Oroscopo di oggi 23 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 23 gennaio.

Moto degli astri che, da tecnicamente negativo e psicologicamente faticoso, si sta lentamente trasformando per voi in positivo. La stabilizzazione di Saturno e Giove nel segno dell’Aquario, insieme a un fluido Nettuno, dà modo alla parte sensibile, emozionale, artistica, di voi Ariete di riprendere a esprimersi alla grande. Sperimentate questo stato d’animo in famiglia dove godete di un clima di buonumore. State giocando una partita particolarmente difficile in ambito sentimentale, anche se per voi le difficoltà e le competizioni sono il sale della vita. Vi ponete con forza di slancio e travolgente calorosità. Difficilmente otterrete risultati negativi, in special modo se festeggiate il compleanno dal 3 al 10 di aprile. Quali sono i mestieri dove il vostro segno eccelle? Tutti quelli che abbiano una connotazione di guida, di dirigenza, di gestione manageriale. In mancanza della possibilità di fare il capitano di industria, anche il preside o l’amministratore politico locale vanno benissimo. L’Ariete mostra infine una particolare predisposizione per la professione di avvocato.

La configurazione dei transiti odierni è molto positiva, con diversi corpi celesti che continuano a spalleggiarvi; si rileva solo qualche nube passeggera - dovuta a Giove e Saturno contrari - che contrasta un po’ la componente familiare. Attenzione a non irrigidirvi troppo con la persona amata quest’oggi. Qualche pianeta dispettoso non vi favorisce e non vi rende comprensivi, specie se appartenete alla terza decade. Successi strepitosi per i single della prima decade. Quali sono le professioni collegate con il vostro segno secondo lo Zodiaco? L’agricoltore e l’agronomo, dato che il vostro segno è il primo della Terra primaverile. Inoltre, un’altra valenza del vostro segno è quella data dal domicilio di Venere, simbolo della salute, che propone moltissimi bravi medici. Quindi, per andare verso i talenti artistici, anche il fotografo, il regista, il modello, l’attore cinematografico. Non sono male anche le professioni connesse con l’uso della parola, del linguaggio, del diritto. Concludiamo in bellezza prendendo in considerazione un’altra simbologia di Giove, quella di cibo, che trova nel Toro una posizione privilegiata: ecco allora per voi tanti cuochi ed enologi.

Vi immergete in un clima frizzante e positivo, dal momento che per il vostro segno ci sono diversi corpi celesti in angolo benefico. Condividere il buonumore con la persona che avete accanto e sorridere insieme potrebbe essere lo slogan per la vostra vita di coppia. L’eros oggi può passare in secondo piano, ma tra qualche giorno si ricomincia alla grande. I moti celesti confermano tutto ciò con precisione. Quali sono i mestieri che più vi si confanno secondo la simbologia che lo Zodiaco vi assegna? Senza dubbio, per via di Mercurio, quello di giornalista, di fotoreporter, di cronista, inviato speciale. Associamo a queste professioni quella di direttore di giornali, di addetto stampa, di speaker radiofonico o televisivo. Per attività più legate al concreto, pensiamo a quella di venditore, di commerciante al dettaglio o anche all’ingrosso. Il vostro segno è anche governato da Plutone e dunque anche i pubblicitari, i politici, i Pr sono fortemente favoriti se nascono Gemelli. I talenti del segno prevedono invece gli attori teatrali e chi sa scrivere anche di teatro, gli intrattenitori negli show televisivi. Infine, gli skipper e gli istruttori di nuoto, di canottaggio, scherma e vela.

Panorama astrale piuttosto positivo, specie se appartenete alla prima decade; la seconda e terza decade cancerina sono invece un po’ obbligate a stare in campana per via di Venere e Plutone imbronciati. Vi riprendete lo spazio che non avevate mai perduto con la persona che avete accanto. Un discorso chiarificatore aiuterà infatti a sgombrare completamente il campo da alcuni equivoci che si erano venuti a creare nei giorni scorsi. Marte spiana i vostri passi. Quali sono i mestieri che più possiamo legare al vostro segno zodiacale? Per via della Luna, casa, infanzia, femminilità, massiccia governatrice del Cancro, quella di architetti, di arredatori, di insegnanti elementari, ginecologi, di medici che si occupano di patologie femminili. Con Venere, seconda governatrice, possiamo anche inserire le persone che si occupano di bellezza, di arte, di buon gusto e stile; dalla scultura alla pittura, dalla letteratura al cinema, tutte le arti possono avere diritto di cittadinanza in un lavoro artistico o creativo. Nella simbologia preferenziale di dolcezza sempre il pianeta Venere dà la possibilità di diventare apprezzatissimi pasticceri. Ritornando alla Luna nella simbologia di patria, può spiegare la passione politica di tanti rappresentanti del segno.

