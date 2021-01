Giochi con me? Bimbo che si diverte all'inizio dell'anno...

L'anno si apre con tante novità. Libri di avventura, musicali, di poesia e addirittura gialli per i più piccoli. Come sempre un'altra settimana da dedicare ai piccoli di casa. Buon divertimento! Condividi:

PIANETA NASCOSTO Una dichiarazione d'amore alla Terra di Ben Rothery Ed. Rizzoli Età consigliata: da 8 anni "Questa è la mia lettera d'amore per il pianeta Terra. Spero che possa risvegliare in voi lo stesso senso di meraviglia che da sempre provo di fronte alla natura." Così Ben Rothery ci presenta "Pianeta nascosto", volume che celebra i segreti di specie animali più o meno note del nostro pianeta: dai maestosi leoni africani al minuscolo uistitì pigmeo. I suoi disegni incredibilmente realistici, accompagnati da testi brevi e accurati, ci mostrano la straordinaria varietà della natura attraverso gli occhi del raffinato illustratore che Ben è oggi e del bambino appassionato del mondo animale che è stato. (montaggio clip Davide Sanson Chinarello)

BLACK BEAUTY di Anna Sewell Ed. Mondadori Età consigliata: da 9 anni È impossibile dimenticare lo splendido cavallo nero con una stella bianca sulla fronte che in questo libro ci racconta la sua vita. Da spensierato puledro nella ridente campagna inglese a stanco cavallo da carrozza e da tiro nella fumosa Londra, Black Beauty finisce nelle mani di molti uomini: ora gentili e premurosi, ma soprattutto crudeli e capaci di meschinità. Finché, prostrato dalle lunghe pene, stenterà a sopravvivere, salvandosi solo grazie al suo coraggio, alla forza incrollabile della sua bontà. Con approfondimenti su autore e personaggi e tante altre curiosità.

PINGUINO di Polly Dunbar ed. Camelozampa Ben è elettrizzato per il pinguino che ha ricevuto in regalo. Pinguino, però, non dice una parola. Ben le prova tutte: le smorfie, i balletti, fa la verticale, lo ignora, lo lancia nello spazio... Ma da Pinguino, nessuna reazione: resta sempre muto. Quando però Ben viene mangiato da un leone, Pinguino tira fuori la sua grinta, per un finale dolcissimo e a sorpresa. Questo classico contemporaneo per bambini arriva per la prima volta in Italia in un’edizione fedele all’originale, con una traduzione particolarmente attenta a rispettarne le simmetrie interne, i giochi di parole e l’architettura compositiva. Anche la veste grafica è stata mantenuta, per restituire appieno l’umorismo irresistibile di questo picture book tanto amato in tutto il mondo. Pinguino è stato premiato con: Booktrust Early Years Award, Practical Pre-School Award, UKLA Book Award, Red House Children’s Book Award, Nestle Silver Children’s Book Prize, Finalista Kate Greenaway Medal In libreria dal 14 gennaio

IL MIO PAPA’ FA BRUTTI SOGNI di Hanieh Delecroix e Thomas Baas ed. Clichy Età consigliata: da 5 anni Sarà capitato anche a te di non riuscire a dormire perché il tuo papino ha gli incubi… Sei stanco, domani hai scuola e lui non vuole dormire. Fa brutti sogni e ha paura dei mostri. Ma… no, no, no, no! I mostri non esistono! Un papà si sveglia nel cuore della notte perché ha avuto un altro orribile incubo. Ha sognato che un mostro gli strappava via la camicia, un altro gli rubava i file del lavoro e un terzo gli portava via la macchina… È compito del suo bambino rassicurarlo e coccolarlo per farlo addormentare. Perché, no, i mostri non esistono! È ora di andare a dormire, caro papino, domani c’è scuola e il nostro piccolo protagonista deve riposare… Per sdrammatizzare le paure notturne, un album pieno di umorismo dove i ruoli sono invertiti: sta al bambino confortare il suo papà nel cuore della notte. No, non ci sono mostri sotto il suo letto!

