Giochi con me? Animali e favole

Uno dei piaceri dell'inverno per i più piccoli, è farsi leggere una fiaba da mamma e papà. E' una pratica estremamente piacevole tutto l'anno, ma d'inverno avere il proprio cucciolo rannicchiato o vederlo assorto nel mondo fantastico di un libro colorato, se è un pò più grande, è tra quei ricordi che gli adulti si cullano negli anni. Ecco dunque 20 proposte nuovissime per i vostri bimbi. Buona lettura!

Segui una famiglia in viaggio, che si allontana dal pericolo che improvvisamente ha travolto il suo paese, in cerca di un luogo sicuro dove vivere, e che lungo il cammino incontra molte persone capaci di mostrarsi gentili e comprensive, che rendono il viaggio meno difficile. Questo splendido libro per contare è pieno di empatia e di speranza per tutti i bambini, in ogni parte del mondo. Un albo per imparare a contare unico e bellissimo, in grado di far capire ai più piccoli l’importanza dell’empatia e la forza della speranza. Un albo consigliato dagli insegnanti per stimolare un dialogo positivo sui bambini rifugiati e favorire l’empatia per coloro che vivono esperienze così impegnative.

Sono il caos, e il caos è in me. Ho il potere di distruggere il mondo.

È passata una generazione da quando Constantine Madden, il Nemico della Morte, è arrivato vicinissimo a fare ciò che mai nessun mago aveva osato: riportare i morti alla vita. Non ci è riuscito ma ha trovato un modo per continuare a vivere nel corpo di un bambino, il piccolo Callum Hunt. Ora Call è uno degli studenti più temuti e disprezzati nella storia del Magisterium, la prestigiosa accademia di magia, e tutti pensano che possa essere la causa di una guerra devastante. Per imparare a padroneggiare la vera magia, Call dovrà fare i conti con se stesso, con la sua natura in cui si incontrano luce e tenebra, il potere di salvare e quello di distruggere... Un'epica battaglia contro il male nell'esplosivo finale di saga di Magisterium.

Quando mi perdo tra gli scaffali del supermercato, non ho nessuna paura! Sai perché? Perché ho il mio peluche! Quando sono allo zoo di fronte a orsi, scimmie e leoni, non ho nessuna paura! Sai perché non ho paura? Perché ho la mia coperta! Quando è buio e sono solo nel mio letto? Niente paura! Sai perché non ho paura? Un albo perfetto per suggerire ai più piccoli l'utilità di un oggetto di transizione, testo semplice e breve con illustrazioni a due colori.

È cominciato tutto con il coniglio della scuola... A Tommy il coniglio della scuola non è mai piaciuto. È addirittura convinto che sia maledetto. E potrebbe anche avere ragione: quando lui e la sua famiglia si offrono di ospitare l'animale, infatti, tutto comincia ad andare storto. Malanni improvvisi, carriere sfumate, incontri ravvicinati con cani minacciosi... sono solo alcuni dei guai che si susseguono dal momento in cui il tenero musino di Fiocco di Neve varca la soglia di casa. Che Tommy e la sua famiglia siano vittime della "maledizione del coniglio"? Chissà. E se invece alla fine la cattiva sorte si tramutasse in fortuna?

Due fratelli, due maniere diverse di descrivere il mondo: la lampadina è una cosa che fa luce, oppure una pallina liscia e molto calda? La luna è come il sole, però bianca, o è un mucchio di grilli che cantano in giardino? Papà è alto e porta il cappello? No, papà è un bacio che pizzica e sa di pipa. Un invito a scoprire la ricchezza di tutte le nostre percezioni, non solo della vista, a trovare la poesia nelle piccole cose, e anche a cambiare prospettiva sulla disabilità.

Libro puzzle per i più piccini, con facili indovinelli e giochi di osservazione. Scopri gli animali della fattoria! Libro-gioco, cartonato con angoli stondati e cursori, pensati per le dita dei più piccoli. Scritto in stampatello maiuscolo. Per ogni animale 3 indovinelli e 3 cursori da spostare fino a comporre l'immagine corretta. Mucca, porcellino, pecora, asinello, galletto... sposta i cursori, indovina chi sono!

Venezia, 1938. Roberto è un bambino normale, o almeno così ha sempre creduto. Finché le persone intorno non cominciano a fargli notare che non è come tutti gli altri, perché lui ha gli occhiali. E forse è meglio che non si facciano vedere in sua compagnia. E forse è meglio che cambi scuola, che vada in una scuola per soli bambini con gli occhiali… Un meccanismo semplice ma disumano, così simile a quello che è stato alla base della persecuzione e dello sterminio degli ebrei, e così simile a molti pregiudizi ancora oggi vivi nella nostra società. Nella parte conclusiva del libro, l’autore racconta ai ragazzi, immaginando le loro domande, che cosa sono state le leggi razziali e quali effetti hanno avuto sull’Italia di ottant’anni fa.

CAROTA SULLA LUNA di Alessia Franco ed. Museo Pasqualino

Età consigliata: da 5 anni

Ogni volta che possono, Carota e la zia Agata passano del tempo insieme e tutto diventa magico. Con la zia, la bimba condivide la passione per i racconti, per il parco, per i cuscini morbidi e per la bicicletta, con cui vanno in giro per la città. E, naturalmente, anche il colore dei capelli.

Un giorno, però, un imprevisto fa sì che Carota venga trascinata a un convegno, importantissimo per zia Agata. L’incontro non si svolge in un posto come tutti gli altri: la stanza è infatti popolata da pupi, sirene, strani animali alati. Lì Carota incontra Astolfo, che ha bisogno di aiuto e non se ne rende conto: soffre di vuoti di memoria sempre più frequenti. E si sa che esiste un solo luogo dove trovare quello che si è perso: la Luna.