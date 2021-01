Oroscopo di oggi 7 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 7 gennaio.

Il vostro slancio molto caldo e umano si rivela provvidenziale per farvi avvicinare con più intensità alla persona amata in particolar modo se avete cominciato da poco una relazione d’amore. Raccogliete i frutti del vostro impegno concreto in ambito affettivo e ritrovate l’intesa che meritate. Tutto questo in special modo se appartenete alla prima decade. Non vi rabbuiate se a lavoro un vostro superiore chiede troppo da voi. Con la vostra competenza e l’energia che sapete immettere nell’attività professionale sarete in grado di dare una risposta convincente.

Vi interessate di una situazione un po’ complicata che riguarda la vostra famiglia o quella del vostro partner, riuscendo a risolvere, con la vostra classica energia e il calore umano che vi contraddistingue, ogni contrattempo. Vi state facendo strada nella vostra professione, in special modo se avete da poco iniziato un’attività e dunque siete sotto esame o in fase di rodaggio.

Date consigli opportuni e guidate con buon senso pratico la risoluzione di una questione che tocca la vita lavorativa della persona che avete accanto. Incassate ancora una volta la sua stima e il suo affetto incondizionato per come avete gestito tutta la questione e avete saputo dare il vostro contributo di prontezza e di intelligenza. Dovete decidere su una proposta che vi viene fatta se svolgete un’attività libera e indipendente. Un bel Giove, se siete nati dal 23 al 28 di maggio, vi consente di non farvi sfuggire un "treno” che vi può portare lontano.

È Venere che vi promette serenità, equilibrio e profondo intuito, anche per fronteggiare situazioni difficili ed eventi imprevisti che costellano il vostro cammino. Chi di voi è single sperimenta successi insperati, grazie a un incontro casuale che si verifica in serata. Tenete sotto controllo la vostra attitudine a sognare ad occhi aperti e capite come questa occasione possa essere gestita nell’immediato futuro. Vi spendete con la vostra consueta sensibilità e il classico buon cuore nell’aiutare un collega che si trova temporaneamente in difficoltà. Il buon esito di questa vostra azione vi dona un’immagine vincente nell’ambiente dei rapporti interpersonali in ufficio.

Prospetto astrale dai tanti stimoli incrociati che vi portano varie sollecitazioni e anche discrete soddisfazioni nel campo familiare e degli amici. Vi godete uno speciale momento di sintonia con la persona amata che vi riserva sorprese inaspettate e improvvise tenerezze. Se appartenete alla prima decade del Leone non date seguito a polemiche sterili e inutili, messe in giro da colleghi pettegoli. Saturno in angolo contrario vi può coinvolgere in chiacchiere poco produttive: sappiate tenervene alla larga.

Cielo sereno e vivace. Cogliete l’occasione e accettate un invito in un contesto che non conoscete del tutto. Sarà proprio qui che riuscirete a incontrare una persona davvero stimolante per il vostro spirito di solito molto selettivo. Animati dalla sicurezza in voi stessi e dotati di un’infaticabile operosità, vi muovete con rapidità in ufficio o negli ambienti dove si svolge la vostra abituale attività. Non vi manca il senso dell’umorismo, di cui lo Zodiaco vi ha dotati per spazzare via alcune atmosfere pesanti.

C’è da programmare uno spostamento, una gita o un piccolo viaggio con la vostra dolce metà. Non delegate tutto a lui o a lei e cercate di farvi avanti per collaborare direttamente e concretamente alla realizzazione del progetto. Siete nati tra il giorno 24 e il 27 del mese di settembre? Il vostro lavoro richiede una bella ristrutturazione generale che prevede pure alcuni elementi di ripensamento e di “taglio dei rami secchi”. Ve lo dice un saggio Saturno.

Baciati da influssi positivi avrete una strada completamente spianata in ambito amoroso, che siate single o che viviate in coppia. Non chiedete tuttavia alla sorte quel che non vi può dare e, piuttosto, sappiate adattarvi a quel che la fortuna ha deciso di regalarvi. Il vostro carattere deciso va proprio in direzione di quello che vi si richiede in ufficio. I capi sono molto contenti di quel che state realizzando e non mancano di dirvelo. Solo i nati in ottobre non facciano passi più lunghi della gamba.

Plutone, dio della grinta, della capacità di affermarsi ed emergere, è benefico dal segno buon vicino del Capricorno e ravviva in modo sostanzioso il vostro tran-tran quotidiano. Una buona posizione di Venere vi favorisce negli incontri sentimentali, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 13 al 20 del mese di dicembre. La vostra immagine in campo professionale adesso è veramente di tutto rispetto. Questo specie se svolgete una professione libera, artistica o legata alla comunicazione e alla pubblicità.

È una giornata in cui dovete contemperare alcune esigenze pratiche e quotidiane con le istanze familiari, emotive e legate alla privacy. Non date per scontato nulla nella relazione di coppia e piuttosto rivolgetevi alla vostra dolce metà con la sensibilità e l’attenzione che sono la base essenziale del rapporto. Occorre molta pazienza per risolvere una questione lavorativa piuttosto delicata che si è venuta a creare tra colleghi.

Potreste involontariamente aumentare le pressioni che già gravano sulla persona amata quest’oggi. Attenzione e non dimenticate di appartenere a uno dei segni meno possessivi dell’intero Zodiaco. Sorridete di fronte all’insorgere della gelosia e lasciate indietro ogni ansia e smania di controllo sull’altro. Procedete spediti e sicuri delle vostre possibilità, che in campo lavorativo vi fanno apprezzare come professionisti di valore: una Venere benevola è al vostro fianco.

Profilo dei moti celesti discretamente positivo. La Luna è in ottimo aspetto per voi in questa giornata dall’alleato segno dello Scorpione. Se siete single potrete lanciarvi in dichiarazioni coraggiose verso chi vi ha toccato di recente il cuore. Plutone e Giove, oltre a Nettuno e Saturno, vi danno la capacità di osare e di farlo a ragion veduta, senza mirare troppo in alto. La routine d’ufficio non vi pesa, riuscite a trovare tutto interessante e, a tratti, anche divertente. Mercurio alleggerisce anche gli impegni più gravosi.