LA BANDA DEI CINQUE. Il bambino scomparso di Enid Blyton Ed. Mondadori Età consigliata: da 8 anni Una misteriosa avventura aspetta la banda dei cinque detective! Oliver, figlio di un famoso scienziato, è stato rapito! Com'è possibile, se solo un attimo primo nuotava spensierato insieme ai suoi nuovi amici Anne, Dick, Julian, Georgina e il cane Timmy?

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI di Jules Verne ed. Feltrinelli Età consigliata: da 9 anni Phileas Fogg, distinto gentiluomo e membro onorato del prestigioso Reform Club, da perfetto inglese si ritrova a scommettere che riuscirà a fare il giro del mondo in 80 giorni. Parte, quindi, la sera stessa da Londra in compagnia del servo Passepartout in un itinerario che lo porterà dall'Italia all'Egitto, in India, Hong Kong, Giappone, Stati Uniti. I due viaggiatori vivranno rocambolesche avventure, inseguiti dal detective Fix che ha scambiato Fogg per un rapinatore. In India incontrano una donna, Auda, in procinto di essere arsa su una pira per un rito sacrificale e la salvano portandola con loro. Riusciranno a tornare a Londra in tempo? "Il giro del mondo in 80 giorni", con i suoi colpi di scena e le suggestive ambientazioni, diverte il lettore e lo tiene inchiodato alle pagine. Attraverso il tema del viaggio, Verne ci regala emozioni, suspense, avventura come solo un grande autore sa fare.

RODARI A-Z Progetto grafico a cura dello Studio Leonardo Sonnoli ed. Electa A conclusione del centenario della nascita di Gianni Rodari, la casa editrice Electa dedica a uno degli scrittori più amati del Novecento italiano, il secondo titolo della nuova collana Enciclopedia. Una sequenza di voci correlate e indipendenti che, insieme a una biografia illustrata con fotografie, copertine di libri e disegni, restituiscono il profilo e la storia del più noto inventore di favole e filastrocche senza tempo. Rodari A-Z è un omaggio al suo genio, alla sua infinita generosità, alla sua grande umanità nella vita e nella scrittura. Il volume è composto da 84 voci - quali Alice, Corriere dei Piccoli, Comunismo, Italo Calvino, Fantastica o ancora Maria Montessori, Illustratori, Surrealismo...- scritte da 56 autori, tra cui maestri, professori, pedagogisti, giornalisti, intellettuali ed accademici. Una varietà di lemmi e contributi che mostrano "quanto il mondo (della cultura, della scuola, della politica) sia diventato più ricco anche grazie alla relazione col meraviglioso Gianni Rodari’’.

A TU PER TU CON COCO CHANEL di Geronimo Stilton ed. Piemme Età consigliata: da 7 anni Niente può fermare Chanel quando si tratta di eleganza! Al Gran Gala della Moda di Topazia mia sorella Tea sta organizzando una sfilata ed è in un mare di guai... Ma con l'arrivo della stilista tutto cambia e, mentre crea abiti da sogno, Chanel ci racconta la sua incredibile vita! In occasione dei 50 anni dalla scomparsa di una delle più grandi icone della moda, Geronimo Stilton omaggia Coco Chanel con un incontro per la collana "A tu per tu".

IL SEGRETO DI ELLA di Cath Howe ed. Terre di Mezzo Età cosnigliata: da 10 anni Ella è appena arrivata in città con la mamma, non conosce nessuno, non vede l'ora di farsi dei nuovi amici... e ha un grande segreto. Dov'è suo padre? Perché ogni giorno lei gli scrive delle lettere? Quando Lydia, la più popolare della scuola, decide di diventarle amica, a Ella non sembra vero. Ma Lydia ha un secondo fine, e quando riuscirà a scoprire il segreto, lo userà per ricattarla. Mettendola di fronte a una scelta inevitabile.

