Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 3 marzo

Prospetto dei transiti odierni con scorrere armonico dei corpi celesti. Giove e Saturno vi gratificano in ogni campo, specie se festeggiate gli anni ad aprile. In amore Nettuno in Pesci vi darà grinta per grandi conquiste sia dal punto di vista erotico che sentimentale. Se siete single o siete da poco entrati in una relazione avrete modo di ottenere una buona fusione emotiva con gli altri, specie se fate parte della terza decade. Dopo il lavoro è bene organizzare un po’ di tempo libero: oggi vi impegnerete per esempio nel bricolage e nel giardinaggio, specie se festeggiate gli anni a marzo.

Nuovo cielo con ottimi influssi planetari. La vostra lucidità mentale non fa una piega e sarete capaci di creare armonia sia in ambiente familiare che con gli amici. In amore, se siete parte della prima decade fate attenzione a non aumentare troppo le pressioni per il partner. Giove transita in angolo negativo e potrebbe costituire un ostacolo alla relazione. Il vostro tempo libero di oggi potrebbe essere pianificati tramite un senso di pollice verde: prendetevi cura di orti, balconi e tutte le zone della casa in cui sono presenti piante.

Serenità complessiva per voi Gemelli nella giornata di oggi. Venere vi pungola per esprimere la parte migliore di voi stessi, cioè quella più profonda e meno superficiale. Questo specialmente se fate parte della prima decade. Giove è tornato invece a sorridervi sentimentalmente e vi mette a stretto contatto con la persona amata: sarete molto coinvolti, soprattutto nel caso in cui siate nati tra il 22 di maggio e il 4 di giugno. Nel tempo libero di oggi vi dedicherete alla lettura ma chi è nato tra il 18 e il 21 giugno addirittura valuterà l’idea di andare al mare per una scappatella di inizio primavera.

La Luna è in angolo benefico in Scorpione. Potreste avvertire il bisogno di dormire più a lungo anche perché, per voi, il sonno è davvero essenziale e vanno smaltite recenti fatiche. Alcuni sogni avranno la funzione di scaricare delle tensioni, specie se appartenete alla seconda decade. Oggi con il partner potrebbe esserci qualche lieve dissapore. Nulla di grave: con la vostra dolcezza minimizzerete qualsiasi problematica. Dopo il lavoro abbandonatevi all’ascolto della musica: classica, pop o rock, specie se siete nati nella terza decade.

Un nuovo giorno di marzo che si prospetta gioioso e in armonia. Gli scambi con le altre persone oggi saranno sereni e nel segno del reciproco rispetto. La capacità di creare intesa con la vostra dolce metà non vi manca, avete una personalità empatica e comprensiva determinante nella vita di coppia. I single andranno incontro a svariati successi, soprattutto chi è nato tra il 24 e il 27 luglio. Oggi, dopo le fatiche lavorative, una bella e appagante passeggiata è proprio quello che ci vuole. Magari addirittura una prima escursione in spiaggia!

Oggi siete un po’ stanchi, forse affaticati dai recenti impegni lavorativi ma non solo. Venere in Pesci è dissonante e potrà rallentare un attimo il vostro ritmo abitualmente frenetico e senza stop, specialmente se il vostro compleanno avviene in agosto. Niente paura però: pausa e silenzio possono rivelarsi anche positive. In amore dovreste curare di più la parte emotiva, specialmente se siete nati ad agosto. Se invece la vostra nascita è a settembre potete contare sulla positività di Marte e Plutone. Dopo la routine lavorativa, anche in casa c’è molto da mettere in ordine. Ma questo non vi stressa, anzi, paradossalmente lo trovate rilassante.

Firmamento dei transiti gratificato dalla presenza di Mercurio in Acquario. Ci saranno armonia familiare, garbo, buonsenso e razionalità persino nelle piccole controversie. Godrete anche di un riposo notturno ritemprante e vi risveglierete pieni di energie. In amore vi darete da fare per il benessere della persona amata risolvendo con logica una questione che la vedeva preoccupata. Questo in particolare se siete nati tra il 3 e il 9 ottobre. Nel post lavoro ragionate molto sui vostri risparmi e magari chiedere consigli a qualche amico esperto di economia e finanza vi darà soluzioni importanti.

Prosegue a grandi balzi la vostra ascesa personale e pubblica grazie ad astri particolarmente positivi. Il Sole, Venere e Nettuno vi daranno capacità di relazionarvi con il prossimo in maniera empatica. La Luna nel vostro segno vi infonderà entusiasmo e pure bonarietà. Infine, Plutone in Capricorno vi regalerà razionalità di primo pelo. Sempre la Luna vi darà grande armonia nella vita di coppia, con vigore passionale e mentale. Dopo il lavoro cercherete di armonizzare al meglio le gestioni dei risparmi, specie se siete nati tra il 9 e il 16 di novembre.

Ottimi auspici astrologici per questo inizio di primavera. La Luna vi sorride in modo decisivo. S’innalzerà il vostro livello di sensibilità, di intuito, di attitudine alla simpatia e all’empatia. In amore una nuova fiamma vi invade il cuore ponendovi di fronte alla necessità di dichiararvi. I nati nella prima decade facciano attenzione a non fare passi falsi. Giove vi aiuterà a capire come investire in maniera corretta il vostro danaro, specie se appartenete alla seconda decade.

La Luna in Scorpione vi annuncia un giorno vivace. In famiglia non fate una questione di principio per ogni scambio di natura politica, ideologica o sociale. Abbiate sempre il timone del garbo e della razionalità che un illuminato Saturno in Acquario vi conferisce, specie se siete nati tra il 2 e il 5 del mese di gennaio. Sole e Venere continuano a darvi manforte in amore. La vostra tempra da duri e puri viene scalfita e intenerita dalla vostra dolce metà, specie se siete parte della terza decade. Plutone e Giove insistono per farvi tesaurizzare abilmente il vostro denaro, soprattutto se il vostro giorno di nascita varia tra il 9 e il 13 di gennaio.

Giornata particolarmente vivace ma anche ottimista e con buonumore. I rapporti con i vostri amici balzano in primo piano, sollecitando il quotidiano con svariate iniziative. Il Sole, Nettuno e Venere vi regalano fascino, savoir-faire e capacità di intrattenere il prossimo. Sentimentalmente parlando Marte in Toro può non favorirvi moltissimo, soprattutto se fate parte della terza decade. La vostra intelligenza e la vostra capacità di comprensione, però, risolveranno ogni problema di coppia. Non spendete troppo in questa giornata, specialmente se siete nati tra il 28 e il 31 gennaio: una configurazione planetaria vi rema contro.

Allontanata una fase di moderata negatività potrete aprirvi al nuovo giorno mettendo in gioco ogni vostra risorsa, così come anche le passioni e i desideri. Sole, Venere e Nettuno sono ancora ospitati trionfalmente nel vostro segno e daranno un innalzamento degli entusiasmi, della voglia di fare e anche della fase realizzativa. In amore la vostra dolcezza è il tratto dominante della capacità di sedurre che oggi caratterizza il vostro percorso sentimentale. Questo in particolare se siete nati dal 25 al 29 febbraio ma anche dal 17 al 20 marzo. Dopo il lavoro vi dedicata a interessi sentiti come lettura, cinema, musica e, per chi può, la danza. State attenti a non esagerare con lo sport se siete nati tra il 9 e il 12 marzo.