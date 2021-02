Oroscopo del 19 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

La Luna vi rende più facile l’esistenza oggi e vi favorisce. Avete davanti una giornata in cui la gioia di vivere si associa a una forma psicofisica eccellente. Buoni i rapporti in famiglia, il vero punto di riferimento della vostra esistenza. Il team Sole-Nettuno vi rende decisamente romantici. Un incontro recente vi ha fatto battere il cuore e non smette di abitare nei vostri pensieri. Prendete il coraggio a due mani e inviate il segnale giusto! In lavoro è tutto un fiorire di iniziative e progetti, dai quali ricaverete notizie molto buone soprattutto se fate parte della terza decade.

Cielo con ottimi transiti planetari. La Luna si unisce a Urano e Marte per favorirvi. In amore non vi tirate indietro al cospetto della legge del desiderio. Plutone sarà vostro alleato e vi darà grande energia, non solo erotico-sessuale ma pure mentale, specie se festeggiate gli anni tra il 10 e il 14 maggio. Se intraprendente una libera professione ci sarà una partita avvincente da disputare, nella quale vi mostrerete esperti di tattica ma pure di fair play, che vi darà l’occasione per aiutare chi stimate.

Quadro astrale sereno-variabile per oggi. C’è una bella e passionale Venere ma anche un Sole con Nettuno un po’ contro. Non vi preoccupate, niente di grave in realtà, anche perché la maggior parte dei pianeti sono dalla vostra parte. Però occhio a potenziali scatti d’ira da limitare. Un clima particolarmente sentimentale non vi aggrada troppo, essendo voi un segno scanzonato che vive l’amore in allegria. Ma adattatevi al mutato clima celeste e siate comprensivi con la dolce metà. Significativa occasione lavorativa e di investimento economico per questa giornata: non potete tirarvi indietro, soprattutto se festeggiate gli anni tra il 17 e il 21 di giugno.

Costellazione planetario in cui subite la negatività di Plutone, specie se siete della terza decade. Nulla di grave perché questo transito parte dal 2008 e terminerà non prima del 2023: ve la siete cavata, continuerete a farcela. Curate molti i rapporti familiari e interpersonali. In amore esplode intensa la passione dopo San Valentino. Marte in Toro vi sorride: non smettete di provare emozioni, che si tratti di un nuovo rapporto o di una relazione duratura. Consiglio valido soprattutto per chi fa parte della terza decade. Oggi maneggerete il denaro con grande disinvoltura, soprattutto se festeggiate gli anni nella terza decade. Il vostro fiuto da speculatore vi farà approfittare di un affare particolarmente fruttuoso.

Strepitosa Luna nel vostro segno amico dei Gemelli: vi consentirà di andare avanti con grande senso morale e materiale, con una visione del mondo lucida e un sapere che si affina. Tutto questo soprattutto se fate gli anni tra il 3 e il 9 di agosto. In amore un’esplosiva voglia di sentimenti intensi e ricambiati esplode dentro di voi, soprattutto se siete nati dal 2 al 12 agosto. Lavorativamente parlando emergono nuove iniziative che daranno spazio al vostro estro personale, sia che svolgiate una libera professione che durante un lavoro da dipendente, magari statale.

Cielo privo di nuvole. Urano pilota le danze e vi rende amabili, di buonumore e in generale rilassati. Sarete anche sensibili e mostrerete un grosso intuito a partire dalla prima serata. In amore Nettuno da un lato vi stimola ad attivare posizioni di conquista, Plutone dall’altro vi suggerisce tattiche di attesa. Chi vince? Probabilmente quest’ultimo. Avvertitene gli influssi benefici soprattutto se siete nati tra il 9 e il 15 settembre. In ufficio non date retta ai pettegolezzi oggi: procedete per la vostra strada senza che queste cose vi facciano perdere tempo prezioso.

