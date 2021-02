Giochi con me? Arriva un lupo nero!!

C'è un lupo nero che si aggira nella foresta alla ricerca di un bimbo sperduto. La nostra storia di copertina è solo la prima di tante avventure che questa settimana ci porteranno anche a scoprire la Divina Commedia, il corpo umano e tanti nuovi amici. Buona lettura! Condividi:

IL TUNNEL di Anthony Browne ed. Camelozampa Età consigliata: da 8 anni Diversi in tutto e per tutto, Jack e Rose non fanno che litigare. Finché, un giorno, la mamma non li costringe a uscire assieme. Fratello e sorella si dividono sulla soglia di un tunnel: lui si intrufola alla ricerca di avventure, lei lo aspetta fuori, timorosa. Ma il tempo passa e Jack non ritorna: Rose raccoglie tutto il suo coraggio ed entra nel tunnel, per cercarlo. È il passaggio verso un altrove fiabesco, surreale e spaventoso. In libreria dall’11 febbraio

LUPO NERO di Antoine Guilloppé ed. Camelozampa Età consigliata: da 4 anni Un bambino che si incammina, la neve, un bosco fitto di alberi. Due occhi a fessura che lo fissano dall'oscurità. Alle sue spalle si materializza una sagoma sinistra, quella di un lupo, che lo segue nel folto del bosco... Un crescendo incalzante e drammatico, fino al toccante colpo di scena finale. (montaggio clip Antonio Augugliaro)

UN ANNO IN FESTA di Allegra Agliardi Ed. Electra Kids Età consigliata: da 6 anni In 12 mesi ho fatto il giro del mondo, prima su una nave cargo, poi su un grande veliero, per scoprire le feste e tradizioni dei popoli della terra. Ho visitato il Giappone, l’India, la Svezia… sono arrivato fino in Papua Nuova Guinea! Poi sono sbarcato in Africa e da lì ho attraversato l’Atlantico, alla scoperta del continente americano. A dicembre sono tornato a casa, dove ho ritrovato la famiglia e gli amici. Ogni popolo celebra le festività in modo diverso: c’è chi si traveste e si dipinge il volto, chi canta e balla, c’è chi va a cavallo e chi in canoa. Ma per tutti stare insieme è la festa più bella!

ROSS Come sopravvivere alle medie con un occhio solo di Rob Harrell Ed. ElectaKids Età consigliata: da 9 anni Ross ha dodici anni e vorrebbe tanto essere un ragazzino qualsiasi che frequenta le medie. Ma a scuola tutti sanno che ha una grave, quanto rara malattia all’occhio. Le cure affliggono la sua vita quotidiana, i compagni lo prendono in giro ed episodi di bullismo fanno crescere in lui la rabbia. Eppure Ross non si perde d’animo. Grazie agli amici e alla musica riesce ad affrontare la situazione con determinazione e una buona dose di autoironia.

LA CACCA MAGICA di Sergio Mora Ed. Salani editore «In un pomeriggio a dir poco perfetto qualcuno ha pensato di farmi un dispetto!» Mentre riposa sotto un albero, un bambino viene centrato da una soffice cacca rosa. Ma non è solo una cacca (molto carina). È anche magica! Un'irresistibile filastrocca su una cacca piena di risorse.



QUESTA ZEBRA NON E' UN ASINO di Giorgio Scaramussino e Gek Tessaro Ed. Salani Editore Età consigliata: da 7 anni Una storia vera di amicizia tra un bimbo palestinese, una zebra e il guardiano di uno zoo. Talal è un bambino di otto anni. Aidha è una zebra di età indefinita. Nidal è il vecchio guardiano di un piccolo zoo. La storia esemplare di un'amicizia profonda che neanche la guerra riesce a scalfire. Una grande prova d'amore, un uomo che rischia tutto ciò che ha per ricominciare, e per dire al mondo che la felicità e la speranza sono sempre possibili, anche sotto le bombe.

CARNEVALE Piccola collezione. Vesto le bamboline di Fiona Watt Ed. Usborne Età consigliata 3 anni Che divertimento vestire le bamboline e decorare le pagine con oltre 250 adesivi! Gli adesivi forniti sono riposizionabili, così si possono staccare e attaccare più volte.

GUIDA PER LE BAMBINE RIBELLI Alla scoperta del corpo che cambia di Elena Favilli Ed. Mondadori Età consigliata: da 9 anni Durante la fase della pubertà, che segna il passaggio dall’infanzia all’adolescenza, il nostro corpo e la nostra psiche sono impegnati in una serie di trasformazioni molto profonde ed è normale sentirsi spaesate. Questa guida vi aiuterà a prepararvi meglio agli inevitabili cambiamenti e ad affrontarli senza averne paura. Per tutte le bambine arriva un preciso periodo, ricco come non mai di cambiamenti, sia dentro che fuori: la pubertà. Da quel momento la vita non sarà più la stessa. Le forme cambiano, i pensieri volano, tutto è nuovo, a volte confuso, altre elettrizzante, ma sempre pieno di emozioni. Si scopre l'amore, la propria identità, le differenze. In perfetto stile Bambine Ribelli, una guida per rispondere alle domande che non si osano fare, per imparare a riconoscere i segnali del corpo e del cuore.

