Oroscopo del giorno, le previsioni del 14 febbraio segno per segno

Giornata di San Valentino con molti pianeti in aspetto benefico! La vostra forma fisica e la capacità di scelta sono rigogliose: sappiate approfittarne! Nella giornata dedicata agli innamorati andiamo a vedere quali sono i segni che possono intrecciare grandi passioni. Sicuramente il dolce e sensuale Cancro per quanto riguarda la prima posizione, in seguito anche Bilancia che tempera la vostra impulsività. Infine il tenebro e razionale Capricorno che vi ammalia con la sua impassibilità. In ambito lavorativo siete in uno stato di grazia! Se siete nati a inizio aprilo però occhio a non puntare troppo in alto.

Buone influenze planetarie, in particolare dal duo Urano e Marte, specialmente se festeggiate il compleanno dal 2 al 9 di maggio. In amore i vostri segni con maggiore attrazione sono sicuramente il caloroso e generoso Leone, il coinvolgente e sensuale Scorpione ma anche Capricorno e Venere, con sesso a volontà ma scarse manifestazioni emotive. A lavoro siete infaticabili e sempre operosi, forse accusate solo un po’ di stanchezza nel lavorare di domenica.

Configurazione planetaria decisamente positiva con Sole, Giove, Saturno, Venere e Mercurio nel segno amico dell’Acquario. Stato di salute tonico e rilassate, potete gestire situazioni con razionalità ed equilibrio. Nel giorno di San Valentino i segni con cui può esplodere la scintilla sono Vergine (bollente a letto per una sessualità travolgente ma con scarsa emotività), Sagittario (più coinvolto emotivamente) e Pesci (teneramente fantasiosi). Capitolo lavoro: se lavorate anche di domenica come liberi professionisti, Urano vi darà la capacità di non lasciarvi sfuggire alcuna occasione, specie se siete parte della prima decade.

Quadro planetario abbastanza positivo in cui splende la presenza della Luna in Scorpione. Nel giorno degli innamorati una grande affinità potenziale con il segno della Bilancia, con il quale si può sperimentare un legame sensuale ma anche romantico. Segue il Capricorno, con cui si crea una passione spesso bruciante ma da governare. Un bel prospetto anche l’Ariete, stimolante ma forse a tratti troppo focoso! Parliamo di lavoro: Nettuno vi farà da guida oggi. Riuscirete dunque a svolgere ogni mansione con disinvoltura, specie se fate parte di seconda o terza decade.

Il Sole, Saturno, Giove, Mercurio e Venere, così come Marte e Urano vi daranno qualche batticuore in più. Potrebbe esserci un calo di sicurezze ma La Luna in Sagittario guida i vostri passi. Quali sono i segni con cui instaurare un bel rapporto? Senz’altro quello dello Scorpione può farmi sperimentare emozioni indimenticabile. Anche l’Acquario potrà essere scongelato dalla sua algida distanza siderale. Così come ci sono notevoli affinità con Toro, con cui condividere generosità. Capitolo lavoro: il Sole vi mette i bastoni fra le ruote e potreste subire un calo di rendimento, specie se nati tra l’8 e il 15 di agosto. Rimedierete però molto rapidamente.

Luna in Sagittario rende il vostro cielo sereno variabile. Nettuno tende a farvi perdere un po’ il controllo ma questo non si rivelerà necessariamente un male. In amore, nel giorno di San Valentino il segno che più di tutti può conquistarvi è difficile da individuare, perché il vostro segno è molto vivace sessualmente ma impaurito dai sentimenti. Pesci e Sagittario vi mandano letteralmente in orbita, anche Gemelli compensa la vostra anima con la curiosità e il gusto per la scoperta. Un po’ di caos nel lavoro ma ogni tanto può succedere: abituatevi a prevederlo e regolatevi di conseguenza.

Giornata molto radiosa e positiva. Sole e Luna si dispongono felicemente nei segni amici di Acquario e Sagittario, dandovi ottimo equilibrio tra parte attiva e ricettiva. Sappiate sfruttare questo momento molto positivo! I segni con cui stabilire un legame? In primis il Capricorno, segno passionale a cui voi date il giusto contributo di poesia e romanticismo. Poi anche il contraltare zodiacale Ariete, solo voi riuscite a domare. Infine anche il tenero Cancro, con cui sviluppare un rapporto intensamente erotico. A lavoro, se lavorate anche oggi, avete da concludere un importante impegno degli scorsi giorni ma ci riuscite con caparbietà e responsabilità.

Plutone oggi vi dona magnetismo e capacità di seduzione. Venere, Sole, Mercurio, Giove e Saturno disarmonici danno stimoli provocatori ed elementi di pungolo per lanciarvi verso conquiste insperate, specie se festeggiate gli anni dal 2 al 15 novembre. A livello di intesa amorosa, potreste formare una bellissima coppia con il vostro contraltare zodiacale del Toro, così come sarete in grado di sciogliere il cuore di ghiaccio di un Acquario. Anche con il Leone potreste trovare espansione e generosità. Se lavorate anche oggi il Sole vi provoca a dare di più e voi accettate la sfida, portando a casa una vittoria meritata!

Luna oggi vi rende aggressivi, competitivi, desiderosi di emergere e sfondare in ogni campo. Il Sole e Venere si trovane oggi in angolo armonico: parte attiva e affettiva si trovano in perfetto equilibrio. A San Valentino i segni con cui legare di più sono sicuramente Gemelli, Venere (con cui c’è una vera e propria esplosione di sessualità), Ariete e Leone (in tono però più amichevole). Se lavorate anche di domenica ci sarà un momento di scarsa comunicazione con i colleghi ma la vostra efficienza professionale resterà al top.

Firmamento planetario estremamente positivo per il vostro segno. Vita familiare e affettiva con costanti benefici. La Luna vi gratifica in serata con rapporti amichevoli e scambi intellettuali. Il vostro San Valentino sarebbe fantastico da trascorrere con un segno Ariete, che vi stimola e vi porta ad abbandonare spesso il vostro proverbiale controllo. Benissimo anche l’Intesa con Cancro, così come la Bilancia può rivelarsi una compassata bomba sexy. Se lavorate anche in questa domenica trovate la maniera di risolvere senza scontri una controversia che si è venuta a creare tra due colleghi vostri amici.

Progetto celeste che parteggia totalmente per voi. Oggi vi godete una giornata equilibrata e serena. San Valentino e i segni con cui passarlo? Sicuramente in primis il sensuale e coinvolgente Toro ma anche il contraltare dialettico Acquario, così come il Leone con la sua prorompente forza di eros e sensualità. La vostra competenza lavorativa – se lavorate pure oggi – non ha rivali in questo giorno. Vi assistono il Sole e Saturno per darvi un momento di grande fioritura artistica.

Venere elargisce i suoi favori soprattutto a chi è nato dal 23 al 27 febbraio. In amore, nel giorno di San Valentino la vostra grande intesa potrebbe essere con Gemelli, segno molto diverso dal vostro ma che vi dà leggerezza e allegria. Benissimo anche il segno della Vergine, vostro contraltare dialettico, che grazie a voi scopre emozioni e sentimenti. Anche con il Sagittario ci sono slancio ed estro. Sessualità ginnica con Capricorno e Scorpione. In ambito lavorativo non interessatevi più di tanto a certe chiacchiere che girano e continuate a essere equilibrati.