Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 9 febbraio

Quadro planetario molto incoraggiante che apre un nuovo giorno positivo, con diversi pianeti allineati a vostro favore. Venere splende nel segno amico dell’Acquario, mentre Marte occupa il segno del Toro. Vi caratterizzerà un travolgente entusiasmo e riuscirete ad armonizzare la vita familiare grazie alla vostra energia con fiducia, generosità e fantasia. Il Sole continua a darvi calore umano, protagonismo e gioia di vivere. In amore Marte, Giove e Venere vi consentono di prendere decisioni significative in campo affettivo. Una persona che vi fa battere il cuore merita che vi facciate avanti. Non lasciatevi frastornare da paure non reali che Plutone potrebbe inocularvi, specie se siete nati tra il 14 e il 17 aprile. In lavoro il Sole donerà capacità di organizzare in maniera efficiente e funzionale le mansioni, specie se siete nati tra il 10 e il 13 aprile e svolgete un’attività indipendente.

Siete in armonia con il mondo, portati a vivere la vostra dimensione autentica, cioè quella di far parte di una famiglia ed essere un punto di riferimento per altre persone. La vostra salute è buona come suggeriscono anche Urano, Plutone e Nettuno. Chi di voi è nato nella prima decade ha la possibilità di curare in maniera risolutiva patologie piccole e o grandi. A livello sentimentale puntate alla stabilità e alla continuità dei sentimenti. La Luna è al vostro fianco, in Capricorno. I capi sono forse un po’ esigenti a lavoro ma andate avanti per la vostra strada, che Plutone vi spianerà specie se siete nati nella terza decade.

Venere in Acquario vi dà sollecitazioni di varia natura in famiglia ma anche nelle amicizie. L’entusiasmo si alza e vi rende euforici. Sarete molto coinvolti nell’organizzazione di svaghi, interessi culturali, evasioni ludiche, anche se tutto potrebbe diventare caotico e un po’ troppo inconcludente. Affidandovi alle persone care sarete sicuri di non fallire. Gli astri tendono a favorirvi anche in amore: il Sole è in angolo splendido dall’Acquario e vi garantisce un’intesa perfetta con la vostra dolce metà. Il duo Giove-Venere darà vigore alle imprese amatorie se festeggiate gli anni tra il 21 e il 24 maggio. Se invece siete nati in giugno attenzione ai passi falsi: Nettuno è contrario. Gestite il lavoro con garbo, equilibrio e razionalità, specie durante una questione che si viene a creare tra colleghi in ufficio.

Gioco dei transiti mediamente positivo. Restano poche negatività però in cielo, specialmente quella di Plutone che colpisce la terza decade. Servirà sostenere delle sfide in ambito familiare e affettivo ma a darvi manforte ci sarà Nettuno, che vi sosterrà se siete nella seconda decade e nella prima parte della terza. In amore vivete un momento particolare, senza timidezza e pacatezza. Ritroverete maggiore grinta n voi stessi, che esibirete in ambito erotico e passionale. Capitolo lavoro: l’apatia e la noia tipico del vostro segno non vi facciano andare incontro a problemi! Dovete dimostrare di valere. Chi è nato nella terza decade e svolge una professione legata all’arte e alla cultura in generale avrà nuovi spunti creativi.

Transiti che si stanno trasformando da negativi a positivi. Vi viene offerta la possibilità che alcune scelte affettive e familiari si aprano in modo più agevole e benefico. I moti planetari inviano la loro carica di energia, specie se festeggiate gli anni tra il 15 e il 23 agosto. Il vostro cuore chiede invece di essere ascoltato: non mettetegli addosso il silenziatore! Una combinazione favorevole vi invita a prendere decisioni e iniziative importanti: non ve ne pentirete. Urano, Saturno, Giove e Marte vi stimolano a livello lavorativo. Si profilano svolte professionali di tutto rispetto per il prossimo futuro.

Situazione celeste benefica e positiva. Marte in Toro vi mette nelle condizioni di dover prendere in mano questioni di famiglia e interpersonali. Al vostro fianco ci sono anche Urano e Plutone, quindi tutto si risolverà senza difficoltà. In amore Nettuno è contrario e potrebbe non darvi una completa intesa con la persona amata nella giornata odierna. Nulla di grave, però: con pacatezza, equilibrio e affabilità troverete la maniera di aggiustare ogni fraintendimento. I single nati nel mese di agosto avranno degli exploit erotici. Nel comparto lavorativo le vostre capacità di mediazione saranno decisive per risolvere un conflitto tra colleghi, entrambi vostri amici.