HOOPDRIVER di Pierdomenico Baccalario ed. Mondadori Età consigliata: da 11 anni Billy Hoopdriver ha tredici anni ed è arrabbiato con suo padre e con il mondo. Un giorno decide di scappare di casa con Azzurra, la bicicletta che ama più di qualsiasi altra cosa. Duecento miglia verso sud lo separano da suo nonno, Jim Hoopdriver, che millanta un passato da musicista rock. A legarli c’è una promessa che Billy deve assolutamente mantenere, nonostante il virus che sta ingabbiando il mondo. Al ritmo della musica rock che pulsa nelle orecchie, mentre paesaggi mozzafiato sfilano davanti ai suoi occhi, Billy inizia un viaggio straordinario in un paese bloccato e sospeso, eppure pieno di personaggi memorabili: una ragazza fatata di nome Annabelle che conosce i nomi dei fiori più rari e sgargianti, un uomo misterioso che vive nei boschi e ha un uncino al posto della mano, un grosso cane nero di nome Shackleton, un pericoloso poliziotto di nome Mike. Riuscirà Billy a mantenere la promessa fatta al nonno e a sé stesso? IN LIBRERIA DAL 9 FEBBRAIO

LA DIVINA COMMEDIA raccontata ai bambini di Annamaria Piccione Ed. Mondadori Età consigliata: da 6 anni «Era il tramonto, sulla terra uomini e animali si apprestavano al riposo, mentre io intraprendevo il mio incredibile viaggio. Come gli antichi poeti, invocai le Muse, ma fui colto dall’incertezza: prima di me pochi uomini avevano visitato l’Oltretomba. Ne ero io degno?» In libreria dal 9 febbraio

VIRUS ALL’INTERNO DEL CORPO UMANO di Maria Pia Pisoni Ed. Mondadori Età consigliata: da 8 anni Un’avventura al microscopio all’interno dle corpo umano, per divertirsi e scoprire come funziona il nostro sistema immunitario.

IL LEGGENDARIO VIAGGIO DI MAX KOWALSKI di Susie Day Ed., Mondadori Età consigliata: da 11 anni Max vorrebbe essere proprio come suo padre: grande, forte e sempre col sorriso stampato in faccia. Invece finisce ogni volta per cacciarsi in qualche guaio. Quando però il padre sparisce, lasciando ai figli solo una grossa mazzetta di soldi e nemmeno un biglietto, tocca a Max occuparsi della casa e delle tre sorelle più piccole. Le cose non vanno molto bene, e così Max decide di rifugiarsi nel cottage in campagna del suo migliore amico... di nascosto. Lì nessuno potrà trovarli, né ricattarli per i guai del padre, né tantomeno separarli per affidarli ai servizi sociali. Max, grazie a un nuovo vicino di casa, viene a conoscenza di una leggenda secondo la quale, tra le montagne aspre e innevate che circondano il cottage, vive un drago che custodisce un enorme tesoro. Scalare la montagna. Sfidare il drago e prendere il tesoro – è tutto quel che Max deve fare per riportare le cose (e suo padre) al loro posto. Forse.

PENNY E IL SUO SLITTINO di Kevin Henkes ed. HarperCollins Età consigliata: da 6 anni Penny non vede l'ora che nevichi per divertirsi con il suo slittino rosso. Nell'attesa indossa la sciarpa e dorme con i guanti, però non cade neanche un fiocco. Ma siamo sicuri che lo slittino si possa usare solo quando c'è la neve? Un libro in stampatello maiuscolo per primi lettori. Il piacere di leggere una storia da soli, parola dopo parola.

POSSIAMO CAMBIARE IL MONDO di Rossella Kohler Ed. Mondadori Età consigliata: da 7 anni L’educazione civica spiegata ai bambini L'ONU ha dato il via al progetto dell'Agenda 2030 per migliorare entro quella data la vita del nostro pianeta e di tutti noi cittadini. Per farlo ha individuato 17 Obiettivi globali: dalla lotta al cambiamento climatico, alla battaglia contro le disuguaglianze sociali, alla ricerca di forme di sviluppo sostenibili... Ecco allora una guida davvero semplice e chiarissima che, tra approfondimenti divulgativi, storie e progetti, ci racconta cosa possiamo fare per il nostro pianeta. In libreria dal 16 febbraio

VOGLIO VOTARE ANCH’IO! Storia di una suffragetta di Valentina Cavallaro Ed. Il Battello a Vapore Età consigliata: da 9 anni Sally è orfana e vive con la dispotica zia Frances: lavora in fabbrica e deve consegnarle la paga ogni settimana. Un giorno lo strillone Oliver le ruba il borsellino. Quella che parte come una terribile sventura metterà in atto una catena di eventi che porterà Sally all'emancipazione: imparerà a leggere, lotterà per i propri diritti, fino a unirsi al movimento delle suffragette.

LUPO GRIGIO E' DI BUON UMORE di Gilles Bizouerne, Ronan Badel Ed. HarperCollins Età consigliata: da 6 anni Lupo Grigio si sveglia di ottimo umore e si mette in marcia in cerca di cibo, vantandosi a ogni passo di essere il più bello e il più forte. Ma una dopo l’altra le sue prede si rivelano più feroci e più furbe di lui e a fine giornata Lupo Grigio, con le orecchie basse, non si vanta più…

LE STREGHE di Roald Dahl ed. Salani Editore Età consigliata: da 10 anni Chi sono le vere streghe? Non quelle delle fiabe, sempre scarmigliate e a cavallo di una scopa, ma signore elegantissime, magari vostre conoscenti. Portano guanti bianchi, si grattano spesso la testa, si tolgono le scarpe a punta sotto il tavolo e hanno denti azzurrini... tutto per nascondere gli artigli, le teste calve, i piedi quadrati e la saliva blu mirtillo: i segnali distintivi delle vere streghe. Ora che lo sapete potrete evitare di essere trasformati in topi, ma solo se terrete gli occhi bene aperti.La realtà non è sempre quella che sembra...