Oroscopo del giorno, le previsioni del 18 gennaio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 18 gennaio.

La Luna vi dona sensibilità e intuito insieme a una grande attitudine all’empatia. In famiglia date e ricevete affetto, chiedete e restituite rispetto, seguendo alla lettera i punti fondamentali del vostro segno, che guida e lascia guidare la sua vita da precetti genuini. La salute è piuttosto buona, specie da un punto di vista psicologico. Venere, in angolo dissonante, può rendervi tuttavia vulnerabili dal punto di vista delle vie respiratorie, specie se appartenente alla prima decade. Attenzione a incappottarvi bene in questa fase di pieno inverno. La vostra natura calda e istintuale viene fuori nelle situazioni di scambio emotivo e di ricerca di accordo con chi vi è più vicino. Venere vi aiuta nel risolvere una situazione difficile con la persona che vi è accanto. E voi date prova di tutta la vostra generosità. Non vi incaponite se non tutto va come avevate programmato nel lavoro. La capacità di adattarvi al fluire degli eventi vi aiuta a minimizzare alcune contrarietà odierne.

Cominciate questa giornata con ottimi propositi e prospettive interessanti per il futuro. Una questione familiare sta per essere definitivamente risolta. È l’influsso benefico di Venere a darvi le dritte giuste e a mostrarvi la strada. Sciogliete anche un dubbio in merito a una questione patrimoniale che vi aveva interessato, specie se siete nati nella terza decade. Interessi e impegni di vario genere vi possono tenere lontani dalla vostra dolce metà questa giornata, ma non vi lasciate andare e curate il vostro rapporto per quel che merita e ha diritto di ricevere. Saturno e Mercurio continuano a non darvi tregua, in special modo se siete nati nella prima decade: il consiglio è quello di non farvi prendere alla sprovvista da rimostranze di chi vi vuol bene. Cercate di evitarle facendo le mosse opportune. C’è aria di grandi manovre oggi in ufficio, forse per via di una ristrutturazione o sistemazione di alcune questioni lasciate in sospeso. Il Sole, in angolo molto positivo specie se appartenete alla terza decade, vi dà la possibilità di agire con razionalità e competenza.

Mercurio nel segno dell’Aquario vi fa riprendere tono e umore, che nei giorni scorsi erano un po’ andati giù. Oltre a Mercurio anche Giove, astro dell’espansività e dell’ottimismo, della gioia di vivere e della fortuna, è al vostro fianco. Potete cominciare a realizzare con discreta velocità alcuni progetti che avevate pensato di avviare qualche tempo fa. Una bella organizzazione mentale vi sorregge, specie se siete nati nel mese di maggio. Una soddisfazione sentimentale quasi completa vi permette di costruire il vostro prossimo futuro in uno stato d’animo abbastanza fiducioso. Se avete in mente di cominciare una convivenza, programmare un matrimonio, o addirittura decidere la nascita di un figlio, gli astri non potrebbero esservi più propizi, specie se siete nati in maggio. In particolare vi sono beneauguranti proprio per questo ultimo desiderio. Svolgete una professione intellettuale? La bella posizione della Luna rende i vostri riflessi mentali scattanti e tali da assicurare alla forza delle idee un’azione convincente.

Oggi in un segno tecnicamente contrario al Cancro si trova la Luna. Niente paura comunque. Riuscite a minimizzare i problemi quotidiani con la vostra razionalità e la capacità di guardare al bicchiere mezzo pieno. In ogni caso Nettuno vi guarda benevolo dal segno amico dei Pesci e vi permette di ottenere molto di più con una visione fiduciosa della vita. Un grande desiderio di avventura vi invade. Nonostante siate un segno pigro, conservatore, talvolta introverso, non riuscite a resistere alle tentazioni di un funambolico Nettuno, pianeta dell’esplorazione, e così applicate questa attitudine dell’animo umano adesso in territorio erotico e sentimentale. Novità a tutto campo vi attendono in special modo se festeggiate il vostro compleanno dall’11 al 14 del mese di luglio. Momento di grossi cambiamenti si stanno verificando nel settore lavorativo, specie se appartenete alla prima e alla terza decade. Quel che appare in un certo modo adesso sarà completamente diverso e assumerà una prospettiva molto fortunata in un futuro immediato. E voi, in ogni caso, sarete chiamati a non star fermi, a dare il vostro contributo essenziale.

