellicola “Una donna in carriera” del 1988: le tematiche del film, infatti, sono molto vicine all’Ariete.

Incontri celesti favorevolissimi che vi gratificano la giornata. Transito benefico soprattutto da parte del Sole, di Venere e di Nettuno: sia sul piano sociale che familiare produrrete un moderato idealismo, specialmente per chi è nato tra il 12 e il 15 di maggio. Saturno e Giove vi tengono un po’ il broncio sentimentalmente per stimolarvi a dare di più. Cercate di avere una maggiore fusione tra capacità di ascolto e altruismo, specie se il vostro compleanno arriva tra il 16 e il 20 maggio. Il film giusto per oggi? Il classico “Wall Street” del 1997 con Michael Douglas.

Bella giornata in cui Saturno in Acquario vi spalleggia, portandovi iniezioni di buonumore. La vostra socievolezza innata trova canali felici di espressione sia in chiave domestica che con le amicizie. Un’insolita voglia di tenerezza attraverso il vostro animo: la vostra dolce metà ricompenserà questo desiderio. Dopo la giornata lavorativa un film molto in linea con le caratteristiche del segno Gemelli può essere “Good night and good luck” del 2005.

Molti aspetti positivi per oggi. Ci sarà un po’ di contrasto con i conviventi e qualche piccola disorganizzazione in famiglia che potrebbe rendervi un po’ nervosi ma ci saranno anche influssi positivi di Venere in Pesci, di Nettuno e del Sole, specie se fate parte di prima e terza decade. Sia chi è accoppiato che i single – specie se nati nella terza decade – potranno giocare partite amorose molto intriganti (e soprattutto vincenti). Per quanto riguarda il film da scegliere, per via delle sue simbologie andrà bene “I segreti di Brokeback Mountain”.

Saturno in Acquario vi aiuta a livello di equilibrio e moderazione. Molti di voi potranno sentirsi pervasi dal sacro fuoco dell’idealismo, senza curarsi troppo che alcune opinioni potrebbe portare un po’ di scompiglio nell’ambiente circostante. Eros e passione non mancano oggi nel vostro segno: favoriti in particolare i nativi tra il 23 e il 26 luglio. Il film da poter guardare oggi è “Il discorso del Re”, pellicola con Colin Firth che tratta temi di autorevolezza e dignità.

Quadro planetario con aspetti misti. Plutone in Capricorno rilascia una scia di benessere e tranquillità emotiva, con Venere, Sole e Nettuno che alla vita mondana vi faranno preferire quella domestica, specialmente se siete nati a settembre. In amore il vostro carattere pacato e affidabile è la punta di diamante di un modo di amare improntato alla genuinità d’essere. Gli astri vi premiano soprattutto se siete parte della terza decade. Il film giusto per voi oggi è “Il diritto di contare”, pellicola di denuncia sociale del 2017.

Altra giornata in cui Giove transita benevolo per il vostro segno: sarete particolarmente sensibili e capaci di intendere gli umori altrui, quasi come veri rabdomanti. Il vostro istinto alla socievolezza trova sfogo tra parenti e amici. Tirerete fuori un grande protagonismo, specie se nati tra il 4 e il 9 ottobre. In amore sarete ancora più morbidi nei confronti di una persona che vi ha fatto battere il cuore e sentire speciale. Questo interesse ha ormai invaso la vostra anima: non trinceratevi e vincete le diffidenze! Il film che gli astri consigliano oggi è “Chéri” del 2009, pellicola in linea con le caratteristiche del vostro segno.

Progetto dei transiti addirittura magico. I moti vi vogliono favorire in maniera decisa ma starà a voi approfittarne in tutte le maniere possibili. In amore sarete colmi di passionalità erotica grazie a un fortissimo influsso da parte di Plutone in Capricorno. Sentimentalmente sarete talmente carichi che questa ipotesi abbraccia in pratica tutte le tre decadi. Dopo il lavoro, un bel film da poter guardare può essere “L’uomo nell’ombra”, interessante thriller uscito nelle sale nel 2010.

Responso dei transiti abbastanza positivi, specialmente se siete nati nella seconda decade. In famiglia, dopo incomprensioni e malumori, continuano a esserci maggiori accordi. Attenti però a utilizzare tatto e prudenza nelle vostre manifestazioni, specie se siete nati tra il 7 e il 14 dicembre. Sole e Marte sono in posizione dissonante: se siete single potrebbero farvi fare qualche passo sbagliato, quindi muovetevi attenti e circospetti. L’interessante film proposto oggi dagli astri è “Lost in translation” di Sofia Coppola, con Bill Murray e Scarlett Johansson.

Nella volta celeste saranno maggiori gli aspetti positivi che quelli negativi. Urano in Toro vi darà la capacità di vederci chiaro in molte situazioni, soprattutto se fate parte della prima decade di questo segno zodiacale. Plutone invece vi darà la possibilità di non perdere la bussola della razionalità, in questo caso se fate parte della terza decade. Oggi in amore potrebbe esserci qualche lieve incomprensione se festeggiate gli anni dal 9 al 14 gennaio: occhio a non pretendere giochi di forza con il partner. “The Marigold Hotel” del 2012 è il film scelto dagli astri per voi in questa giornata di inizio marzo.

Marte in Gemelli vi darà frizzantezza e decisione nei contatti sociali più svariati. Avrete sempre la battuta pronta e l’ilarità a portata di mano. Giove vi aiuterà con l’allenamento se praticate sport. Saturno e Mercurio sono entrambi positivi in Acquario e vi consentono di vivere una dimensione sentimentale intensa e sensuale. Oggi, dopo esservi dedicati a molto interessi, concedetevi anche un film. In particolare “La versione di Barney”, con Paul Giamatti e Dustin Hoffman.

Giornata abbastanza allegra con il solo Marte che vi guarda un po’ imbronciato. Il pianeta vi provocherà e dovrete fare attenzione a non infiammarvi troppo e a non esagerare nel prendere decisioni drastiche, ideologiche, radicali. La presenza di Venere nel vostro segno vi rende affabili con la persona amata, che vi ricambia con grande slancio. Questo specialmente se siete nati tra il 25 e il 28 marzo. Dopo i doveri lavorativi, il film consigliato per oggi è “Lontano dal Paradiso” del 2002 con Julianne Moore.