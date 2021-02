Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 24 febbraio

In questa giornata di febbraio potreste avvertire un pochino di stanchezza ma niente di grave, giusto un bisogno maggiore di relax e di riposo. La luna vi provoca qualche temporaneo calo di vitalità, specie se siete nati nella terza decade. In famiglia attenzione a non accendervi troppo nelle discussioni e nelle prese di posizione. In amore c’è la necessità di fare una scelta che riguarda la famiglia di origine. Il vostro partner vi aiuta a prendere la decisione giusta accompagnandovi pienamente in tutto e per tutto. Se siete single sarete obbligati a dividervi tra i vostri amici e un appuntamento che sembra molto promettente. I ragazzi che studiano avranno la possibilità di approfondire le materie umanistiche e letterarie. Chi nasce nella terza decade avendo Plutone ostile dovrà faticare un po’ di più, soprattutto nelle materie che riguardano la matematica.

Il transito di Sole e Nettuno in Pesci vi aiuta a vivere una giornata in famiglia, nell’armonia che più vi piace. Non vi accendete però più di tanto per questioni di tipo ideologico o politico che potrebbero turbare la tranquillità che alberga nel vostro gruppo. In amore Plutone, Urano, Nettuno vi offrono una completezza quasi totale con il vostro partner, specie se siete nati nel mese di maggio. Sarete dolci ed emotivamente partecipativi. Se siete nati nella prima decade sarete in grado di fornire prestazioni strepitose nelle materie matematico-scientifiche.

Mercurio continua a sostenervi, specie se siete nati tra il 28 maggio e il 4 giugno. Potrebbero esserci interventi dialettici nel segno del confronto ideologico ma saranno per la maggior parte conciliatori. Fate attenzione però a non farvi invischiare troppo in questi contesti. In amore ci sarà bisogno di un dialogo più morbido e tranquillo con il vostro partner. Approfittate di questa giornata per approcciarvi e muovervi in tal senso. I ragazzi che sono sui banchi di scuola o dell’università avranno successi considerevoli nell’area tecnico-scientifica, specialmente se appartengono alla prima decade.

Proseguono gli influssi benefici della Luna, che darà insieme al Sole un clima sereno a casa, in famiglia e con gli amici. Oggi Plutone potrebbe far sì che proprio in famiglia possano nascere alcune battaglie se non ideologiche quantomeno dialettiche. Mantenete il più possibile una posizione imparziale o comunque equilibrata. Con Urano, Marte e Sole al vostro fianco in amore oggi potrete osare e dichiararvi con chi vi sta facendo perdere il controllo e battere il cuore. I ragazzi studiosi di questo segno avranno un’ottima giornata dal punto di vista dello studio umanistico e di quello storico e filosofico. Questo specialmente se sono nati tra il 4 e il 14 di luglio.

Profilo astrologico discreto per oggi, con la Luna che alle 13:24 entrerà nel vostro segno. Non sarete manchevoli di energia, grinta e prontezza di riflessi mentali, che userete per sistemare anche qualche oggetto in situazioni che non funzionavano in casa. Urano vi invita a non mettervi in mezzo su discussioni di stampo ideologico. Sentimentalmente parlando oggi avrete una grande componente sia erotica che sentimentale. Assicuratevi che sia lo stesso anche per la vostra dolce metà! Per gli studenti invece ottimi risultati nelle materie tecnico-scientifiche e nell’area storica, qualche difficoltà invece in italiano e nell’esposizione orale delle materie in generale, se nati nella seconda decade.

Un cielo radioso vi consente di godervi questa giornata. Marte in Toro vi guarda benevolo: grazie a lui saprete essere concilianti e pacificatori. Fate però attenzione a non farvi trascinare in battaglie ideologiche e politiche, soprattutto se festeggiate il compleanno tra il 3 e il 10 di settembre. In amore ritrovate piena sintonia con la vostra dolce metà, in particolar maniera se siete nati ad agosto: trionferanno passione ed eros. Se siete studenti di scuola dell’obbligo o università avrete dalla vostra uno splendido Plutone in Capricorno, soprattutto chi è nato nella terza decade: sarete favorito in tutte le materie!