Una frizzante Luna in Ariete vi sostiene oggi dagli aspetti imbronciati di Giove, Saturno e Marte. La Luna vi consente di dire la vostra usando parole convincenti, parlando sempre a ragion veduta. In famiglia una questione delicata che vi aveva dato qualche piccola preoccupazione nei giorni recenti si sta per chiarire, e in serata sarà del tutto risolta. Siete single, con tanti corteggiatori e corteggiatrici come spesso avviene per il vostro segno, sempre molto vezzeggiato dagli altri compagni dello Zodiaco? Mercurio e la Luna vi mettono nelle condizioni di fare delle scelte mirate e razionali sul piano sentimentale quest’oggi. Non avrete una situazione facile, occorre chiarirlo, ma alla fine prenderete la decisione giusta, quella voluta e sognata fin dall’inizio e dettata dal vostro cuore. Una proposta di investimento per un bene immobile di vostra proprietà vi sembra molto valida e conveniente. Se festeggiate il vostro compleanno dal 28 luglio al 4 di agosto state un po’ in campana e non vi fidate ciecamente. L’aiuto di un amico competente può aiutarvi a sciogliere ogni dubbio.

Venere nel segno di Terra, razionale, combattivo del Capricorno, vostro buon amico nella ruota dello Zodiaco, vi rallegra lo spirito. Sentite oggi che l’aria è mutata e il vostro umore, soprattutto in famiglia, è cambiato in positivo. Alcuni nodi che apparivano stretti qualche giorno fa si cominciano a sciogliere. Plutone sempre in angolo molto benefico per il vostro segno dà largo spazio alla componente erotica dell’amore. Sia che abbiate una relazione di coppia di lungo corso che un rapporto occasionale, il pianeta del desiderio vi spinge a uscire allo scoperto per vivere in modo sereno il vostro animo passionale. Marte coadiuvato da un esplosivo Urano vi consente invece di strutturare una situazione sentimentale cominciata con un semplice flirt, specie se appartenete alla prima decade. Marte garantisce anche tasche discretamente piene. È forse giunto il momento di pensare a come mettere al riparo i vostri risparmi. Specie se festeggiate il vostro compleanno dal 25 al 29 di agosto, scegliete un giorno in cui vi dedicate anima e corpo a questo scopo.

È Giove a riservarvi oggi benefici nell’ambito delle relazioni amicali e parentali. Venere e la Luna, tuttavia, continuano un po’ a tartassarvi con intoppi vari, specie se siete nati nella prima e terza decade. Niente di grave per la verità: a sorreggervi, specie se siete nati in settembre, restano Saturno, parte raziocinante della personalità, e Mercurio, inserimento intellettivo nel mondo esterno. Fate fronte agli imprevisti con la vostra energia pronta a non abbandonarvi in nessuna circostanza concreta. Il vostro amore vi chiede maggiore partecipazione emotiva, più calore ed entusiasmo. È vero che avete avuto una giornata complicata e faticosa, ma sforzatevi di curare la relazione avendo serena coscienza che i rapporti si innaffiano costantemente, come le piante. Se siete nella schiera dei cuori solitari, avrete modo questa giornata di giocare ottime carte per avviare una conoscenza che vi interessa. C’è aria di nervosismo oggi in ufficio, ma per fortuna il vostro carattere così amabile, conciliatore e diplomatico è sempre in grado di trovare una soluzione valida, un punto di incontro per superare le asperità.

I moti planetari, malgrado qualche contrarietà passeggera, continuano a spalleggiarvi. Il vostro ottimismo, la vostra luminosa forza vitale, hanno il potere di contagiare anche gli altri e di far entrare anche chi non gode dello stesso stato d’animo nel vostro circuito di benessere e di gioia di vivere. Una raccomandazione va fatta per via del transito di Marte e Urano, che remano ora in posizione contraria al vostro segno: prestate attenzione agli acciacchi di stagione e non esagerate a strapazzarvi troppo se siete nati in ottobre. Il vostro spirito libero può sentirsi condizionato o ingabbiato in una relazione sentimentale da poco cominciata. Non saltate subito alle conclusioni che vi farebbero allontanare e poi chiudere. Sappiate prendervi un po’ di aria e di spazio per ricaricarvi e vedrete che questa volta la persona che avrete scelto di tenere accanto potrebbe essere quella giusta. Incassate i risultati dei vostri meriti in ufficio e vi prendete altri impegni che vi proporranno ulteriori sfide e esami da superare. A voi non dispiacerà affatto.