Positivi moti planetari per voi Leoni e Leonesse, in special modo per opera della Luna in Gemelli. Un clima di euforia si accompagna alla giornata di oggi, specie se siete nati in luglio. Marte è imbronciato: c’è la necessità di comprendere alcune esigenze del vostro partner che attraversa probabilmente un momento complesso nel suo lavoro. Con la vostra consueta generosità saprete stargli accanto, aiutarlo a risolvere ogni problema. Vi ripagherà con tutto il suo affetto. Vediamo i mestieri che si associano in modo più convincente al segno del Leone. Per via del Sole, tutte le posizioni di comando, dove si possano assumere ruoli di leader, di forza, di preminenza, di governo. Non a caso nel segno ci sono politici che hanno saputo gestire, in bene o in male, popoli, persone, nazioni. Scendendo un po’ più verso i comuni mortali troviamo coloro che comandano in piccolo, i presidi, i direttori di qualsiasi istituzione e azienda. Un particolare talento mostra poi il Leone per l’insegnamento elementare. Se andiamo nel campo degli sport troviamo anche tutti i piloti e comandanti di volo, gli assistenti, le hostess e gli steward di bordo.

Un quadro di transiti planetari molto sereno vi accompagna in questa giornata. Da Plutone a Venere, dal Sole a Urano, è tutto uno scoppiettare di aspetti benefici. Il vostro partner ha uno stato d’animo un po’ ombroso e introverso? Trasferite il vostro ottimismo fiducioso sulla vostra dolce metà e ne ricavate la conferma che l’amore può veramente curare ogni malinconia. I nati in agosto vivono un momento di inebriante conferma del loro fascino e di conquista se sono single. Quali i mestieri in affinità alla Vergine? Il vostro è il segno governato da Urano, espressione delle mani, dunque tutte le attività che richiedono una buona manualità sono da preferire. L’artigianato in primis, poi la cucina, sartoria e cucito, la cura di piante e giardini. Sempre Urano è espressione di tecnologia a tutti i livelli, quindi nel vostro segno abitano di solito i maghi dei computer, i tecnici del web che possono aggiustare e modificare abilmente pc, smartphone, tablet. Essendo ancora la Vergine collegata con la cura del corpo, troviamo anche la professione del medico, che i rappresentanti del segno esercitano con dedizione e senso di responsabilità.

Firmamento zodiacale abbastanza positivo quest’oggi, in cui splendono in cielo due delle componenti del benessere emotivo e fisico, Luna e Giove, per favorire i vostri successi. Vi sintonizzate con il vostro partner alla perfezione quest’oggi, riuscendo ad accordarvi su una questione che vi aveva visti lievemente in posizioni distanti tempo fa. Se siete nati in settembre e siete ancora single arrivano interessi sentimentali molto promettenti per voi. Mercurio nell’Aquario vi apre a nuovi folgoranti incontri, nati nella cerchia delle vostre amicizie. Quali i mestieri che il vostro segno favorisce? Senz’altro per via di Saturno la professione di poliziotto, di vigile urbano, di ispettore legale o dello stato civile; a un livello più elevato troviamo il Pm, il procuratore legale, il giudice. L’influenza di Venere invece fa sì che i critici e i curatori di mostre d’arte si trovino a loro perfetto agio se sono della Bilancia e hanno scelto di abbracciare questa professione. Anche chi si occupa di bellezza, di estetica, specie in relazione alla femminilità, trova grande fortuna in questo segno. Ultime professioni e non certo meno importanti quelle di mediatore familiare, di rappresentante di agenzia matrimoniale, di avvocato matrimonialista.

La Luna da oggi non è più negativa: questa sarà una giornata più serena della precedenti. Nettuno vi rende particolarmente generosi e la persona che avete accanto vi contraccambia con tutto il suo affetto. Se siete single vedete fiorire nuove passioni in situazioni fuori dalla norma. Quali sono i mestieri dello Scorpione? Il segno ospita Plutone nel suo domicilio ideale: questo è il pianeta collegato alla politica, e mostra come tanti amministratori appartengano al vostro segno. La presenza di Marte, elemento di combattività, di sfida, dà la possibilità a tanti mestieri rischiosi di avere diritto di cittadinanza nel vostro segno: pompieri, medici del pronto soccorso, assistenti della Croce Rossa. Senza scordare le professioni collegate con il crimine, simbologia molto rilevante nel vostro segno, dunque gli ispettori, gli investigatori privati, i detective. Per via del collegamento con il denaro liquido, il vostro segno mostra poi ottimi banchieri, agenti di cambio, notai e bancari. Tra le professioni artistiche, infine, si annoverano una grande quantità di registi cinematografici.