LE PAROLE DI MIO PADRE di Patricia MacLachlan ed. Harper Collins Età consigliata: da 9 anni Vincitore Premio Andersen 2020, sezione Miglior libro 9/12 anni Declan O'Brien aveva sempre una parola buona per tutti e spesso usava espressioni curiose. E amava cantare. Cantava mentre giocava a basket e quando preparava la colazione. I suoi figli, Fiona e Finn, lo adoravano e sapevano che il loro profondo affetto era ricambiato. Ma un giorno un terribile incidente cambia le loro vite per sempre, e Fiona e Finn rimangono senza papà. Il vuoto sembra incolmabile, la mamma è disperata e non sa come sostenerli... Cosa si può dire loro per aiutarli a superare un dolore così grande? Poi un amico, Luke, suggerisce ai due fratellini di fare volontariato in un rifugio per cani abbandonati, e qui Fiona e Finn stringono una tenera amicizia con due cagnoline che hanno altrettanto bisogno di essere consolate. E iniziano a pensare che forse, con il tempo e le dolci parole del papà nel cuore, anche per loro la scintilla della speranza si accenderà di nuovo... Scritto con una semplicità che arriva dritta al cuore, Le parole di mio padre è un romanzo commovente che parla di tristezza e di speranza, di generosità e di amicizia, e ci insegna che a volte la forza di ricominciare si trova nei luoghi più impensati. Patricia MacLachlan ci porta da un dolore che annichilisce alla capacità di vivere di nuovo, suggerendo verità profonde con accurata delicatezza, così che il giovane lettore possa comprenderle al momento giusto.

PETER NELLA NEVE di Ezra Jack Keats Ed. Terre di Mezzo Età consigliata: da 3 anni Peter si sveglia e scopre che durante la notte è nevicato. Allora si mette una tutina rossa e si avventura per le strade imbiancate, dove prova per la prima volta tutti i più bei giochi dell'inverno: costruire pupazzi, lasciare le impronte, fare gli angeli, scivolare giù per le discese... Una giornata semplice ma indimenticabile, all'insegna della gioia senza tempo che la neve regala a grandi e bambini. Un piccolo classico che nel 2012 la rivista dei bibliotecari americani ha inserito al quinto posto tra i 100 migliori albi di tutti i tempi. Finalista Premio Andersen 2020, categoria 0-6 anni NdR Pubblicato per la prima volta nel 1962, è stato il primo albo di successo negli Stati Uniti ad avere un bimbo nero come protagonista, rompendo la "barriera del colore". Ezra Jack Keats credeva infatti che tutti i bambini dovessero avere la possibilità di riconoscersi nei libri che leggono e che amano. Nel 2012 la rivista dei bibliotecari americani l’ha inserito al quinto posto tra i 100 migliori albi di tutti i tempi perché prima di ogni cosa è un libro che parla ad ogni bimbo (e anche agli adulti che lo ricordano ancora) della magia delle prime esplorazioni sulla neve.

QUANDO IL PRESIDE PORTAVA IL GREMBIULINO di Paolo Bosisio ed. Electa Junior Età consigliata: da 9 anni Siamo ormai abituati a vederlo in cattedra, ma che tipo era quando sedeva fra i banchi di scuola? Paolo Bosisio ci spalanca le porte della sua memoria, fra momenti vissuti in classe e ricordi di famiglia. Guidati dalla sua voce diretta e sincera entriamo in un’Italia d’altri tempi, elegante e profumata d’inchiostro. Ma soprattutto possiamo rivivere tutto il fascino della scuola negli anni in cui il Preside indossava il grembiulino.

TESS E LA SETTIMANA PIU’ FOLLE DELLA MIA VITA di Anna Woltz ed. Beisler Età consigliata: da 10 anni I suoi occhi hanno bellissime pagliuzze dorate. È più alta delle ragazzine della sua età, indossa stivali marroni lucidi e una giacca di pelle. Si chiama Tess, ha un'aria allegra ma non chiede mai scusa. Ora si è messa in testa un folle piano per conoscere suo padre, che non ha mai incontrato prima... e per farlo chiede aiuto a Samuel, che è più piccolo di lei ed è in viaggio con la sua famiglia sull'isola di Texel. Incontrarsi per caso, diventare amici per la vita e affrontare insieme esperienze che cambiano nel profondo.

