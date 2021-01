Oroscopo di oggi 13 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 13 gennaio.

Il vostro affetto per la persona che avete accanto non si discute, adesso però è arrivato il momento di esprimerlo in modo più convincente, senza dare nulla per scontato. Datevi da fare se siete nati in aprile. L’Ariete si associa alla prima casa astrologica, che vede l’Io simbolicamente da solo nel palcoscenico della vita. L’opposta dialettica di questa zona dello Zodiaco è la casa settima, che inserisce l’Io nel territorio degli altri, nel mondo degli scambi, della negoziazione, della possibilità di contrarre un matrimonio. L’optimum per tutti gli Arieti è di proiettare il suo Io luminoso, generoso e vitale all’esterno, piuttosto che interrogarsi e guardarsi dentro.

Non vi fate mancare nulla nel vostro ménage di coppia! Successi strepitosi se siete nati nella terza decade. Se al Toro corrisponde la casa seconda nello schema zodiacale, casa dell’inserimento felice nel territorio con tutte le sicurezze affettive ed economiche stabilmente pronte, nell’ottava, a voi opposta, vi è la necessità o la possibilità di evadere, di doversi adattare a condizioni di vita in cui queste sicurezze non esistono più. Il vostro temperamento vi porta a non riuscire a reggere i cambiamenti drastici che possono giungere e stravolgere le situazioni fisse e rassicuranti, presenti nell’ambiente d’origine.

Una componente di razionalità, di solidità e celebrazione degli affetti stabili vi tocca in questa giornata di gennaio, senza dubbio. I Gemelli corrispondono alla casa terza astrologica, settore del vicino, delle informazioni e sicurezze che giungono dalle immediate vicinanze. La casa opposta è la nona nello schema dello Zodiaco, settore che vi può dare indicazioni su ciò che è “lontano” mentalmente, moralmente, psicologicamente da voi. La lezione da imparare è quella di non fermarsi mai alle mode, ai concetti e agli schemi correnti, ma cercare di trovare una visione più ampia, limpida e prospettica della realtà.

Profilo dei transiti planetari discreto. Prendetevi se è il caso un po’ di aria da un rapporto che forse potete avvertire oggi come costrittivo. Ne beneficerete sia voi che la vostra dolce metà. La vostra casa è la quarta, settore che porta a godere delle sicurezze della dimora familiare di partenza e della dipendenza dalle persone di famiglia. L’opposto è la casa decima, settore della possibilità di ottenere una autonomia, di riuscire a non dipendere da nessuno. L’insegnamento è quello di una capacità di volare al di là delle dipendenze e di saper contare sempre sulle proprie forze.

Vi dedicate alla cura della persona che avete accanto con grande dedizione soddisfacendo ogni suo desiderio, e il vostro cuore batte e si accende di amore sempre di più. Il settore vostro privilegiato è nella quinta casa, quello rappresentante la vitalità, l’esuberanza dell’Io, la possibilità di sprecare energie a piene mani. Nel settore opposto c'è l’undicesima casa, luogo dove si trova la moderazione di vita, il richiamo al minor spreco di energie possibili. La lezione che vi viene data è quella di non vedere sempre la vita come inesauribile bene di consumo.

Avete saputo aspettare e vi siete pazientemente adattati alla situazione affettiva che stava cambiando. Adesso è venuto il momento di dichiararvi. Se per la Vergine, sesto segno, la casa è la sesta, quella che esprime un sereno inserimento nella norma, osserviamo la casa dodicesima che parla di una capacità di uscire fuori dalle convenzioni, di avere un pensiero controcorrente, fantasioso, creativo. È grazie alla dinamica con questo settore che il vostro segno riesce veramente a completare alcune sue caratteristiche aggiungendo alla perfezione l’estro, alla regolarità la possibilità di contemplare altri mondi e altri modi di pensare.

Una bella passionalità - donatavi dal vostro segno, da sempre collegato con l’espressione del desiderio sensuale - vi fa esprimere nella maniera più autentica con la persona amata. La casa settima astrologica si confà alla vostra natura più profonda e viene esplicitata come necessità di stare in coppia per voi. La casa opposta alla vostra è la casa prima è quella in cui l’Io si manifesta in modo netto e deciso. La lezione che si può ricavare è data dalla capacità di riuscire a ritagliarsi uno spazio di azione il più possibile individuale e autonomo, senza dipendenze di qualsiasi tipo.

Saprete dedicarvi con molto slancio e atteggiamenti di espansiva generosità, alla persona amata. In special modo se siete nati in novembre. Se il vostro segno è l’ottavo della successione zodiacale, collegato con la casa ottava, settore della trasgressione e dell’eversione dalla norma, sarà la dialettica casa seconda, con la sua dimensione di placida normalità a mostrare quel che a voi manca. E la vostra completezza sarà la scoperta della normalità della vita, vi apparirà quella la vera trasgressione che lo Zodiaco vi invita a provare e propone di seguire.

C’è un desiderio di quiete e di condivisione all’interno delle mura domestiche quest’oggi: anche la persona che avete al vostro fianco vi corrisponde sotto questo punto di vista. Se la vostra casa nona (il Sagittario è il nono segno) parla di lontano, di idealismo, di visione filosofica della vita, l’opposta casa terza vi parla di contingente, vi obbliga a confrontarvi con la realtà in maniera stringente e concreta. La lezione dell’integrazione tra le due case è data quindi dalla capacità di riuscire a tenere insieme tanto il lato pratico e utile dell’esistenza, quanto quello alto, supremo, ideale.

Vi fate avanti con una persona che vi sta molto a cuore, specie se siete nati nel mese di dicembre. Eros in grande ripresa per i nati in gennaio, specie se sono in cerca di forti emozioni. La vostra casa è la decima, corrisponde al volo d’indipendenza che si attua dalla famiglia natale di partenza; il settore contrapposto è la casa quarta, che, invece simbolizza la capacità di stare all’interno delle mura domestiche, di trovare conforto nei rapporti dei familiari. La lezione è quella di riuscire a trovare una via di incontro tra affetti e carriera, tra la sfera intima ricca di sentimento e di istanze emotive, con quella mondana.

Siete pazienti e collaborativi con la persona amata. Una questione di tipo pratico che la riguarda richiede il vostro contributo e voi siete ben felici di fornirlo. Se all’Aquario, undicesimo segno, assegniamo la casa undicesima che significa moderazione e temperamento “tiepido”, per avere gli slanci e il calore umano dobbiamo chiamare in causa l’opposta casa quinta, casa del tono vitale, della generosità, della voglia di vivere. L’optimum per voi consiste insomma nel trovare un punto di incontro tra la capacità di essere freddamente equilibrati e la capacità di riuscire a non perdere di vista la calda umanità.

Quadro dei transiti per l’amore, per voi glorioso, specie se siete in cerca dell’anima gemella. Se al vostro segno si lega la dodicesima casa, quella dell’evasione nel mondo dell’arte, della fuga nei piaceri, del richiamo dei valori ideali, è necessario per voi anche confrontarvi con il settore opposto, ovvero la casa sesta, che si riferisce alla vita quotidiana, allo scorrere sereno dei momenti in famiglia, alla sicurezza delle cose semplici e normali. Per riuscire a migliorare le caratteristiche di proiezione verso l’alto, nel senso spirituale, morale, artistico del vostro segno, dovete tenere sempre i piedi per terra e apprezzare quel che la realtà concreta vi ha donato.