Sole e Venere insieme all’appoggio di Giove vi sostengono. Dal segno dell’Acquario arriveranno benessere psicofisico, vitalità e intelligenza. Sempre per voi Bilancia Saturno produrrà un’energia interiore e forza di persuasione sul prossimo che, unite a una verve intellettuale non di poco conto, saranno decisive per la giornata. Capitolo sentimentale: ottimo scambio emotivo e di fusione di anime tra voi e la dolce metà, che sia occasionale o di lunga durata. Se siete nati nella prima decade avrete la possibilità di giocarvi carte che potranno migliorare ancora di più l’intesa amorosa. Per chi è nato nella seconda o terza decade, invece, la partita sarà più difficile da fronteggiare. Per i nati dal 15 al 18 ottobre bisognerà stare attenti a non fare passi falsi, dato che Plutone è ostile. In ambito lavorativo non esagerate con il rigore verso i vostri dipendenti: il garbo e la dolcezza pagano sempre di più.

Momento di grande successo in vari campi, anche se la situazione è ancora in fase di programmazione. Saturno, Giove, Venere, Mercurio e il Sole vi guardano ancora imbronciati in Acquario, quindi è necessario temporeggiare nelle decisioni da prendere in campo professionale e familiare, questo specialmente se festeggiate il compleanno nella prima o nella seconda decade. In amore l’organizzazione di una gita, un viaggio o un ritrovo con la vostra o il vostro partner vi impegnerà in modo totale. Lavorativamente è arrivato un treno molto generoso per voi, un’opportunità fruttuosa specie per i lavoratori in proprio: non potete rifiutare!

Giove positivo per il vostro segno: il pianeta vi promette un aumento di entusiasmo e calore umano già piuttosto rilevante in voi. Lo stesso pianeta potrebbe tuttavia portarvi a essere un po’ troppo impetuosi e a non farvi riflettere prima di agire. Fate attenzione e ricorrete al self control, specialmente se festeggiate il compleanno tra il 30 novembre e il 5 dicembre. In amore vi godrete un po’ di intesa con la vostra partner grazie alla presenza di Mercurio, Venere, Saturno e Giove: ci sarà uno slancio dinamico a livello di eros ed emozioni. Per i single di novembre successi strepitosi. Lavoro: clima intriso di chiacchiere specie se appartenete alla prima o alla seconda decade. Non date peso ai gossip, vi farebbero soltanto perdere tempo.

Orizzonte astrale un po’ impegnativo ma le sfide vi stimolano e vi fanno sentire più vivi. Avrete innalzamento delle capacità persuasive e notevoli facoltà oratorie specialmente se appartenete alla prima e alla seconda decade. In amore sperimentate una fase in cui avete molti corteggiatori che vi fanno il filo, specialmente se appartenete al gentil sesso. Fascino alle stelle per chi è nato tra il 12 e il 16 di gennaio. Se siete maschi invece avrete una bella chance di conquistare una donna in precedenza ritenuta irraggiungibile, specialmente se fate gli anni tra il 24 di dicembre e il 4 di gennaio. In ambito lavorativo Nettuno vi darà ottime capacità gestionali ma non siate troppo autoritari: la gentilezza è l’arma migliore e la più efficace.

Cielo leggero per questo nuovo giorno del mese in cui festeggerete, in linea di massima, il vostro compleanno. Venere, Mercurio, Sole, Saturno e Giove vi daranno manforte, con Marte e Urano in Toro a contrastarvi. Raccogliete ancora successi amorosi con Mercurio che vi darà la possibilità di rafforzare un legame creatosi di recente, specie se festeggiate il compleanno tra il 16 e il 19 febbraio. Venere illumina il cammino di chi è nato in gennaio promettendo faville erotiche sia in relazioni stabili che in flirt occasionali. In ambito professionale la vostra diplomazia sarà l’arma determinante e lo dimostrerete anche oggi per risolvere un caso spinoso.

Cielo sereno-variabile per voi oggi. Possibile assistere a momenti di nervosismo, specie nel settore familiare e in particolare nel rapporto tra genitori e figli. Fate attenzione a non esagerare in tendenze autoritarie o in scatti della vostra volontà che non vengano supportati dalla riflessione. Questo specialmente se festeggiate gli anni dal 3 al 10 marzo. Da controllare la salute dei vostri piedi e delle vostre gambe. In amore respirate un po’ di aria apatica e la cosa vi mette inquietudine ma non vi preoccupate più di tanto: è una fase normale, specie se siete in un rapporto di lunga durata che prevede la condivisione di gioie e noi reciproche. Urano, Marte e Plutone favorevolissimi per quanto riguarda le prime esperienze erotiche per i giovani di tutte le tre decadi. A lavoro non vi lasciate frastornare dall’emotività: sappiate essere razionali e presenti in voi stessi.