Oggi la configurazione planetaria vi favorisce solo moderatamente. La Luna vi guarda imbronciata fino al primo pomeriggio. Possibile che il vostro organismo chieda un po’ di riposo. In serata ci sarà un po’ di relax anche se Plutone potrebbe rappresentare un sollecito negativo per quanto riguarda le discussioni politiche in famiglia. Occhio a parlare di questioni sociali o di giustizia, specialmente se fate parte della terza decade. I single del vostro segno oggi potranno ottenere successi e conferma del loro fascino. Molto favorito il campo della mera avventura erotica. I ragazzi di questo segno facciano attenzione a non prendere sotto gambe le materie scientifiche.

Un nuovo giorno si apre in maniera gratificante. Il Sole è ospitato in Pesci e vi dà buonumore e percettività. Soltanto tenete a bada il vostro pensiero ideologico in relazione alla politica e alla crisi sociale. Anche perché il vostro segno è tipicamente battagliero e potreste rimanere invischiati in posizioni nette di cui potreste poi pentirvi. Nettuno e Plutone in angolo positivo vi allietano questa giornata anche a livello sentimentale. Se siete single non vi mancherà la compagnia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Gli Scorpione studenti saranno favoriti in italiano e nelle lingue straniere, soprattutto se festeggiano il compleanno a novembre.

Molti aspetti positivi, in linea di massima, per la giornata odierna. Giove e Saturno in Acquario vi daranno un po’ di alleggerimento in famiglia, visto che negli scorsi giorni i rapporti sono parsi tesi. Nettuno però può rendervi comunque molto polemici sulle tematiche sociali, specie se siete nati tra l’8 e il 13 dicembre. In amore siete perfettamente sulla stessa lunghezza d’onda della persona che avete al vostro fianco, come ormai non accadeva da tantissimo tempo. Periodo un po’ noioso invece per i single della terza decade. A scuola o all’università, per chi è nato tra il 12 e il 19 dicembre grandi risultati nell’area umanistica.

Unico pianeta a contrastarvi oggi è la Luna, fino al primo pomeriggio. Forse però, dopo un po’ di riposo, le cose miglioreranno, anche perché riuscirete – grazie a Plutone – a esprimere correttamente le vostre idee nel contesto familiare. Attenzione però a non esporvi troppo o farvi lasciar trasportare dalle polemiche. In amore oggi può tornare utile una volontà di ascolto con il vostro partner, poiché aiuterà a diradare un po’ di nubi specialmente nel caso siate nati nella seconda decade. Per gli studenti invece l’amicizia di Mercurio e Saturno sarà decisiva per lo studio.

Clima astrale abbastanza positivo, con Venere che vi guarda benevole. Praticherete con successo i vostri sport preferiti. Il Sole vi farà intraprendere discussioni politiche, specie se appartenete alla terza decade di questo segno. Cercate di tenere le giuste distanze. Oggi in amore a farla da padrone è l’eros, in special maniera se siete nati nella terza decade. Per ciò che riguarda lo studio, invece, Saturno e Mercurio vi aiuteranno nella preparazione di alcuni esami.

Transiti particolarmente luminosi oggi con la Luna che è benefica sin dal primo pomeriggio. Darà manforte alla vostra vita familiare, settore in cui ritrovate armonia e intesa. Il Sole potrebbe coinvolgervi in qualche discussione politica o sociale dove sarete chiamati a prendere posizioni o schieramenti: mantenetevi però al di sopra delle parti, soprattutto se fate parte della seconda decade. Giornata particolarmente magica per i sentimenti: Urano in Toro esalta la parte costruttiva e razionale dell’amore, specie per la prima decade. Marte e Plutone saranno invece presenti specialmente per chi è nato nella terza decade, con note pulsanti di desiderio. Se state studiando o preparando un concorso i pianeti vi favoriranno un po’ in tutte le aree di studio, con i nati in marzo che troveranno beneficio specialmente nell’area umanistico-letteraria.