Oroscopo del 22 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Momento astrale che vi vede in ottima forma psicofisica, pronti e scattanti. Il Sole vi assiste dal segno dei Pesci e vi predispone tante iniziative e interessi di ogni tipo di cui diventare promotori. Venere in Acquario vi dà una corrente di energia che mettete a frutto in ogni campo di attività. In amore la Luna è un po’ negativa e voi siete indecisi se compiere una mossa azzardata ma che il cuore vi dice di fare. Fidatevi del vostro cuore e osate senza farvi bloccare da inutili paure. In ufficio siete il motore dell’impresa che vi viene affidata e non vi fa difetto l’inventiva, soprattutto se fata parte della terza decade.

Moto dei transiti che vede splendere la Luna in Cancro in ottimo aspetto con il vostro segno. Riceverete espansività, fortuna e gioia di vivere. Vi attivate per risolvere ogni piccolo dettaglio sbagliato in famiglia. In amore potreste avvertire qualche piccolo dissapore con il vostro partner. Chi di voi è single, invece, grazie al riscontro di una persona conosciuta da amici, scopre una scintilla di passione che si può accendere. Non tiratevi indietro. Le vostre capacità lavorative sono oggi tese al massimo poiché Sole e Mercurio vi stimolano a dimostrare quanto valete.

Transiti planetari un po’ tesi per i Gemelli. Nettuno mette i bastoni tra le ruote per osteggiarvi e darvi qualche piccolo contrattempo. Anche il Sole installato in un segno non proprio congeniale come quello dei Pesci e può farsi sentire manchevoli di sintonizzazione immediata con il prossimo. Sentimentalmente c’è un po’ di noia nei rapporti di coppia consolidati ma diciamo che fa parte del pacchetto, specie se si vive insieme. Cercate di non manifestare atteggiamenti stanchi o capricciosi e le cose si aggiusteranno. Una committenza lavorativa molto impegnativa vi fa perdere più tempo del previsto ma una volta concluso l’affare chiudete la giornata con soddisfazione, specie se fate parte della seconda decade.

Transiti odierni positivi per voi, in tutte le decadi. La Luna è in congiunzione proprio con il vostro segno, Nettuno e il Sole vi allietano la giornata donando sensibilità, intuito e sesto senso. In amore chi ha una relazione fissa si gode una placida ma forse noiosa corrispondenza da parte del partner, specie se festeggia il compleanno dall’11 al 15 luglio. In lavoro concludete con molta facilità un’incombenza impegnativa ma Plutone rema contro a chi è nato tra il 14 e il 18 luglio. Successi invece per chi nasce dal 9 al 12 dello stesso mese.

Profilo dei transiti un po’ velato da aspetti contrastanti. Marte vi dà alti e bassi nel tono e nell’umore, specie se fate parte della terza decade. Potreste avere qualche problemino in famiglia, specialmente con figli e figlie e se festeggiate gli anni dal 14 al 22 agosto. La Luna vi darà la possibilità di scaricare un po’ di tensione, magari nello sport. Siete legati sentimentalmente al ricordo di una persona che vi ha molto toccato il cuore di recente. Prendete coraggio e provate a far capire di essere interessati. Se svolgete una professione autonoma portate a termine con grande abilità una committenza ricevuta tempo fa.

Numi celesti sorridenti in questa giornata, specialmente se siete nati nella prima decade. La dimensione familiare è particolarmente centrale oggi: sarete un punto di riferimento per tutti. In amore l’unione con il vostro partner va a gonfie vele, soprattutto se appartenete alla terza decade. Plutone vi darà capacità di saper esprimere i sentimenti. La buona sorte oggi tocca sia i single sia le persone che hanno già una relazione. In ambito lavorativo la vostra efficienza e il vostro impegno vi sottolineeranno sempre come vincenti nella vostra professione.

Bel cielo astrologico che muove le vostre imprese e i vostri stati d’animo. Avrete generosità, umanità, sensibilità affettiva specie in campo amicale e familiare. In amore l’organizzazione di un viaggio estivo unisce voi e il/la partner in un momento di complicità. La scelta del luogo e di tutto il resto sarà vagliata insieme. Se siete da poco in una relazione non chiedete troppo alla persona che state frequentando, soprattutto quello che non può dare. Voi sarete vibranti e solari specie se nati tra il 4 e il 12 ottobre. In ambito professionale attenti alla conclusione positiva di una committenza ricevuta, soprattutto se siete liberi professionisti.

Firmamento planetario un po’ imbronciato, dovete mettere grinta e strategie nella giornata odierna. La vita familiare riserverà qualche noi, specie se da genitori dovete crescere ragazzi adolescenti. Il dialogo costruttivo può riabilitare un ambiente positivo. Continua anche la grande positività in amore: Plutone in Capricorno vi darà gioia. Se siete single o anche se avete già una relazione vivrete una giornata davvero indimenticabile! Professionalmente parlando forti e positivi indicazioni astrali vi chiedono attenzione nel maneggio di denaro, soprattutto se siete nati nella prima o terza decade.

Marcia positiva di Venere nel segno alleato dell’Acquario. Il pianeta vi donerà grande capacità e volontà di imporvi in vari campi della vostra vita. Bonario e generoso risultare anche il settore familiare, mentre in amore la farà da padrona una bella alchimia erotica con la vostra dolce metà. I single invece sperimenteranno un notevole gusto dell’avventura, soprattutto se nati tra il 3 e il 7 dicembre. Giornata molto positiva anche in ambito lavorativo, specialmente se svolgete un’attività legata alla comunicazione o ai viaggi.

Mattinata baciata dalla positività di Marte in Toro ma anche di Plutone nel vostro segno. Ottenete anche più di quanto speravate dalla giornata grazie ai vostri modi gentili e dolci. In famiglia riuscirete a essere il centro di confidenze e affetti. In amore vivete una fase di corrispondenza da parte del partner, soprattutto se siete nativi della terza decade. Guardando all’ambito lavorativo, un rapporto nuovo ravviva i vostri intenti soprattutto se abbracciate un’attività indipendente o che riguardi l’insegnamento e la moda.

Giornata in cui il Sole transita in angolo positivo. Marte e Urano invece vi ostacolano ma nulla di grave: il vostro calore umano vi farà superare ogni potenziale situazione di intralcio. In amore un sentimento passato può ritrovarsi sulla strada: gli astri vi consigliano di pensarci su prima di chiudere di nuovo le porte, specie se siete nati tra il 24 e il 29 del mese di gennaio. Capitolo lavoro: momento di non totale sintonia con i vostri capi e quindi faticoso: fatevi scivolare via le polemiche e provate a far finta di nulla.

Una dolcissima Luna in Cancro vi consentirà di vivere in armonia la vostra vita familiare e di relazionarvi a figlie, figli, fratelli e sorelle in modo sereno. Se vi dedicate allo sport fate più attenzione del solito, soprattutto se fate parte della seconda decade. Una splendida posizione sempre della Luna e di Nettuno vi consentirà di dichiarare il vostro amore a una persona che di recente vi ha colpito. Non date retta a qualche piccolo inciampo comunicativo passeggero: vi verrà perdonato. Se siete single gli astri vi consigliano di osare. In ambito professionale una gran forza di realizzare e inventare vi caratterizza, con Nettuno, Urano, Marte e la Luna che guidano positivamente i vostri passi.