LA PIU’ GRANDE di Davide Morosinotto ed. Rizzoli Età consigliata: da 10 anni Shi Yu non ha mai conosciuto i suoi genitori. Ha sei anni e lavora per l’irascibile locandiere Bai Bai, che non le risparmia insulti e frustate. Un giorno, alla locanda Yu incontra Li Wei, un ragazzino esperto di arti marziali. Yu lo convince a insegnarle a combattere: la ragazza ha talento, si vede subito. Quando, pochi anni dopo, viene rapita dai pirati della ciurma del terribile Drago d’Oro, a salvarle la vita è proprio la sua abilità nella lotta: invece di ucciderla, Drago d’Oro la arruola nell’equipaggio. È l'inizio dell'ascesa di Yu nel mondo della pirateria. A diciannove anni diventa comandante di un’intera flotta, che in breve arriva a contare più di cento navi. Il suo nome terrorizza il Mar della Cina, la sua forza sembra inarrestabile... Ma la straordinaria fama di cui gode le ha creato un nemico, tanto potente quanto misterioso, che è pronto a tutto pur di distruggere il wushu dell'Aria e dell'Acqua, lo stile di arti marziali leggendario di cui la ragazza è diventata l'ultima maestra. Un'avventura mozzafiato e un romanzo di formazione straordinario, ispirato alla storia vera di Ching Shih, che comandò la più grande flotta pirata di tutti i tempi. Con l'illustrazione in copertina di Rébecca Dautremer.

TROTULA E IL GIARDINO INCANTATO di Roberta Pastore,Valerio Calabrese,Anella Mastalia Ed. Talea Età consigliata: da 7 anni In un giorno d'un tempo lontano tutti i bambini del mondo si ritrovano di colpo tristi e annoiati, senza più voglia di divertirsi. Per guarirli occorre spezzare il tremendo maleficio che ha rubato i loro sorrisi. È così che la regina delle fate, Fusandola, chiede aiuto a Trotula, una medichessa amata da tutti per la sua capacità di guarire grandi e piccini con erbe e fiori miracolosi. Le spiega che la strega Infingarda sta preparando una pozione potentissima servendosi dei sorrisi dei bambini e le chiede, con le sue piante, di trovare un antidoto per sconfiggerla. Così Trotula, chiamando a raccolta le sue colleghe medichesse, si mette a lavoro. Ma cade a sua volta vittima di un incantesimo. Per salvarla e farla ricongiungere con l'amata figlia Minerva, interviene una sirena venuta da lontano, di nome Ory.

PIRATI ALL’AVVENTURA di Erica Torre,Elisa Ferro Ed. Il Castoro Età consigliata: da 6 anni «Il tricheco raffreddato», una storia piccola per cominciare: Zanna il tricheco ha un terribile raffreddore! A ogni starnuto, rischia di finire in acqua! I pirati Occhio di Falco, Mano Lesta e Gamba Dritta riusciranno a salvarlo? «Caccia al tesoro», una storia grande per proseguire: È ora della Caccia al Tesoro! Tra nebbie fitte, balene allegre e scogli aguzzi, Occhio di Falco, Mano Lesta e Gamba Dritta dovranno vedersela con tanti altri pirati. Quale tesoro li aspetta al traguardo?

L' ALBERO DEI DESIDERI di Julien Baer,Charles Berberian Ed. Babalibri Età consigliata: da 6 anni Mathieu e Paul hanno trascorso tutto il pomeriggio a giocare insieme alle gemelle Imane e Malika. In men che non si dica è già l'ora della merenda. Peccato che nessuno abbia pensato di portare qualcosa da mangiare. A un tratto, sul ramo più basso di un bellissimo albero, compare una tavoletta di cioccolato. Che sia un albero di cioccolato? Oppure si possono chiedere anche altre cose a quell'albero? Tutte le cose? I quattro amici provano e... funziona! Basta volerlo e ogni desiderio si materializza come per magia. Non è bellissimo avere tutto, ma proprio tutto quello che si vuole? O non sarà troppo?

BALENA VENGO ANCH’IO! di Susanne Strasser Ed. Terre di Mezzo Età consigliata: da 4 anni È il giorno del bagno e la balena si rilassa tra le bolle. La tranquillità, però, non dura a lungo: uno a uno arrivano gli altri animali e tutti vogliono entrare nella vasca. Prima la tartaruga, poi il castoro, e ancora un fenicottero, un orso e alla fine anche un bimbo... con la sua barchetta. Aiuto, non c’è più spazio! Ma la balena ha un’idea… In libreria dall’11 gennaio