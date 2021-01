Oroscopo di oggi 31 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 31 gennaio.

A proteggervi oggi ci sono Mercurio, Giove, Saturno e il Sole che vi forniscono una bella capacità di decisione che mettete in pratica in una questione di carattere pratico con la vostra dolce metà, risolta con piglio dinamico e con dolcezza. Vediamo quali sono i punti forti o deboli del vostro organismo osservando le posizioni dei pianeti idealmente collocati nel vostro segno. La muscolatura, governata da Marte, in dominio principale nell’Ariete, è uno dei punti fondamentali. Segue la scatola cranica, con la tempia destra e la tempia sinistra, a inserirsi nel vostro segno. Non a caso l’Ariete proprio per questa collocazione astrologica può soffrire di generici mal di testa o addirittura di emicranie.

La giornata si caratterizza armonica anche perché l’altra anima del femminile, la Luna, è bendisposta dal segno alleato della Vergine. In amore siete gratificati da una bella posizione dei pianeti dell’eros. Sappiate fare tesoro di questo momento davvero fortunato. Quali sono i punti forti e deboli del vostro corpo? Senz’altro la governatrice Venere fa sì che gli occhi, il palato, la lingua, la gola, la faccia, il naso e la bocca, gli organi della sessualità femminile, diventino settori privilegiati, ma vulnerabili del vostro organismo. Per ambosessi infine chi ha il Toro molto occupato nel proprio tema natale può vantare una folta e apprezzata capigliatura. Negli uomini a volte più della norma può dirsi scongiurata la calvizie.

Per voi ci sono due pianeti che tendono ad annullarsi a vicenda in campo emotivo. Si tratta della Luna in Vergine, che rema a vostro sfavore, combinata con Giove in Aquario che invece è dalla vostra parte. Quali sono i punti dello Zodiaco che in base alla collocazione dei pianeti rivestono una grande importanza per il vostro segno? Senz’altro Mercurio, che simboleggia il timpano, protegge la funzione dell’udito. Poi anche le braccia, dall’inizio delle scapole e degli omeri, proseguendo per i gomiti e i polsi. Infine i polmoni e i bronchi che strutturano la funzione della respirazione.

Sentite la necessità di trovare escamotage intelligenti in ambito familiare e amichevole. La capacità di comprendere il partner servirà a rendere più coeso il legame. Vediamo in base ai pianeti idealmente ospitati nel vostro segno quali sono i punti forti/deboli che devono essere controllati. Per le donne il seno, per gli uomini il petto, governati dalla Luna. Per ambo i sessi l’alto ventre, l’esofago, lo stomaco, governati da Venere. Molti rappresentanti del segno possono soffrire di gastrite, di ulcera e bisogna tenere sotto controllo la propensione a mangiare dolci.

Con una bella Luna nel segno amico e buon vicino della Vergine potete tuffarvi in piccanti flirt erotici. Specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 28 al 31 del mese di luglio, vi godrete una fase di accentuata gratificazione del vostro personale charme, della capacità di sedurre e conquistare, senza poi aver mosso più di tanto un dito. Quali sono i punti forti/deboli del vostro organismo in base alla collocazione dei pianeti ospitati nel vostro segno? Senz’altro il Sole, l’astro che vi governa in modo totale. E la stella del nostro sistema corrisponde al cuore, al sistema cardio - vascolare, alla circolazione arteriosa. Dovrete fare attenzione a tenere sotto controllo questo settore del vostro corpo.

Nettuno vi invita a non fare scelte sentimentali troppo avventurose e azzardate se siete single e appartenete alla seconda decade virginea. Sono raccomandazioni che per voi - segno prudente e misurato - sono già in atto. Eros al top per la terza e la prima decade. La Luna vi rende sensibili verso la persona amata. È Urano a mettere in luce le mani, elemento del corpo che trova la sua collocazione proprio nel vostro segno. Poi il basso ventre, l’intestino, governati da Mercurio, secondo astro governatore della Vergine, sono appunto espressi nel segno. Sono da tenere sotto controllo per voi tutti questi organi da possibili malattie.