Giove e Saturno benefici in Aquario vi propongono una giornata frizzante di novità: le saprete raccogliere con entusiasmo. Vi piace ritagliarvi momenti di intimità assoluta con la persona che vi è vicina. Alcune distanze emotive degli ultimi giorni richiedono una vostra cura maggiore e la necessità di recuperare il rapporto nella sua integrità. Giove vi aiuta ad aggiustare a letto ogni divergenza e incomprensione, specie se siete nati in novembre. Quali i mestieri Sagittario? Essendo il segno collegato con parola, linguaggio, senz’altro l’insegnante, preferibilmente di materie umanistiche, come l’italiano, la filosofia e la storia. Giove simboleggia la parola e si trova nel governo più significativo del vostro segno. L’altro pianeta nume tutelare del Sagittario è Nettuno, pianeta del lontano in ogni sua espressione, che ci informa sulla vostra capacità di apprendere e trasmettere le lingue straniere e di organizzare viaggi. La professione di attore o attrice è un altro talento che potete, volendo e avendone la fortuna, coltivare. Non meno buone le prospettive anche per i mestieri che usano la voce, come gli speaker radiofonici e i doppiatori.

Disegno dei pianeti che prosegue e migliora le buone indicazioni dei giorni precedenti. Siete il segno più favorito dallo Zodiaco. Plutone e Venere incoraggiano l’eros, specie se appartenete alla prima e terza decade. Marte vi invita a non essere timidi: fatevi avanti con chi vi piace e mostrategli il vostro interesse, specie se siete della prima decade. La terza decade moderi un po’ le ambizioni sentimentali. Quali i mestieri del vostro segno zodiacale? Quelli che implicano una posizione di potere, comando, gestione dall’alto di una qualsiasi attività. Il vostro segno si rivela adatto a un manager o un imprenditore. È Saturno a far sì che il Capricorno diventi un politico. Al livello dei comuni mortali, il vostro segno è in analogia con treni e ferrovie, dunque i piloti e macchinisti di treni possono nascere nel decimo segno e ottenere un lavoro dove vanno forti. Il secondo governatore del vostro segno, Marte, dà modo a molti chirurghi, dentisti, odontotecnici di prosperare. Un’altra professione privilegiata è poi quella collegata con l’editoria, la vendita, la pubblicazione di libri. Nel mondo delle arti invece al vostro segno si collega la scultura.

Vi svegliate con diverse forze planetarie che vi sorridono. Una su tutte è l’agile Mercurio che svolazza libero come l’aria nel vostro segno. Giove e Saturno continuano ad assicurarvi una sintonia quasi all’unisono con la vostra dolce metà. Se siete single preparatevi a considerevoli colpi di fulmine, specie se siete della prima decade. La terza decade vive una fase di assestamento nelle relazioni appena cominciate. Quali i mestieri del vostro segno? Senz’altro quelli collegati con il pubblico, dove potete mettere in atto la vostra verve, la capacità di stare sempre in contatto con il prossimo. È Urano, tessitore di rapporti, a creare reti. Saturno e Nettuno vi rendono partecipi ai problemi umani. Le professioni favorite grazie a questa combinazione sono quella dello psicologo, dello psichiatra, del mediatore familiare e del counselor. A un livello più alto, i rappresentati diplomatici, i negoziatori e coloro che evitano scontri tra Stati sono senz’altro rappresentati nell’Aquario. Infine, Nettuno, pianeta della musica, vi fa interessare a quest’arte, ed ecco allora nel vostro segno entrare tanti insegnanti di musica, strumentisti, orchestrali, o addirittura compositori veri e propri.

I movimenti planetari sono ottimali per il vostro segno: nessun corpo celeste conosciuto appare contrario. Salvo i due pianeti ancora incogniti che danno un margine di incertezza a un cielo che altrimenti sarebbe sfacciatamente fortunato. Favoriti i rapporti con gli amici, nei quali siete sostenuti anche dal partner. Per i single si prospettano avventure fugaci, specie se nati in febbraio. Attenzione però a non puntare troppo in alto e a non scherzare col fuoco. Quali i mestieri del vostro segno? Tutte le professioni artistiche - musica, pittura, letteratura - sono le benvenute nell’universo dei Pesci. Non si esclude l’alta moda, con sarti che hanno decretato, con i loro dettami, le svolte del costume. Pesci sono gli infermieri, gli operatori sociali. Poi ancora i medici specialisti di patologie particolari e difficili, gli scienziati che si occupano di trovare soluzioni per le malattie di vario genere, gli anatomopatologi. Per quanto il vostro segno possa essere uno dei più paurosi dell’intero Zodiaco, la sua ansia di conoscenza dell’infinito lo porta a tuffarsi più spesso di altri nell’ignoto, diventando addirittura astronauta o ingegnere aerospaziale.