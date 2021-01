Giochi con me? Et voilà mademoiselle...

Coco Chanel, la stilista probabilmente più famosa al mondo, diventa protagonista di un'avventura di Geronimo Stilton, eroe dei più piccoli. Ma questa settimana abbiamo anche tanta avventura, mistero, storie classiche e originali, per i bambini ma anche per chi si avvicina all'adolescenza. Come sempre, buona lettura! Condividi:

A TU PER TU CON COCO CHANEL. La stilista che rivoluzionò la moda femminile di Geronimo Stilton Ed. Piemme Età consigliata: da 7 anni Niente può fermare Chanel quando si tratta di eleganza! Al Gran Gala della Moda di Topazia mia sorella Tea sta organizzando una sfilata ed è in un mare di guai... Ma con l'arrivo della stilista tutto cambia e, mentre crea abiti da sogno, Chanel ci racconta la sua incredibile vita! (montaggio clip Dario Piombo)

ANIMALI IN GIARDINO AA.VV. Ed. Lapis Età consigliata: da 18 mesi Una nuova collana di libri-gioco cartonati, con angoli stondati, per piccoli lettori. Per ogni animale 3 indovinelli in stampatello maiuscolo e 3 cursori da spostare, per ricostruire le immagini.

DIVENTIAMO AMICHE? di Marit Larsen ed. Rizzoli Età consigliata: da 5 anni Agnese è la sola bambina in una casa piena di adulti: sa tutto dei suoi vicini, delle altalene, degli uccelli e persino delle pozzanghere. Ma poi arriva lei, Anna, e tutto cambia. Non ci sono più segreti. Perché li condividono l’una con l’altra. Ed è meraviglioso

LEGA ANTIBULLI Missione San Valentino di Igor De Amicis, Paola Luciani ed. Lapis Età consigliata: da 10 anni Il ragazzo provò a parare tutti i colpi, ma fu inutile: la sua amica era una furia scatenata. Arnold saltellò dolorante verso uno degli angoli del ring, tenendosi il ginocchio dopo l'ennesimo calcio. E questo fu il suo grande errore. Dall'angolo opposto, Alison prese la rincorsa e sfoderò un braccio teso degno di un giocatore di football. Arnold si piegò per evitarlo, ma era una trappola. La sua amica si lanciò all'ultimo momento in un doppio calcio volante che lo fece volare fra le corde e ruzzolare giù. Dopo qualche istante, riaprì gli occhi. Era disteso su uno dei tappetoni posizionati sotto il ring, gli occhi puntati al soffitto della palestra. Sopra di lui troneggiava Alison. Aveva le mani sui fianchi e l'aria stanca, ma era soddisfatta per l'allenamento. Gli sorrise, amichevole. - Mi volevi chiedere qualcosa? Arnold emise un rantolo. - Niente. Niente. Facciamo un'altra volta. Se sopravvivo...

OLGA. CUCCIOLI FUORI CONTROLLO! di Elise Gravel Ed. Terre di Mezzo Età consigliata: da 8 anni Meh, il buffo salsicciotto rosa goloso di olive, è la cosa più bella che sia mai capitata a Olga: ma ormai non è la sola. In questa nuova avventura, la bimba scienziata dovrà fare i conti con sette nuovi esemplari di Olgamus: i figli di Meh. Per quanto le creature sembrino degli adorabili involtini primavera, si rivelano presto dei veri tornado. Occuparsi dei piccoli non è certo facile. In questo libro: mucchi di cacche arcobaleno, notizie sui neonati, tonnellate d’amore. In appendice, tutti i passaggi per imparare a disegnare il proprio esemplare di Olgamus!

LA ZUPPA DEI PIRATI di Lou Carter, Nikki Dyson ed. Picarona Italia Età consigliata: da 4 anni "Ascoltate, miei fidi marinai, la storia di un impavido gambero che riuscì a sfuggire al pentolone della zuppa e a rendere lustri i pirati più puzzolenti e terribili dei sette mari. Spazzolino è il suo nome e questa è la sua più gustosa avventura..."

UNA BIMBA… SOTTOVOCE di Peter Carnavas ed. Nord-Sud Età consigliata: da 3 anni Mary era una bimba... sottovoce. La sua famiglia faceva talmente tanto rumore da non riuscire quasi a sentirla. Finché lei, con le sue maniere delicate, non riuscì a mostrare loro le meraviglie del mondo che si stavano perdendo.

L'INFERNO ALLE MEDIE Escape book di Grynszpan Eva Età consigliata: da 10 anni Iniziano le medie e il giovane protagonista di questa storia si lascia coinvolgere dal suo compagno Adrien in una manipolazione di Minecraft che dovrebbe renderli... invincibili. Peccato che le cose non vadano proprio come previsto. La manovra si rivela sbagliata e i due restano prigionieri del videogioco. Il lettore-protagonista di questo escape-book deve dunque aguzzare l'ingegno per liberarsi e uscire dalla realtà virtuale - e dal libro - risolvendo gli enigmi man mano che prosegue la lettura. Un nuovo escape book che trae ispirazione dell'universo del popolare videogioco Minecraft.