Il luminare notturno, espressione delle emozioni, capace di far mutare gli stati d’animo, la Luna, è ospitato nel segno a voi amico dell’Ariete e vi rallegra ogni momento della giornata. Alcuni pianeti veloci, indicanti le funzioni primarie e vitali dell’esperienza umana e individuale, transitano in angolo favorevole per il Sagittario. Il Sole e Mercurio si trovano nel segno del Capricorno e dell’Aquario e vi infondono una scoppiettante vitalità, estro, voglia di primeggiare. Mercurio, inoltre vi offre una bella forza di concentrazione intellettuale. Venere, la parte femminile e ricettiva della sessualità, si trova sempre nel segno buon vicino del Capricorno a stimolarvi e darvi scioltezza e disinvoltura in campo erotico. In special modo se siete nati in novembre. A darvi un’ottima prontezza di riflessi muscolari c’è oggi una fortissima Luna per consentirvi ottime mosse sotto tutti i punti di vista. In particolare i più gratificati dal transito del luminare saranno i Sagittario che festeggiano il proprio compleanno dal 27 di novembre al 3 di dicembre.

Una fase un po’ complicata vi stimola ad agire con maggiore determinazione, anziché farvi preoccupare. Dovrete sciogliere alcune riserve per cui siete stati in dubbio nei giorni scorsi e lo farete entro la fine di questa stessa giornata quando il luminare notturno, la Luna, oggi in angolo tecnicamente dissonante, vi avrà consigliato per il meglio. Per il momento fidatevi delle vostre intuizioni e soppesate bene il pro e il contro di ogni cosa. Nettuno e Plutone danno grande importanza alla parte passionale dell’amore, che trionfa su quella sentimentale quest’oggi. Successi e conferme per gli uomini single che si lancino in audaci conquiste, in special modo se nascono dal 14 al 17 di gennaio. Le donne invece potranno godere di corteggiamenti molto serrati, che saranno propense ad accogliere con convinzione, per via di Venere in posizione eccelsa. Fate buon viso a cattivo gioco con i vostri capi che oggi vivono una condizione particolare di stress, di agitazione e nervosismo. Il vostro regale aplomb farà capire che, forse, il problema è dentro chi si inalbera e non al di fuori.

Una passionale Venere nel segno vostro amico del Capricorno e la Luna in Ariete vi preparano un inizio di settimana molto produttivo sotto svariati punti di vista. Le iniziative che avvierete da oggi fino a venerdì saranno destinate ad avere un esito positivo. La vostra vita familiare in particolar modo vi riserverà sorprese gradevoli, in special modo se siete genitori e avete bimbi piccoli. Momento sì per le relazioni affettive che trovano elementi di rinnovamento in interessi culturali, sportivi, artistici che condividerete con la vostra dolce metà. Nettuno nel segno amico dei Pesci vi rende particolarmente coinvolgenti e briosi con chi avete al vostro fianco. Molto favoriti i flirt, le avventure, le conoscenze occasionali da cui potrebbero scaturire sentimenti sinceri. Non chiudete le porte del vostro cuore se queste relazioni sono nate apparentemente in forma giocosa e scanzonata: coltivando un legame quasi senza importanza potreste scoprire di aver trovato quel che cercavate. Attenzione a come muovete e gestite le vostre sostanze. Marte nel Toro vi tiene il broncio specialmente se festeggiate il vostro compleanno dal 24 al 28 di gennaio. Gli astri vi consigliano di non fare passi troppo azzardati, specie se si tratta di investimenti in denaro liquido.

Una concreta Venere nel Capricorno vi regala una sensazione di equilibrio e di serenità globale dello spirito. La buona posizione di Giove aggiunge uno stato di salute molto tonico. A completare il quadro, se appartenete al gentil sesso, l’apporto di una bellezza fisica che vi accompagna e rende leggero il cuore. Nettuno, il pianeta che governa felicemente il vostro segno, si trova in posizione ottimale e proprio in congiunzione nei Pesci. Il gusto per l’avventura erotica, grazie all’apporto di questo pianeta, si fa in voi più intenso e riceve l’appoggio della buona sorte, specie se appartenete alla seconda decade. Anche la Luna continua a sorridervi e questo particolare influsso planetario corrobora lo scoccare di scintille di desiderio, nella maggioranza dei casi corrisposte. Il pianeta della costruzione paziente e tenace, Saturno, ha cominciato da più di tre anni a scommettere su di voi per quanto riguarda l’ambito professionale. I nati nel mese di febbraio diano corso alle loro più brillanti ambizioni. Non se ne pentiranno, i risultati arriveranno subito.