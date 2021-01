Oroscopo di oggi 25 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 25 gennaio.

Continua a ravvivarvi un bel Giove, in buon aspetto per il vostro segno, evento che non si verificava da due anni a questa parte. Il transito gioviano durerà per buona parte del 2021. Ottime indicazioni per l’eros e il desiderio: l’ondata benefica metterà tutti voi Arieti in condizioni di provarvi in piccanti avventure. Premessa indispensabile: che non siate in coppia. Coinvolti positivamente dall’influsso astrale benefico per quanto concerne le professioni, saranno i pubblicitari.



Col passaggio felice di Plutone ben messo per il vostro segno avrete la possibilità di dialogare profondamente affrontando oggi una questione delicata col vostro partner, specie se siete nati nella terza decade. La vostra intesa sfiorerà la perfezione se siete nati nella seconda decade, grazie al felice appoggio del pianeta Nettuno transitante nel segno amico dei Pesci. Chiudete la giornata lavorativa stanchi, ma con in tasca risultati molto soddisfacenti. Vi arriveranno presto frutti di tipo economico che vi daranno conferme del vostro ottimo operare.

Per tutti atmosfera frenetica e frizzante, clima di scambi e forse di tendenza alla chiacchiera e alla battuta pungente. La Luna è positiva per il vostro segno e ricrea una bella intimità di coppia in serata. Non vi dispiace il romanticismo che respirate. Giove e Saturno benefici stabilizzano le relazioni da poco nate specie se siete di maggio. La chiusura della giornata lavorativa vi trova con un po’ di stanchezza addosso, siete davvero contenti e non lo celate: l’arrivo di una serata di placido relax in famiglia è quello che vi ci vuole.

Buono lo stato di salute tanto da un punto di vista fisico quanto psicologico. Se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 10 al 13 del mese di luglio avrete l’occasione di vivere un momento di straordinaria intensità emozionale. Le coppie di lunga durata assaporano un ritorno di fiamma particolarmente soddisfacente e eroticamente coinvolgente. Chi invece ha iniziato una nuova relazione si prepari a notti di passione piuttosto bollenti, in special modo se l’età è giovanile e se si è nati in giugno. È sempre un provvido Nettuno, occupante il segno della liquidità, i Pesci, a farvi arrivare oggi guadagni inaspettati che vi rallegrano tasca e cuore. In special modo se appartenete alla seconda decade.

Marte, pur negativo dal Toro, vi indirizza verso le avventure piccanti in serata. Attenzione a non lasciarvi dietro, non volendo, troppi cuori infranti. Chi di voi è in una coppia di lungo corso assapora un focoso ritorno di fiamma. Avete stamane concluso un impegno che vi aveva a lungo stressato nella scorsa settimana, per il suo carattere ambizioso e prestigioso. Ora il relax che giunge non potrebbe essere a voi più gradito.

Per buona parte della giornata avete la Luna in Gemelli che vi contrasta e non vi dà quell’empatia necessaria per ritrovarvi in armonia con la persona amata. C’è la necessità di dedicarvi completamente alla vostra dolce metà, cercando di recuperare di più la dimensione intima del rapporto. Anche oggi andate fortissimi specie se siete liberi professionisti, commercianti o se svolgete turni. Nessuno vi ferma e sta al vostro passo. I risultati che ottenete sono sotto gli occhi di tutti. Chi ha un lavoro dipendente ha l’occasione di dare la sua mano preziosa a risolvere un problema tecnico dell’azienda.

In linea di massima dovrete combattere per ottenere successi professionali, con particolar riferimento a chi opera nel settore, della stampa, della giustizia, della pubblicità, della grafica e della moda. Una bella Luna nel segno amico dei Gemelli vi dona una fresca armonia con la vostra dolce metà se siete della terza decade e vi fa avviare l’organizzazione allegra e anche un po’ romantica della giornata. Successi strepitosi per i single di settembre. Seri e disciplinati come sempre, avete portato a segno molte sfide e centrato diversi obiettivi prestigiosi. Non chiedete troppo da voi stessi, specie se appartenete alla terza decade.

Per tutti gli Scorpione si delinea un’ondata che favorisce il tono vitale e fisico, che accentua in modo considerevole il lato erotico scorpionico e la possibilità di lanciarsi in imprese ad alto rischio. Il Sole e Mercurio vi ostacolano lievemente e vi tengono un po’ prigioniero il cuore, con paure inesistenti se dovete attrarre la persona che vi ha sedotto. Inutile negare si tratti di un periodo difficile per i nati in ottobre che sono ostacolati da Urano, Saturno, Marte, Giove e il Sole. Attenzione a non strafare chiedendo troppo al cielo. Siano molto prudenti i politici, gli imprenditori, i notai, i banchieri, i semplici bancari e chi maneggia il denaro.

La Luna in Gemelli per buona parte della giornata e Nettuno costantemente in Pesci si dispongono oggi in cielo in posizione ostile. Attenzione a prendervi cura del legame di coppia, ad essere premurosi e attenti verso il partner. Siete un po’ stanchi da una giornata lavorativa frenetica. Stasera ritornati a casa, con spirito sollevato e il cuor contento di chi ha fatto il proprio dovere, vi rilassate godendovi la vostra serie tv preferita.

I familiari e chi è legato affettivamente al Capricorno possono sentire gli influssi venusiani che agiscono sulla personalità dei loro cari, che si renderà briosa e entusiastica, a volte travolgendo alcune loro tipiche barriere razionali. Nettuno in angolo armonico vede fiorire buone prospettive di intesa intima, emotiva, passionale. Specie nelle relazioni di lunga durata e specie se siete nati nella seconda decade, avrete modo di sentire vibrazioni emotive di grande intensità con il vostro, o la vostra partner. Vi sentite caricati di vigore che immettete nella vostra attività professionale. I successi vi stanno attendendo: sappiate, mostrare costanza e pazienza. In special modo se siete nati nel mese attuale di gennaio.

Sarete meno portati al decisionismo, alla forza di volontà, a un'affermazione ambiziosa dell’Io: ma questo non è male. Lotte e competizioni verranno poi in seguito e vi vedranno trionfatori. Siete single con la voglia di divertirvi? Sono oggi favorite le imprese di conquista amorosa, anche per puro diletto o per fugaci flirt. Giove e Saturno nel vostro segno sono una sorta di motore a turboelica in grado di mettere le ali al vostro successo, specie se siete nati in questi giorni di gennaio. Affermazioni per giornalisti, diplomatici, politici, giudici. In maniera più palpabile tutti si sentiranno comunque immersi in un’atmosfera brillante, vivace, in cui si desidererà lo scambio di idee, di opinioni e di contatti.

Successi per gli studenti, i professori, i ricercatori universitari. Vi sentite un po’ umorali e svagati e potete trasmettere questo stato d’animo alla persona che è al vostro fianco. La Luna in Gemelli (fino alla prima serata) è un fattore di distrazione e di scarsa attenzione se appartenete alla terza decade. Recuperate poi con la classica vostra dolcezza. Nettuno, Plutone, Urano, Saturno sono comunque tutti dalla vostra parte e permettono ai single di tutte e tre le decadi di lanciarsi con fortuna in avventure davvero memorabili. Avete incassato una buona affermazione professionale prima della chiusura della giornata. Vi arrivano presto conferme che sono di carattere economico, specie se siete Pesci nati nella prima decade del segno.