NELLA FORESTA NON SI PARLA D’ALTRO. Le lezioni degli animali. Di André Rodrigues,Larissa Ribeiro,Paula Desgualdo Ed. Terre di Mezzo Età consigliata: da 4 anni Quando il leone devia il fiume per costruirsi una piscina personale, lasciando la foresta senz’acqua, gli animali decidono che è ora di cambiare governo e, soprattutto, di sceglierlo di persona. Ci vogliono le elezioni! Il gufo spiega le regole e i candidati organizzano la campagna elettorale: il leone punta sulla tradizione, la scimmia inneggia al cambiamento, il cobra è amico del popolo e il bradipo promette di ascoltare tutti. Poi si va alle urne: chi prenderà più voti, governerà... ma solo fino alla prossima elezione!

IL BAMBINO DALL’OCCHIO BLU di Paola Ravani Ed. EL Età consigliata: da 8 anni Artur ha un pessimo rapporto con il suo occhio sinistro. È blu chiaro, sembra di cristallo. Sarebbe bello, se l'altro non fosse marrone scuro. Una rarità che attira l'attenzione e suscita curiosità. Artur detesta a tal punto il suo occhio blu che per eliminare quella che crede un'imperfezione le ha provate tutte, con risultati spesso disastrosi. Con leggerezza e ironia Paola Ravani riesce a portare il lettore nello straordinario mondo dei bambini, dove tutto appare possibile, e le riconciliazioni, prima di tutto con se stessi, aprono nuove, straordinarie opportunità.

GRETA THUNBERG, UN VENERDI’ PER IL FUTURO di Sabina Colloredo Ed. EL Età consigliata: da 7 anni Greta ha a cuore la Terra e il prezioso equilibrio della natura che l'uomo sta distruggendo. La sua battaglia per la difesa dell'ambiente, fatta di piccoli e grandi gesti quotidiani, sta rivoluzionando il mondo.

LA FATTORIA DEGLI ANIMALI DA GEORGE ORWELL di Pierdomenico Baccalario ed. Einaudi Ragazzi Età consigliata: da 12 anni La storia della ribellione degli animali di una fattoria contro l'oppressione del padrone umano, e la disincantata discesa verso un nuovo totalitarismo. Per appassionarsi ai grandi classici della letteratura prima ancora di averli letti.

TEMPORALE di Sam Usher Ed. Clichy Età consigliata: da 3 anni Sta per arrivare un temporale, e un bambino e suo nonno decidono che è il momento perfetto per provare l'aquilone che avevano comprato tempo fa. C'è solo un problema... prima lo devono trovare!

COACH WIZENARD. Magico basket camp di Kobe Bryant,Wesley King Età consigliata: da 8 anni La squadra dei Badgers è l'ultima in classifica. I suoi giocatori vivono nel quartiere più povero della città, e nessuno punta su di loro per la prossima stagione. Ma quando inizia la preparazione pre-campionato e arriva il nuovo coach, Rolabi Wizenard, i ragazzi capiscono subito che qualcosa sta per cambiare. Il suo metodo intreccia autorevolezza, motivazione e magia, e fa vacillare tutte le loro certezze sul basket e sulla vita. Una squadra vincente si costruisce dentro e fuori dal campo, e ogni giocatore deve affrontare con forza le proprie paure, prima di affrontare gli avversari. Magicamente Coach Wizenard trasforma lo sforzo individuale nel successo del gruppo. Ideata da Kobe Bryant, il leggendario campione del basket Nba, questa storia parla di coraggio, motivazione e fiducia - nell'allenatore, nei compagni e in se stessi - senza i quali non esiste la squadra.

ARTURO Gianni Rodari Ed. Emme Edizioni Età consigliata: da 1 anno «Quando il bambino inventa una storia o discute con me o ascolta la mia favola, non è impegnata solo la sua fantasia, è impegnata la sua personalità.» (Gianni Rodari). Arturo, il gatto volante, è il protagonista di questa filastrocca di Gianni Rodari, in un formato agile e robusto, perfetto per le prime letture!

LUPO NERO di Antoine Guilloppé Ed. Camelozampa Età consigliata: da 4 anni Un bambino che si incammina, la neve, un bosco fitto di alberi. Due occhi a fessura che lo fissano dall'oscurità. Alle sue spalle si materializza una sagoma sinistra, quella di un lupo, che lo segue nel folto del bosco... Un crescendo incalzante e drammatico, fino al toccante colpo di scena finale.

LUPO GRIGIO E’ DIVENTATO BLU di Gilles Bizouerne, Ronan Badel ed. HarperCollins Età consigliata: da 6 anni Arriva una nuova esilarante serie con protagonista un lupo affamato ma molto sfortunato! Lupo Grigio ha sempre tanta fame. Mentre vaga in cerca di cibo, cade dentro un grande vaso pieno di tempera e diventa tutto blu! La capra non lo riconosce e nemmeno l'asinello. Questa è davvero l'occasione perfetta per fare un banchetto! Sfortunatamente, inizia a piovere a catinelle e presto il lupo da blu torna di nuovo grigio...

LA LUNA E I FALÒ di Cesare Pavese ed. BUR Biblioteca Univ. Rizzoli Età consigliata: da 12 anni "Così questo paese, dove non sono nato, ho creduto per molto tempo che fosse tutto il mondo. Adesso che il mondo l'ho visto davvero e so che è fatto di tanti piccoli paesi, non so se da ragazzo mi sbagliavo poi di molto".

LE PIÙ BELLE FIABE CLASSICHE Ed. Fabbri Editori Età consigliata: da 3 anni Le fiabe di sempre, amate da generazioni di bambini. Cappuccetto Rosso, I tre porcellini, Pinocchio e tante altre storie dal fascino intramontabile, tutte illustrate.