Saturno e venere continuano ad abitare nel segno congeniale dell’Acquario. La giornata nasce sotto ottimi auspici e sarà senz’altro molto positiva. In amore adesso il vostro spirito indomito terrà il timone sentimentalmente. Siete pronto per scelte affettive controcorrente, un qualcosa che spesso si è rivelato sintomo di fortuna per poi. Farete scelte apparentemente folli ma in realtà molto studiate, specie se fate parte della terza decade. In ambito professionale l’impegno che ci state mettendo restituisce risultati di grandezza. Costruite e inventate il vostro futuro senza ansie economiche: le vostre finanze finalmente vi sorridono! Non vi resta altro che afferrare una possibilità di investimento che vi passa proprio sotto gli occhi.

Un robusto gruppo di pianeti – in particolare Marte e Urano – creano qualche contrarietà nel vostro scorrere tranquillizzante dell’esistenza. Ma la cosa, in fondo, non vi dispiace: voi non amate la monotonia! In amore vi piacerà assaporare passioni fino all’ultimo respiro, al contempo però mostrando romanticismo. Grazie a Plutone il senso di realtà con cui vi fate valere nella vita pratica vi aiuterà a coniugare ragione e sentimento. Sempre Plutone in Capricorno dispensa fortuna professionale che addirittura durerà fino alla fine dell’anno, soprattutto se appartenete alla terza decade.

Venere rischiara il vostro cielo. Una grande energia grintosa vi accompagna nelle azioni di oggi e Mercurio vi invita a non trascurare gli affetti familiari. Alle questioni in sospeso sarebbe l’ideale mettere la parola “fine”. In amore un sentimento antico sembra riaffacciarsi facendo riaccendere nuove speranze e nuovi desideri. Mentre lavorativamente parlando un Plutone mediamente positivo per la terza decade vi imporrà di seppellire l’ascia di guerra, padroneggiando il tutto con mosse preparate.

Lievi contrarietà passeggere a inizio giornata, in seguito strada spianata e sicura davanti a voi. Organizzate un invito di famiglia: riunirete i vostri cari in felice compagnia e darete verve comunicativa ai vostri affetti. Nettuno e Luna in amore stanno combinando di far cadere pian piano le vostre resistenze razionali per dar spazio all’emotività, soprattutto se siete single e festeggiate il compleanno dal giorno 28 dicembre al 5 gennaio. Saturno e Mercurio prevedono una bella forza di concentrazione razionale in ambiente d’ufficio, specialmente per i nati nella seconda o terza decade. Ne farete un uso eccellente anche se dovete sostenere esami e concorsi.

Ottimi aspetti planetari per questa giornata. Buon senso di lucidità e calore umano sapranno darvi gratificazioni affettive non indifferenti, specie se fate gli anni a febbraio. Sentimentalmente parlando navigate in questo giorno di fine inverno in acque tranquille. L’avvenire radioso che si prospetta con la persona che avete al vostro fianco ve lo siete proprio meritato! Sappiate conservarlo con pazienza, in particolar maniera se festeggiate gli anni dal 2 al 10 febbraio. Se ambite ad arrivare a posizioni di comande lavorative dovrete fare chiarezza in voi stessi e riordinare le vostre carte con cui desiderate sfondate. Però non intestarditevi troppo: questa infatti è la stagione della semina.

Transiti planetari segnati dalla presenza di Marte che abita felicemente il segno amico del Toro portando buoni influssi di salute, fortuna, forma fisica e slanci affettivi. La vita familiare appare gratificata dal sorriso di Giove in Acquario: ottimi i rapporti con figlie, figli, sorelle e fratelli. La Luna in serata imbroncia un po’e può provocare qualche piccolo capriccio della persona amata. Se siete single invece è molto probabile che si possa infatti ripetere un incontro con una persona speciale sorprendentemente già vista ma poi non più incontrata. Ne assaporate tutte le conseguenze. In ambito lavorativo quasi tutti i pianeti vi daranno razionalità, intelligenza, lucidità mentale. Ne approfittate se siete sui banchi di scuola e studiate materie scientifico-matematiche ma pure se fate una qualsiasi professione.