Agite quest’oggi con tatto, amabilità e diplomazia. Sarete l’ago della bilancia in tante situazioni. Venere e Plutone vi rendono un po’ nervosi e irritabili con la persona amata, specie se siete nati terza decade. Negli affetti e nell’eros, per fortuna godete del supporto di un generoso Sole, di Giove e di Mercurio, che vi dona la capacità di minimizzare le difficoltà e di risolverle con il vostro pronto intervento. Vediamo quali sono i punti forti/deboli del vostro organismo, da tenere sotto controllo, collegati con il vostro segno in base ai pianeti ospitati e che sono Saturno e Venere per la Bilancia. Eccoli: la pelle, i reni, la vescica, il fegato, il pancreas e la cistifellea.

Un incontro che avete fatto di recente vi ha catturato completamente il cuore. Venere e Plutone dal segno del Capricorno vi forniscono lo slancio necessario per non fermarvi di fronte alla possibilità di conquista, specie se siete nati dal 15 al 20 di novembre. Vediamo oggi quali organi del vostro corpo corrispondono al segno dello Scorpione e sono da considerare forti/deboli per voi. Nel vostro segno si riuniscono idealmente Plutone, Mercurio e Marte, pianeti che riguardano la parte finale dell’intestino: il retto e l’ano. Inoltre, nello Scorpione troviamo riuniti anche gli organi dell’apparato sessuale maschile.

Fate attenzione a non spingervi troppo oltre quest’oggi e a non desiderare quel che, sapete già dall’inizio, di non poter ottenere. Quali sono le parti del corpo forti/deboli del vostro segno in base ai pianeti presenti nello schema dello Zodiaco? Senz’altro gli arti inferiori. Il Sagittario corrisponde infatti alle gambe, Giove il suo pianeta signore, pianeta gigante del sistema solare, identifica la parte della coscia, dell’anca, il settore più corposo delle gambe. Il secondo pianeta signore del Sagittario, Nettuno, si lega alle gambe nella loro totalità.

Nessun pianeta oggi vi è contrario. Fate attenzione, tuttavia a non esagerare in campo sentimentale volendo dominare sia pur con la generosità affettuosa la vita del partner e soprattutto non aumentate la possessività su di lui o lei. Successi indimenticabili per i single. Quali sono i punti forti/deboli del vostro segno secondo le indicazioni espresse nello Zodiaco? Senz’altro la schiena: vertebre lombari, centrali e cervicali, le ossa e la dentatura. Tutti questi organi sono governati da Saturno.

Da un punto di vista individuale, riguardo alla vostra salute, fate attenzione a seguire una dieta più rigorosa in questo periodo. Il vostro pianeta governatore, Nettuno, vi concede di essere brillanti, vitali e capaci di sedurre senza alcuna difficoltà. In particolar modo tuttavia, se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 14 del mese di febbraio. Exploit erotici per i single. Vediamo quali sono i punti forti e deboli dell'organismo corrispondenti al vostro segno e che dovrete tenere sotto controllo. Senz’altro la circolazione venosa, il reticolo delle vene, sono sotto il governo dell’Aquario. Ricordate di non trascurare controlli accurati su parte fondamentale del vostro organismo.

Un nuovo amore è sbocciato e vi promette di essere particolarmente intenso e durevole. Transiti formidabili vi fanno vedere le vostre potenzialità in questa relazione e vi fanno operare le mosse che si riveleranno senz’altro vincenti. In special modo se siete nati in febbraio. Quali sono le parti del corpo forti/deboli del vostro segno in base ai pianeti presenti nello schema dello Zodiaco? I piedi prima di tutto, poi anche le difese immunitarie e la circolazione linfatica. Il vostro segno inoltre si allaccia alla possibilità di portare a termine la gravidanza e di arrivare a completare i fatidici nove mesi.